İşlemler:
305
Kârla kapanan işlemler:
160 (52.45%)
Zararla kapanan işlemler:
145 (47.54%)
En iyi işlem:
5.88 USD
En kötü işlem:
-5.90 USD
Brüt kâr:
198.09 USD (23 290 pips)
Brüt zarar:
-155.24 USD (17 660 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (9.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.93 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
1.81%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
316
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
2.19
Alış işlemleri:
139 (45.57%)
Satış işlemleri:
166 (54.43%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
1.24 USD
Ortalama zarar:
-1.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-5.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.10 USD (5)
Aylık büyüme:
4.28%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.60 USD
Maksimum:
19.56 USD (1.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.85% (19.56 USD)
Varlığa göre:
0.18% (1.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|40
|GBPUSD
|38
|EURGBP
|36
|AUDUSD
|35
|USDCHF
|34
|EURJPY
|34
|NZDUSD
|32
|USDJPY
|29
|EURUSD
|27
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|-11
|GBPUSD
|31
|EURGBP
|7
|AUDUSD
|-8
|USDCHF
|1
|EURJPY
|9
|NZDUSD
|-14
|USDJPY
|27
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|-1.6K
|GBPUSD
|3.1K
|EURGBP
|512
|AUDUSD
|-753
|USDCHF
|90
|EURJPY
|1.3K
|NZDUSD
|-1.4K
|USDJPY
|4.2K
|EURUSD
|134
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.88 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +9.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 4
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 28
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
GDMFX-Live
|0.00 × 7
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
Exness-Real5
|0.00 × 12
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 5
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
Bütün yumurtaları aynı sepete koymayın.
Tek bir döviz çiftine güvenmek risklidir. Bu strateji, riski Seçilmiş 9 Döviz Çiftine bölerek Kırılgan Olmayan (Anti-Fragile) Bir Portföy oluşturur.
🛡️ STRATEJİ AVANTAJLARI:
• Minimum Mevduat: $1,000 (9 çiftte marj istikrarı için Zorunlu).
• Kaldıraç: 1:500.
• Zorunlu: VPS.
İstikrarlı ve ölçülü büyüme için kopyalayın.
Tek bir döviz çiftine güvenmek risklidir. Bu strateji, riski Seçilmiş 9 Döviz Çiftine bölerek Kırılgan Olmayan (Anti-Fragile) Bir Portföy oluşturur.
🛡️ STRATEJİ AVANTAJLARI:
- 🌍 Akıllı Çeşitlendirme: Risk dağıtılır. Tek bir para birimine bağlı kalmayız.
- 🛡️ Görünmez Koruma (Hidden SL & TP): Brokerların Stop Avcılığını önlemek için risk dahili olarak yönetilir.
- 📉 Ultra Düşük Drawdown: Marj yükü eşit olarak dağıtılır.
• Minimum Mevduat: $1,000 (9 çiftte marj istikrarı için Zorunlu).
• Kaldıraç: 1:500.
• Zorunlu: VPS.
İstikrarlı ve ölçülü büyüme için kopyalayın.
