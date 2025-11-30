SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FX Arrow
Hajar Ismail

FX Arrow

0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 4%
FBS-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
305
Kârla kapanan işlemler:
160 (52.45%)
Zararla kapanan işlemler:
145 (47.54%)
En iyi işlem:
5.88 USD
En kötü işlem:
-5.90 USD
Brüt kâr:
198.09 USD (23 290 pips)
Brüt zarar:
-155.24 USD (17 660 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (9.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.93 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
1.81%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
316
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
2.19
Alış işlemleri:
139 (45.57%)
Satış işlemleri:
166 (54.43%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
1.24 USD
Ortalama zarar:
-1.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-5.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.10 USD (5)
Aylık büyüme:
4.28%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.60 USD
Maksimum:
19.56 USD (1.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.85% (19.56 USD)
Varlığa göre:
0.18% (1.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 40
GBPUSD 38
EURGBP 36
AUDUSD 35
USDCHF 34
EURJPY 34
NZDUSD 32
USDJPY 29
EURUSD 27
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD -11
GBPUSD 31
EURGBP 7
AUDUSD -8
USDCHF 1
EURJPY 9
NZDUSD -14
USDJPY 27
EURUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD -1.6K
GBPUSD 3.1K
EURGBP 512
AUDUSD -753
USDCHF 90
EURJPY 1.3K
NZDUSD -1.4K
USDJPY 4.2K
EURUSD 134
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.88 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +9.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AnzoCapital-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
FTT-Live2
0.00 × 4
GlobalPrime-Live
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 4
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
VARIANSE-Main
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
JPMarkets-Live
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 28
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
GDMFX-Live
0.00 × 7
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
Bütün yumurtaları aynı sepete koymayın.

Tek bir döviz çiftine güvenmek risklidir. Bu strateji, riski Seçilmiş 9 Döviz Çiftine bölerek Kırılgan Olmayan (Anti-Fragile) Bir Portföy oluşturur.

🛡️ STRATEJİ AVANTAJLARI:
  • 🌍 Akıllı Çeşitlendirme: Risk dağıtılır. Tek bir para birimine bağlı kalmayız.
  • 🛡️ Görünmez Koruma (Hidden SL & TP): Brokerların Stop Avcılığını önlemek için risk dahili olarak yönetilir.
  • 📉 Ultra Düşük Drawdown: Marj yükü eşit olarak dağıtılır.
⚠️ GEREKSİNİMLER:
Minimum Mevduat: $1,000 (9 çiftte marj istikrarı için Zorunlu).
Kaldıraç: 1:500.
Zorunlu: VPS.

İstikrarlı ve ölçülü büyüme için kopyalayın.
İnceleme yok
2025.11.30 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
