리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

AnzoCapital-Live 0.00 × 1 LQDLLC-Live02 0.00 × 1 EquitiGroup-Live 2 0.00 × 5 FTT-Live2 0.00 × 4 GlobalPrime-Live 0.00 × 9 GDMFX-Live 0.00 × 7 VARIANSE-Main 0.00 × 1 Exness-Real11 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 28 Exness-Real18 0.00 × 4 JPMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 ConvergenceHKGroup-Live 0.00 × 1 ICMCapital-Real 0.00 × 2 RistonCapital-Real 0.00 × 1 GKFX-Live-5 0.00 × 1 OracleFinanceInternational-Live 0.00 × 17 JFD-Live02 0.00 × 3 VTMarkets-Live 0.00 × 4 TradersDomainFX-Real 0.00 × 1 OANDA-Japan Live 0.00 × 14 Exness-Real5 0.00 × 12 Youtradefx-Real 0.00 × 5 FusionMarkets-Demo 0.00 × 6 FXCC-Live 0.00 × 5 380 더...