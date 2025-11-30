시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / FX Arrow
Hajar Ismail

FX Arrow

Hajar Ismail
0 리뷰
안정성
7
0 / 0 USD
월별 49 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 14%
FBS-Real-2
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
827
이익 거래:
479 (57.92%)
손실 거래:
348 (42.08%)
최고의 거래:
14.13 USD
최악의 거래:
-14.16 USD
총 수익:
788.16 USD (91 888 pips)
총 손실:
-654.85 USD (75 489 pips)
연속 최대 이익:
46 (80.54 USD)
연속 최대 이익:
80.54 USD (46)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
77.08%
최대 입금량:
11.74%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
31
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
1.23
롱(주식매수):
411 (49.70%)
숏(주식차입매도):
416 (50.30%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
0.16 USD
평균 이익:
1.65 USD
평균 손실:
-1.88 USD
연속 최대 손실:
28 (-107.98 USD)
연속 최대 손실:
-107.98 USD (28)
월별 성장률:
-0.95%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.60 USD
최대한의:
107.98 USD (9.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.56% (107.98 USD)
자본금별:
11.41% (128.85 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 105
EURJPY 105
GBPUSD 100
NZDUSD 91
USDCHF 90
USDCAD 89
AUDUSD 88
EURUSD 81
EURGBP 78
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 40
EURJPY 26
GBPUSD 67
NZDUSD 5
USDCHF -3
USDCAD -12
AUDUSD -7
EURUSD 11
EURGBP 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 6.3K
EURJPY 4.1K
GBPUSD 6.7K
NZDUSD 472
USDCHF -269
USDCAD -1.7K
AUDUSD -673
EURUSD 1.1K
EURGBP 468
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +14.13 USD
최악의 거래: -14 USD
연속 최대 이익: 46
연속 최대 손실: 28
연속 최대 이익: +80.54 USD
연속 최대 손실: -107.98 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

AnzoCapital-Live
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
FTT-Live2
0.00 × 4
GlobalPrime-Live
0.00 × 9
GDMFX-Live
0.00 × 7
VARIANSE-Main
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 28
Exness-Real18
0.00 × 4
JPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
RistonCapital-Real
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
JFD-Live02
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 4
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
FusionMarkets-Demo
0.00 × 6
FXCC-Live
0.00 × 5
380 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
모든 계란을 한 바구니에 담지 마십시오.

단 하나의 통화 쌍에만 의존하는 것은 위험합니다. 이 전략은 9개의 엄선된 통화 쌍에 리스크를 분산하여 안티 프래자일(Anti-Fragile) 포트폴리오를 구성합니다.

한 쌍이 손실 중이어도 다른 쌍이 수익을 내어 계좌를 성장시킵니다.

🛡️ 전략의 장점:
  • 🌍 스마트 분산 투자: 리스크가 분산됩니다. 단일 통화의 운명에 의존하지 않습니다.
  • 🛡️ 보이지 않는 보호 (Hidden SL & TP): 브로커의 스톱 헌팅을 방지하기 위해 리스크는 내부적으로 엄격히 관리됩니다.
  • 📉 초저 드로다운: 마진 부담이 균등하게 분산되어 성장 곡선이 훨씬 부드럽습니다.
⚠️ 가입 조건:
최소 예치금: $1,000 (9개 쌍의 마진 안정성을 위해 필수).
레버리지: 1:500.
필수: VPS (히든 SL 실행을 위해).

안정적이고 측정 가능한 자산 증식을 위해 복사하십시오.
리뷰 없음
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 07:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.30 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
FX Arrow
월별 49 USD
14%
0
0
USD
1K
USD
7
99%
827
57%
77%
1.20
0.16
USD
11%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.