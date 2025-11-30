- 자본
- 축소
트레이드:
827
이익 거래:
479 (57.92%)
손실 거래:
348 (42.08%)
최고의 거래:
14.13 USD
최악의 거래:
-14.16 USD
총 수익:
788.16 USD (91 888 pips)
총 손실:
-654.85 USD (75 489 pips)
연속 최대 이익:
46 (80.54 USD)
연속 최대 이익:
80.54 USD (46)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
77.08%
최대 입금량:
11.74%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
31
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
1.23
롱(주식매수):
411 (49.70%)
숏(주식차입매도):
416 (50.30%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
0.16 USD
평균 이익:
1.65 USD
평균 손실:
-1.88 USD
연속 최대 손실:
28 (-107.98 USD)
연속 최대 손실:
-107.98 USD (28)
월별 성장률:
-0.95%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.60 USD
최대한의:
107.98 USD (9.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.56% (107.98 USD)
자본금별:
11.41% (128.85 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|105
|EURJPY
|105
|GBPUSD
|100
|NZDUSD
|91
|USDCHF
|90
|USDCAD
|89
|AUDUSD
|88
|EURUSD
|81
|EURGBP
|78
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|40
|EURJPY
|26
|GBPUSD
|67
|NZDUSD
|5
|USDCHF
|-3
|USDCAD
|-12
|AUDUSD
|-7
|EURUSD
|11
|EURGBP
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|6.3K
|EURJPY
|4.1K
|GBPUSD
|6.7K
|NZDUSD
|472
|USDCHF
|-269
|USDCAD
|-1.7K
|AUDUSD
|-673
|EURUSD
|1.1K
|EURGBP
|468
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +14.13 USD
최악의 거래: -14 USD
연속 최대 이익: 46
연속 최대 손실: 28
연속 최대 이익: +80.54 USD
연속 최대 손실: -107.98 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 9
|
GDMFX-Live
|0.00 × 7
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 28
|
Exness-Real18
|0.00 × 4
|
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
Exness-Real5
|0.00 × 12
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
모든 계란을 한 바구니에 담지 마십시오.
단 하나의 통화 쌍에만 의존하는 것은 위험합니다. 이 전략은 9개의 엄선된 통화 쌍에 리스크를 분산하여 안티 프래자일(Anti-Fragile) 포트폴리오를 구성합니다.
한 쌍이 손실 중이어도 다른 쌍이 수익을 내어 계좌를 성장시킵니다.
🛡️ 전략의 장점:
• 최소 예치금: $1,000 (9개 쌍의 마진 안정성을 위해 필수).
• 레버리지: 1:500.
• 필수: VPS (히든 SL 실행을 위해).
안정적이고 측정 가능한 자산 증식을 위해 복사하십시오.
리뷰 없음
