Всего трейдов:
787
Прибыльных трейдов:
462 (58.70%)
Убыточных трейдов:
325 (41.30%)
Лучший трейд:
14.13 USD
Худший трейд:
-14.16 USD
Общая прибыль:
755.20 USD (87 820 pips)
Общий убыток:
-584.21 USD (66 313 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (80.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
80.54 USD (46)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
98.61%
Макс. загрузка депозита:
11.74%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
1.58
Длинных трейдов:
390 (49.56%)
Коротких трейдов:
397 (50.44%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
0.22 USD
Средняя прибыль:
1.63 USD
Средний убыток:
-1.80 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-107.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-107.98 USD (28)
Прирост в месяц:
17.62%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.60 USD
Максимальная:
107.98 USD (9.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.56% (107.98 USD)
По эквити:
11.41% (128.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|97
|GBPUSD
|95
|EURJPY
|95
|NZDUSD
|87
|USDCHF
|87
|USDCAD
|86
|AUDUSD
|85
|EURUSD
|78
|EURGBP
|77
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|54
|GBPUSD
|70
|EURJPY
|34
|NZDUSD
|6
|USDCHF
|2
|USDCAD
|-4
|AUDUSD
|-4
|EURUSD
|7
|EURGBP
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|8.4K
|GBPUSD
|7K
|EURJPY
|5.3K
|NZDUSD
|647
|USDCHF
|145
|USDCAD
|-676
|AUDUSD
|-389
|EURUSD
|698
|EURGBP
|487
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 4
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 28
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
GDMFX-Live
|0.00 × 7
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
Exness-Real5
|0.00 × 12
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 5
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
еще 380...
Полагаться только на одну валютную пару рискованно, когда рынок находится во флэте. Эта стратегия создает Антихрупкий Портфель, разделяя риск между 9 избранными валютными парами.
Мы выбираем 9 пар с низкой корреляцией. Если одна пара в просадке, другие приносят прибыль, перекрывая убытки.
🛡️ ПРЕИМУЩЕСТВА СТРАТЕГИИ:
- 🌍 Умная диверсификация: Риск распределен. Мы не зависим от одной валюты.
- 🛡️ Скрытая защита (Hidden SL & TP): Уровни риска управляются внутри системы, чтобы избежать Stop Hunting со стороны брокера.
- 📉 Ультра-низкая просадка: Нагрузка на маржу распределена равномерно, что делает график роста более плавным по сравнению с торговлей одной парой.
• Мин. депозит: $1,000 (Обязательно для устойчивости маржи на 9 парах).
• Кредитное плечо: 1:500.
• Обязательно: VPS (Для точного исполнения скрытых стопов).
Копируйте этот сигнал для стабильного и спокойного роста.
