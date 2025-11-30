СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FX Arrow
Hajar Ismail

FX Arrow

Hajar Ismail
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 18%
FBS-Real-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
787
Прибыльных трейдов:
462 (58.70%)
Убыточных трейдов:
325 (41.30%)
Лучший трейд:
14.13 USD
Худший трейд:
-14.16 USD
Общая прибыль:
755.20 USD (87 820 pips)
Общий убыток:
-584.21 USD (66 313 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (80.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
80.54 USD (46)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
98.61%
Макс. загрузка депозита:
11.74%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
1.58
Длинных трейдов:
390 (49.56%)
Коротких трейдов:
397 (50.44%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
0.22 USD
Средняя прибыль:
1.63 USD
Средний убыток:
-1.80 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-107.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-107.98 USD (28)
Прирост в месяц:
17.62%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.60 USD
Максимальная:
107.98 USD (9.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.56% (107.98 USD)
По эквити:
11.41% (128.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 97
GBPUSD 95
EURJPY 95
NZDUSD 87
USDCHF 87
USDCAD 86
AUDUSD 85
EURUSD 78
EURGBP 77
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 54
GBPUSD 70
EURJPY 34
NZDUSD 6
USDCHF 2
USDCAD -4
AUDUSD -4
EURUSD 7
EURGBP 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 8.4K
GBPUSD 7K
EURJPY 5.3K
NZDUSD 647
USDCHF 145
USDCAD -676
AUDUSD -389
EURUSD 698
EURGBP 487
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.13 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 46
Макс. серия проигрышей: 28
Макс. прибыль в серии: +80.54 USD
Макс. убыток в серии: -107.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AnzoCapital-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
FTT-Live2
0.00 × 4
GlobalPrime-Live
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 4
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
VARIANSE-Main
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
JPMarkets-Live
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 28
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
GDMFX-Live
0.00 × 7
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
еще 380...
Не кладите все яйца в одну корзину.

Полагаться только на одну валютную пару рискованно, когда рынок находится во флэте. Эта стратегия создает Антихрупкий Портфель, разделяя риск между 9 избранными валютными парами.

Мы выбираем 9 пар с низкой корреляцией. Если одна пара в просадке, другие приносят прибыль, перекрывая убытки.

🛡️ ПРЕИМУЩЕСТВА СТРАТЕГИИ:
  • 🌍 Умная диверсификация: Риск распределен. Мы не зависим от одной валюты.
  • 🛡️ Скрытая защита (Hidden SL & TP): Уровни риска управляются внутри системы, чтобы избежать Stop Hunting со стороны брокера.
  • 📉 Ультра-низкая просадка: Нагрузка на маржу распределена равномерно, что делает график роста более плавным по сравнению с торговлей одной парой.
⚠️ ТРЕБОВАНИЯ (ВАЖНО):
Мин. депозит: $1,000 (Обязательно для устойчивости маржи на 9 парах).
Кредитное плечо: 1:500.
Обязательно: VPS (Для точного исполнения скрытых стопов).

Копируйте этот сигнал для стабильного и спокойного роста.
Нет отзывов
2025.11.30 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FX Arrow
49 USD в месяц
18%
0
0
USD
1.1K
USD
5
99%
787
58%
99%
1.29
0.22
USD
11%
1:500
