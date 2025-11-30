- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
305
Profit Trade:
160 (52.45%)
Loss Trade:
145 (47.54%)
Best Trade:
5.88 USD
Worst Trade:
-5.90 USD
Profitto lordo:
198.09 USD (23 290 pips)
Perdita lorda:
-155.24 USD (17 660 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (9.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.93 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
1.81%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
316
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.19
Long Trade:
139 (45.57%)
Short Trade:
166 (54.43%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
1.24 USD
Perdita media:
-1.07 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-5.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.10 USD (5)
Crescita mensile:
4.28%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.60 USD
Massimale:
19.56 USD (1.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.85% (19.56 USD)
Per equità:
0.18% (1.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|40
|GBPUSD
|38
|EURGBP
|36
|AUDUSD
|35
|USDCHF
|34
|EURJPY
|34
|NZDUSD
|32
|USDJPY
|29
|EURUSD
|27
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|-11
|GBPUSD
|31
|EURGBP
|7
|AUDUSD
|-8
|USDCHF
|1
|EURJPY
|9
|NZDUSD
|-14
|USDJPY
|27
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|-1.6K
|GBPUSD
|3.1K
|EURGBP
|512
|AUDUSD
|-753
|USDCHF
|90
|EURJPY
|1.3K
|NZDUSD
|-1.4K
|USDJPY
|4.2K
|EURUSD
|134
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.88 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +9.39 USD
Massima perdita consecutiva: -5.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 4
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 28
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
GDMFX-Live
|0.00 × 7
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
Exness-Real5
|0.00 × 12
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 5
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
Affidarsi a una sola coppia di valute è rischioso. Questa strategia crea un Portafoglio Anti-Fragile dividendo il rischio su 9 Coppie di Valute Selezionate.
🛡️ VANTAGGI:
- 🌍 Diversificazione Intelligente: Il rischio è distribuito. Non dipendiamo da una singola valuta.
- 🛡️ Protezione Invisibile (Hidden SL & TP): Gestita internamente per evitare lo Stop Hunting dei broker.
- 📉 Drawdown Ultra Basso: Il carico di margine è distribuito uniformemente.
• Deposito Minimo: $1,000 (Obbligatorio per 9 coppie).
• Leva: 1:500.
• Obbligatorio: VPS.
Unisciti per una crescita stabile.
Non ci sono recensioni