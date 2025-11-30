SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FX Arrow
Hajar Ismail

FX Arrow

0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 4%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
305
Profit Trade:
160 (52.45%)
Loss Trade:
145 (47.54%)
Best Trade:
5.88 USD
Worst Trade:
-5.90 USD
Profitto lordo:
198.09 USD (23 290 pips)
Perdita lorda:
-155.24 USD (17 660 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (9.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.93 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
1.81%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
316
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.19
Long Trade:
139 (45.57%)
Short Trade:
166 (54.43%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
1.24 USD
Perdita media:
-1.07 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-5.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.10 USD (5)
Crescita mensile:
4.28%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.60 USD
Massimale:
19.56 USD (1.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.85% (19.56 USD)
Per equità:
0.18% (1.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 40
GBPUSD 38
EURGBP 36
AUDUSD 35
USDCHF 34
EURJPY 34
NZDUSD 32
USDJPY 29
EURUSD 27
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD -11
GBPUSD 31
EURGBP 7
AUDUSD -8
USDCHF 1
EURJPY 9
NZDUSD -14
USDJPY 27
EURUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD -1.6K
GBPUSD 3.1K
EURGBP 512
AUDUSD -753
USDCHF 90
EURJPY 1.3K
NZDUSD -1.4K
USDJPY 4.2K
EURUSD 134
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.88 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +9.39 USD
Massima perdita consecutiva: -5.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AnzoCapital-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
FTT-Live2
0.00 × 4
GlobalPrime-Live
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 4
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
VARIANSE-Main
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
JPMarkets-Live
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 28
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
GDMFX-Live
0.00 × 7
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
380 più
Non mettere tutte le uova nello stesso paniere.

Affidarsi a una sola coppia di valute è rischioso. Questa strategia crea un Portafoglio Anti-Fragile dividendo il rischio su 9 Coppie di Valute Selezionate.

🛡️ VANTAGGI:
  • 🌍 Diversificazione Intelligente: Il rischio è distribuito. Non dipendiamo da una singola valuta.
  • 🛡️ Protezione Invisibile (Hidden SL & TP): Gestita internamente per evitare lo Stop Hunting dei broker.
  • 📉 Drawdown Ultra Basso: Il carico di margine è distribuito uniformemente.
⚠️ REQUISITI:
Deposito Minimo: $1,000 (Obbligatorio per 9 coppie).
Leva: 1:500.
Obbligatorio: VPS.

Unisciti per una crescita stabile.
Non ci sono recensioni
2025.11.30 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
