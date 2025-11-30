SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / FX Arrow
Hajar Ismail

FX Arrow

Hajar Ismail
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD por mês
crescimento desde 2025 11%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
816
Negociações com lucro:
468 (57.35%)
Negociações com perda:
348 (42.65%)
Melhor negociação:
14.13 USD
Pior negociação:
-14.16 USD
Lucro bruto:
761.70 USD (88 710 pips)
Perda bruta:
-654.85 USD (75 489 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
46 (80.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
80.54 USD (46)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
98.61%
Depósito máximo carregado:
11.74%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
55
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
0.99
Negociações longas:
405 (49.63%)
Negociações curtas:
411 (50.37%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
0.13 USD
Lucro médio:
1.63 USD
Perda média:
-1.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-107.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-107.98 USD (28)
Crescimento mensal:
9.17%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.60 USD
Máximo:
107.98 USD (9.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.56% (107.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.41% (128.85 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 103
EURJPY 102
GBPUSD 98
NZDUSD 90
USDCHF 90
USDCAD 89
AUDUSD 87
EURUSD 79
EURGBP 78
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 36
EURJPY 21
GBPUSD 61
NZDUSD 2
USDCHF -3
USDCAD -12
AUDUSD -10
EURUSD 6
EURGBP 6
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 5.6K
EURJPY 3.2K
GBPUSD 6.1K
NZDUSD 188
USDCHF -269
USDCAD -1.7K
AUDUSD -958
EURUSD 564
EURGBP 468
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +14.13 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 46
Máximo de perdas consecutivas: 28
Máximo lucro consecutivo: +80.54 USD
Máxima perda consecutiva: -107.98 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AnzoCapital-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
FTT-Live2
0.00 × 4
GlobalPrime-Live
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 4
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
VARIANSE-Main
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
JPMarkets-Live
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 28
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
GDMFX-Live
0.00 × 7
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
380 mais ...
Não coloque todos os ovos na mesma cesta.

Depender de apenas um par de moedas é arriscado. Esta estratégia cria um Portfólio Antifrágil dividindo o risco entre 9 Pares de Moedas Selecionados.

Se um par estiver em drawdown, outros geram lucro para cobrir e crescer a conta.

🛡️ VANTAGENS:
  • 🌍 Diversificação Inteligente: O risco é espalhado. Não dependemos de uma única moeda.
  • 🛡️ Proteção Invisível (Hidden SL & TP): Níveis de risco geridos internamente para evitar Stop Hunting da corretora.
  • 📉 Drawdown Ultra Baixo: A carga de margem é distribuída uniformemente.
⚠️ REQUISITOS:
Depósito Mínimo: $1,000 (Obrigatório para estabilidade em 9 pares).
Alavancagem: 1:500.
Obrigatório: VPS.

Copie para um crescimento estável e tranquilo.
Sem comentários
2025.11.30 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
