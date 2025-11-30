- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
816
Negociações com lucro:
468 (57.35%)
Negociações com perda:
348 (42.65%)
Melhor negociação:
14.13 USD
Pior negociação:
-14.16 USD
Lucro bruto:
761.70 USD (88 710 pips)
Perda bruta:
-654.85 USD (75 489 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
46 (80.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
80.54 USD (46)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
98.61%
Depósito máximo carregado:
11.74%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
55
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
0.99
Negociações longas:
405 (49.63%)
Negociações curtas:
411 (50.37%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
0.13 USD
Lucro médio:
1.63 USD
Perda média:
-1.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-107.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-107.98 USD (28)
Crescimento mensal:
9.17%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.60 USD
Máximo:
107.98 USD (9.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.56% (107.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.41% (128.85 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|103
|EURJPY
|102
|GBPUSD
|98
|NZDUSD
|90
|USDCHF
|90
|USDCAD
|89
|AUDUSD
|87
|EURUSD
|79
|EURGBP
|78
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|36
|EURJPY
|21
|GBPUSD
|61
|NZDUSD
|2
|USDCHF
|-3
|USDCAD
|-12
|AUDUSD
|-10
|EURUSD
|6
|EURGBP
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|5.6K
|EURJPY
|3.2K
|GBPUSD
|6.1K
|NZDUSD
|188
|USDCHF
|-269
|USDCAD
|-1.7K
|AUDUSD
|-958
|EURUSD
|564
|EURGBP
|468
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +14.13 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 46
Máximo de perdas consecutivas: 28
Máximo lucro consecutivo: +80.54 USD
Máxima perda consecutiva: -107.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 4
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 28
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
GDMFX-Live
|0.00 × 7
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
Exness-Real5
|0.00 × 12
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 5
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
380 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Não coloque todos os ovos na mesma cesta.
Depender de apenas um par de moedas é arriscado. Esta estratégia cria um Portfólio Antifrágil dividindo o risco entre 9 Pares de Moedas Selecionados.
Se um par estiver em drawdown, outros geram lucro para cobrir e crescer a conta.
🛡️ VANTAGENS:
• Depósito Mínimo: $1,000 (Obrigatório para estabilidade em 9 pares).
• Alavancagem: 1:500.
• Obrigatório: VPS.
Copie para um crescimento estável e tranquilo.
Depender de apenas um par de moedas é arriscado. Esta estratégia cria um Portfólio Antifrágil dividindo o risco entre 9 Pares de Moedas Selecionados.
Se um par estiver em drawdown, outros geram lucro para cobrir e crescer a conta.
🛡️ VANTAGENS:
- 🌍 Diversificação Inteligente: O risco é espalhado. Não dependemos de uma única moeda.
- 🛡️ Proteção Invisível (Hidden SL & TP): Níveis de risco geridos internamente para evitar Stop Hunting da corretora.
- 📉 Drawdown Ultra Baixo: A carga de margem é distribuída uniformemente.
• Depósito Mínimo: $1,000 (Obrigatório para estabilidade em 9 pares).
• Alavancagem: 1:500.
• Obrigatório: VPS.
Copie para um crescimento estável e tranquilo.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
49 USD por mês
11%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
5
99%
816
57%
99%
1.16
0.13
USD
USD
11%
1:500