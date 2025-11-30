- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
816
利益トレード:
468 (57.35%)
損失トレード:
348 (42.65%)
ベストトレード:
14.13 USD
最悪のトレード:
-14.16 USD
総利益:
761.70 USD (88 710 pips)
総損失:
-654.85 USD (75 489 pips)
最大連続の勝ち:
46 (80.54 USD)
最大連続利益:
80.54 USD (46)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
98.61%
最大入金額:
11.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
55
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
0.99
長いトレード:
405 (49.63%)
短いトレード:
411 (50.37%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
0.13 USD
平均利益:
1.63 USD
平均損失:
-1.88 USD
最大連続の負け:
28 (-107.98 USD)
最大連続損失:
-107.98 USD (28)
月間成長:
9.17%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.60 USD
最大の:
107.98 USD (9.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.56% (107.98 USD)
エクイティによる:
11.41% (128.85 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|103
|EURJPY
|102
|GBPUSD
|98
|NZDUSD
|90
|USDCHF
|90
|USDCAD
|89
|AUDUSD
|87
|EURUSD
|79
|EURGBP
|78
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|36
|EURJPY
|21
|GBPUSD
|61
|NZDUSD
|2
|USDCHF
|-3
|USDCAD
|-12
|AUDUSD
|-10
|EURUSD
|6
|EURGBP
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|5.6K
|EURJPY
|3.2K
|GBPUSD
|6.1K
|NZDUSD
|188
|USDCHF
|-269
|USDCAD
|-1.7K
|AUDUSD
|-958
|EURUSD
|564
|EURGBP
|468
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +14.13 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 46
最大連続の負け: 28
最大連続利益: +80.54 USD
最大連続損失: -107.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 4
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 28
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
GDMFX-Live
|0.00 × 7
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
Exness-Real5
|0.00 × 12
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 5
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
すべての卵を一つのカゴに入れないでください。
単一の通貨ペアに依存することはリスクがあります。この戦略は、厳選された9つの通貨ペアにリスクを分散させることで、アンチフラジャイル（反脆弱）なポートフォリオを作成します。
あるペアがドローダウンにあっても、他のペアが利益を生み出しカバーします。
🛡️ 戦略の利点:
• 最低証拠金: $1,000 (9ペアでの証拠金安定のために必須)。
• レバレッジ: 1:500.
• 必須: VPS (隠し決済を遅延なく実行するため)。
安定的かつ計画的な資産成長のために、このシグナルをコピーしてください。
単一の通貨ペアに依存することはリスクがあります。この戦略は、厳選された9つの通貨ペアにリスクを分散させることで、アンチフラジャイル（反脆弱）なポートフォリオを作成します。
あるペアがドローダウンにあっても、他のペアが利益を生み出しカバーします。
🛡️ 戦略の利点:
- 🌍 スマートな分散投資: リスクは分散されます。単一通貨の運命に依存しません。
- 🛡️ 見えない保護 (Hidden SL & TP): ブローカーのストップ狩りを防ぐため、リスクはシステム内部で厳格に管理されます。
- 📉 超低ドローダウン: 証拠金の負担が均等に分散され、成長曲線が滑らかになります。
• 最低証拠金: $1,000 (9ペアでの証拠金安定のために必須)。
• レバレッジ: 1:500.
• 必須: VPS (隠し決済を遅延なく実行するため)。
安定的かつ計画的な資産成長のために、このシグナルをコピーしてください。
