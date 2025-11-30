シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FX Arrow
Hajar Ismail

FX Arrow

Hajar Ismail
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  49  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 11%
FBS-Real-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
816
利益トレード:
468 (57.35%)
損失トレード:
348 (42.65%)
ベストトレード:
14.13 USD
最悪のトレード:
-14.16 USD
総利益:
761.70 USD (88 710 pips)
総損失:
-654.85 USD (75 489 pips)
最大連続の勝ち:
46 (80.54 USD)
最大連続利益:
80.54 USD (46)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
98.61%
最大入金額:
11.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
55
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
0.99
長いトレード:
405 (49.63%)
短いトレード:
411 (50.37%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
0.13 USD
平均利益:
1.63 USD
平均損失:
-1.88 USD
最大連続の負け:
28 (-107.98 USD)
最大連続損失:
-107.98 USD (28)
月間成長:
9.17%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.60 USD
最大の:
107.98 USD (9.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.56% (107.98 USD)
エクイティによる:
11.41% (128.85 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 103
EURJPY 102
GBPUSD 98
NZDUSD 90
USDCHF 90
USDCAD 89
AUDUSD 87
EURUSD 79
EURGBP 78
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 36
EURJPY 21
GBPUSD 61
NZDUSD 2
USDCHF -3
USDCAD -12
AUDUSD -10
EURUSD 6
EURGBP 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 5.6K
EURJPY 3.2K
GBPUSD 6.1K
NZDUSD 188
USDCHF -269
USDCAD -1.7K
AUDUSD -958
EURUSD 564
EURGBP 468
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +14.13 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 46
最大連続の負け: 28
最大連続利益: +80.54 USD
最大連続損失: -107.98 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AnzoCapital-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
FTT-Live2
0.00 × 4
GlobalPrime-Live
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 4
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
VARIANSE-Main
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
JPMarkets-Live
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 28
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
GDMFX-Live
0.00 × 7
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
380 より多く...
すべての卵を一つのカゴに入れないでください。

単一の通貨ペアに依存することはリスクがあります。この戦略は、厳選された9つの通貨ペアにリスクを分散させることで、アンチフラジャイル（反脆弱）なポートフォリオを作成します。

あるペアがドローダウンにあっても、他のペアが利益を生み出しカバーします。

🛡️ 戦略の利点:
  • 🌍 スマートな分散投資: リスクは分散されます。単一通貨の運命に依存しません。
  • 🛡️ 見えない保護 (Hidden SL & TP): ブローカーのストップ狩りを防ぐため、リスクはシステム内部で厳格に管理されます。
  • 📉 超低ドローダウン: 証拠金の負担が均等に分散され、成長曲線が滑らかになります。
⚠️ 加入条件:
最低証拠金: $1,000 (9ペアでの証拠金安定のために必須)。
レバレッジ: 1:500.
必須: VPS (隠し決済を遅延なく実行するため)。

安定的かつ計画的な資産成長のために、このシグナルをコピーしてください。
レビューなし
2025.11.30 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
