Hajar Ismail

FX Arrow

Hajar Ismail
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 11%
FBS-Real-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
816
Gewinntrades:
468 (57.35%)
Verlusttrades:
348 (42.65%)
Bester Trade:
14.13 USD
Schlechtester Trade:
-14.16 USD
Bruttoprofit:
761.70 USD (88 710 pips)
Bruttoverlust:
-654.85 USD (75 489 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
46 (80.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
80.54 USD (46)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
98.61%
Max deposit load:
11.74%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
55
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
0.99
Long-Positionen:
405 (49.63%)
Short-Positionen:
411 (50.37%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
0.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
28 (-107.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-107.98 USD (28)
Wachstum pro Monat :
9.17%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.60 USD
Maximaler:
107.98 USD (9.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.56% (107.98 USD)
Kapital:
11.41% (128.85 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 103
EURJPY 102
GBPUSD 98
NZDUSD 90
USDCHF 90
USDCAD 89
AUDUSD 87
EURUSD 79
EURGBP 78
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 36
EURJPY 21
GBPUSD 61
NZDUSD 2
USDCHF -3
USDCAD -12
AUDUSD -10
EURUSD 6
EURGBP 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 5.6K
EURJPY 3.2K
GBPUSD 6.1K
NZDUSD 188
USDCHF -269
USDCAD -1.7K
AUDUSD -958
EURUSD 564
EURGBP 468
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +14.13 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 46
Max. aufeinandergehende Verluste: 28
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +80.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -107.98 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AnzoCapital-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
FTT-Live2
0.00 × 4
GlobalPrime-Live
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 4
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
VARIANSE-Main
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
JPMarkets-Live
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 28
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
GDMFX-Live
0.00 × 7
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
noch 380 ...
Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb.

Sich auf nur ein Währungspaar zu verlassen, ist riskant. Diese Strategie erstellt ein Anti-Fragiles Portfolio, indem das Risiko auf 9 ausgewählte Währungspaare verteilt wird.

🛡️ VORTEILE:
  • 🌍 Smarte Diversifikation: Wir hängen nicht vom Schicksal einer einzelnen Währung ab.
  • 🛡️ Unsichtbarer Schutz (Hidden SL & TP): Risikolevel werden intern verwaltet, um Stop-Hunting zu verhindern.
  • 📉 Ultra Low Drawdown: Die Margin-Last wird gleichmäßig verteilt.
⚠️ ANFORDERUNGEN:
Mindesteinzahlung: $1,000 (Pflicht für 9 Paare).
Hebel: 1:500.
Pflicht: VPS.

Kopieren Sie dieses Signal für stabiles Wachstum.
Keine Bewertungen
2025.11.30 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
