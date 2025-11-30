- Wachstum
Trades insgesamt:
816
Gewinntrades:
468 (57.35%)
Verlusttrades:
348 (42.65%)
Bester Trade:
14.13 USD
Schlechtester Trade:
-14.16 USD
Bruttoprofit:
761.70 USD (88 710 pips)
Bruttoverlust:
-654.85 USD (75 489 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
46 (80.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
80.54 USD (46)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
98.61%
Max deposit load:
11.74%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
55
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
0.99
Long-Positionen:
405 (49.63%)
Short-Positionen:
411 (50.37%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
0.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
28 (-107.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-107.98 USD (28)
Wachstum pro Monat :
9.17%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.60 USD
Maximaler:
107.98 USD (9.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.56% (107.98 USD)
Kapital:
11.41% (128.85 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|103
|EURJPY
|102
|GBPUSD
|98
|NZDUSD
|90
|USDCHF
|90
|USDCAD
|89
|AUDUSD
|87
|EURUSD
|79
|EURGBP
|78
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|36
|EURJPY
|21
|GBPUSD
|61
|NZDUSD
|2
|USDCHF
|-3
|USDCAD
|-12
|AUDUSD
|-10
|EURUSD
|6
|EURGBP
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|5.6K
|EURJPY
|3.2K
|GBPUSD
|6.1K
|NZDUSD
|188
|USDCHF
|-269
|USDCAD
|-1.7K
|AUDUSD
|-958
|EURUSD
|564
|EURGBP
|468
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +14.13 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 46
Max. aufeinandergehende Verluste: 28
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +80.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -107.98 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 4
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 28
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
GDMFX-Live
|0.00 × 7
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
Exness-Real5
|0.00 × 12
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 5
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
noch 380 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb.
Sich auf nur ein Währungspaar zu verlassen, ist riskant. Diese Strategie erstellt ein Anti-Fragiles Portfolio, indem das Risiko auf 9 ausgewählte Währungspaare verteilt wird.
🛡️ VORTEILE:
• Mindesteinzahlung: $1,000 (Pflicht für 9 Paare).
• Hebel: 1:500.
• Pflicht: VPS.
Kopieren Sie dieses Signal für stabiles Wachstum.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
49 USD pro Monat
11%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
5
99%
816
57%
99%
1.16
0.13
USD
USD
11%
1:500