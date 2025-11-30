Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AnzoCapital-Live 0.00 × 1 Exness-Real11 0.00 × 1 LQDLLC-Live02 0.00 × 1 EquitiGroup-Live 2 0.00 × 5 FTT-Live2 0.00 × 4 GlobalPrime-Live 0.00 × 9 Exness-Real18 0.00 × 4 OracleFinanceInternational-Live 0.00 × 17 VARIANSE-Main 0.00 × 1 GKFX-Live-5 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 JPMarkets-Live 0.00 × 1 RistonCapital-Real 0.00 × 1 ConvergenceHKGroup-Live 0.00 × 1 ICMCapital-Real 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 28 Pepperstone-Demo02 0.00 × 1 JFD-Live02 0.00 × 3 GDMFX-Live 0.00 × 7 TradersDomainFX-Real 0.00 × 1 OANDA-Japan Live 0.00 × 14 Exness-Real5 0.00 × 12 Youtradefx-Real 0.00 × 5 FXCC-Live 0.00 × 5 AdvancedMarkets-Live 0.00 × 6 380 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou