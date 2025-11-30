- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
305
Bénéfice trades:
160 (52.45%)
Perte trades:
145 (47.54%)
Meilleure transaction:
5.88 USD
Pire transaction:
-5.90 USD
Bénéfice brut:
198.09 USD (23 290 pips)
Perte brute:
-155.24 USD (17 660 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (9.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9.93 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
1.81%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
316
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
2.19
Longs trades:
139 (45.57%)
Courts trades:
166 (54.43%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
0.14 USD
Bénéfice moyen:
1.24 USD
Perte moyenne:
-1.07 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-5.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-14.10 USD (5)
Croissance mensuelle:
4.28%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.60 USD
Maximal:
19.56 USD (1.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.85% (19.56 USD)
Par fonds propres:
0.18% (1.84 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDCAD
|40
|GBPUSD
|38
|EURGBP
|36
|AUDUSD
|35
|USDCHF
|34
|EURJPY
|34
|NZDUSD
|32
|USDJPY
|29
|EURUSD
|27
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDCAD
|-11
|GBPUSD
|31
|EURGBP
|7
|AUDUSD
|-8
|USDCHF
|1
|EURJPY
|9
|NZDUSD
|-14
|USDJPY
|27
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDCAD
|-1.6K
|GBPUSD
|3.1K
|EURGBP
|512
|AUDUSD
|-753
|USDCHF
|90
|EURJPY
|1.3K
|NZDUSD
|-1.4K
|USDJPY
|4.2K
|EURUSD
|134
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +5.88 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +9.39 USD
Perte consécutive maximale: -5.45 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 4
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 28
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
GDMFX-Live
|0.00 × 7
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
Exness-Real5
|0.00 × 12
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 5
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
380 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier.
S'appuyer sur une seule paire de devises est risqué. Cette stratégie crée un Portefeuille Anti-Fragile en répartissant le risque sur 9 Paires de Devises Sélectionnées.
🛡️ AVANTAGES :
• Dépôt Minimum : $1,000 (Obligatoire pour 9 paires).
• Levier : 1:500.
• Obligatoire : VPS.
Copiez ce signal pour une croissance stable et mesurée.
S'appuyer sur une seule paire de devises est risqué. Cette stratégie crée un Portefeuille Anti-Fragile en répartissant le risque sur 9 Paires de Devises Sélectionnées.
🛡️ AVANTAGES :
- 🌍 Diversification Intelligente : Le risque est réparti. Nous ne dépendons pas d'une seule devise.
- 🛡️ Protection Invisible (Hidden SL & TP) : Gérée en interne pour éviter la Chasse aux Stops des courtiers.
- 📉 Drawdown Ultra Faible : La charge de marge est répartie uniformément.
• Dépôt Minimum : $1,000 (Obligatoire pour 9 paires).
• Levier : 1:500.
• Obligatoire : VPS.
Copiez ce signal pour une croissance stable et mesurée.
Aucun avis