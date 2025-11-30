SignauxSections
Hajar Ismail

FX Arrow

0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 4%
FBS-Real-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
305
Bénéfice trades:
160 (52.45%)
Perte trades:
145 (47.54%)
Meilleure transaction:
5.88 USD
Pire transaction:
-5.90 USD
Bénéfice brut:
198.09 USD (23 290 pips)
Perte brute:
-155.24 USD (17 660 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (9.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9.93 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
1.81%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
316
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
2.19
Longs trades:
139 (45.57%)
Courts trades:
166 (54.43%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
0.14 USD
Bénéfice moyen:
1.24 USD
Perte moyenne:
-1.07 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-5.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-14.10 USD (5)
Croissance mensuelle:
4.28%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.60 USD
Maximal:
19.56 USD (1.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.85% (19.56 USD)
Par fonds propres:
0.18% (1.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 40
GBPUSD 38
EURGBP 36
AUDUSD 35
USDCHF 34
EURJPY 34
NZDUSD 32
USDJPY 29
EURUSD 27
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD -11
GBPUSD 31
EURGBP 7
AUDUSD -8
USDCHF 1
EURJPY 9
NZDUSD -14
USDJPY 27
EURUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD -1.6K
GBPUSD 3.1K
EURGBP 512
AUDUSD -753
USDCHF 90
EURJPY 1.3K
NZDUSD -1.4K
USDJPY 4.2K
EURUSD 134
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.88 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +9.39 USD
Perte consécutive maximale: -5.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AnzoCapital-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
FTT-Live2
0.00 × 4
GlobalPrime-Live
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 4
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
VARIANSE-Main
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
JPMarkets-Live
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 28
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
GDMFX-Live
0.00 × 7
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
380 plus...
Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier.

S'appuyer sur une seule paire de devises est risqué. Cette stratégie crée un Portefeuille Anti-Fragile en répartissant le risque sur 9 Paires de Devises Sélectionnées.

🛡️ AVANTAGES :
  • 🌍 Diversification Intelligente : Le risque est réparti. Nous ne dépendons pas d'une seule devise.
  • 🛡️ Protection Invisible (Hidden SL & TP) : Gérée en interne pour éviter la Chasse aux Stops des courtiers.
  • 📉 Drawdown Ultra Faible : La charge de marge est répartie uniformément.
⚠️ PRÉREQUIS :
Dépôt Minimum : $1,000 (Obligatoire pour 9 paires).
Levier : 1:500.
Obligatoire : VPS.

Copiez ce signal pour une croissance stable et mesurée.
Aucun avis
2025.11.30 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
