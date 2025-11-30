SeñalesSecciones
FX Arrow
Hajar Ismail

FX Arrow

Hajar Ismail
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD al mes
incremento desde 2025 11%
FBS-Real-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
816
Transacciones Rentables:
468 (57.35%)
Transacciones Irrentables:
348 (42.65%)
Mejor transacción:
14.13 USD
Peor transacción:
-14.16 USD
Beneficio Bruto:
761.70 USD (88 710 pips)
Pérdidas Brutas:
-654.85 USD (75 489 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
46 (80.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
80.54 USD (46)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
98.61%
Carga máxima del depósito:
11.74%
Último trade:
20 horas
Trades a la semana:
55
Tiempo medio de espera:
24 horas
Factor de Recuperación:
0.99
Transacciones Largas:
405 (49.63%)
Transacciones Cortas:
411 (50.37%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
0.13 USD
Beneficio medio:
1.63 USD
Pérdidas medias:
-1.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
28 (-107.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-107.98 USD (28)
Crecimiento al mes:
9.17%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.60 USD
Máxima:
107.98 USD (9.21%)
Reducción relativa:
De balance:
9.56% (107.98 USD)
De fondos:
11.41% (128.85 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 103
EURJPY 102
GBPUSD 98
NZDUSD 90
USDCHF 90
USDCAD 89
AUDUSD 87
EURUSD 79
EURGBP 78
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 36
EURJPY 21
GBPUSD 61
NZDUSD 2
USDCHF -3
USDCAD -12
AUDUSD -10
EURUSD 6
EURGBP 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 5.6K
EURJPY 3.2K
GBPUSD 6.1K
NZDUSD 188
USDCHF -269
USDCAD -1.7K
AUDUSD -958
EURUSD 564
EURGBP 468
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +14.13 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 46
Máximo de pérdidas consecutivas: 28
Beneficio máximo consecutivo: +80.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -107.98 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AnzoCapital-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
FTT-Live2
0.00 × 4
GlobalPrime-Live
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 4
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
VARIANSE-Main
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
JPMarkets-Live
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 28
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
GDMFX-Live
0.00 × 7
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
otros 380...
No ponga todos los huevos en la misma cesta.

Depender de un solo par de divisas es arriesgado. Esta estrategia crea una Cartera Antifrágil dividiendo el riesgo entre 9 Pares de Divisas Seleccionados.

Si un par está en drawdown, los otros generan beneficios para cubrir y hacer crecer la cuenta.

🛡️ VENTAJAS:
  • 🌍 Diversificación Inteligente: El riesgo está disperso. No dependemos de una sola moneda.
  • 🛡️ Protección Invisible (Hidden SL & TP): Niveles de riesgo gestionados internamente para evitar el Stop Hunting del broker.
  • 📉 Drawdown Ultra Bajo: La carga de margen se distribuye uniformemente.
⚠️ REQUISITOS:
Depósito Mínimo: $1,000 (Obligatorio para la estabilidad en 9 pares).
Apalancamiento: 1:500.
Obligatorio: VPS (Para ejecutar los stops ocultos).

Únase para un crecimiento estable y medido.
No hay comentarios
2025.11.30 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
FX Arrow
49 USD al mes
11%
0
0
USD
1K
USD
5
99%
816
57%
99%
1.16
0.13
USD
11%
1:500
Copiar

