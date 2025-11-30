- Incremento
Total de Trades:
816
Transacciones Rentables:
468 (57.35%)
Transacciones Irrentables:
348 (42.65%)
Mejor transacción:
14.13 USD
Peor transacción:
-14.16 USD
Beneficio Bruto:
761.70 USD (88 710 pips)
Pérdidas Brutas:
-654.85 USD (75 489 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
46 (80.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
80.54 USD (46)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
98.61%
Carga máxima del depósito:
11.74%
Último trade:
20 horas
Trades a la semana:
55
Tiempo medio de espera:
24 horas
Factor de Recuperación:
0.99
Transacciones Largas:
405 (49.63%)
Transacciones Cortas:
411 (50.37%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
0.13 USD
Beneficio medio:
1.63 USD
Pérdidas medias:
-1.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
28 (-107.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-107.98 USD (28)
Crecimiento al mes:
9.17%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.60 USD
Máxima:
107.98 USD (9.21%)
Reducción relativa:
De balance:
9.56% (107.98 USD)
De fondos:
11.41% (128.85 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|103
|EURJPY
|102
|GBPUSD
|98
|NZDUSD
|90
|USDCHF
|90
|USDCAD
|89
|AUDUSD
|87
|EURUSD
|79
|EURGBP
|78
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|36
|EURJPY
|21
|GBPUSD
|61
|NZDUSD
|2
|USDCHF
|-3
|USDCAD
|-12
|AUDUSD
|-10
|EURUSD
|6
|EURGBP
|6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|5.6K
|EURJPY
|3.2K
|GBPUSD
|6.1K
|NZDUSD
|188
|USDCHF
|-269
|USDCAD
|-1.7K
|AUDUSD
|-958
|EURUSD
|564
|EURGBP
|468
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +14.13 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 46
Máximo de pérdidas consecutivas: 28
Beneficio máximo consecutivo: +80.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -107.98 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
Exness-Real11
|0.00 × 1
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
FTT-Live2
|0.00 × 4
GlobalPrime-Live
|0.00 × 9
Exness-Real18
|0.00 × 4
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 28
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
JFD-Live02
|0.00 × 3
GDMFX-Live
|0.00 × 7
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
Exness-Real5
|0.00 × 12
Youtradefx-Real
|0.00 × 5
FXCC-Live
|0.00 × 5
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
otros 380...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No ponga todos los huevos en la misma cesta.
Depender de un solo par de divisas es arriesgado. Esta estrategia crea una Cartera Antifrágil dividiendo el riesgo entre 9 Pares de Divisas Seleccionados.
Si un par está en drawdown, los otros generan beneficios para cubrir y hacer crecer la cuenta.
🛡️ VENTAJAS:
• Depósito Mínimo: $1,000 (Obligatorio para la estabilidad en 9 pares).
• Apalancamiento: 1:500.
• Obligatorio: VPS (Para ejecutar los stops ocultos).
Únase para un crecimiento estable y medido.
