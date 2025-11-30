信号部分
Hajar Ismail

FX Arrow

Hajar Ismail
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2025 18%
FBS-Real-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
790
盈利交易:
465 (58.86%)
亏损交易:
325 (41.14%)
最好交易:
14.13 USD
最差交易:
-14.16 USD
毛利:
759.95 USD (88 559 pips)
毛利亏损:
-584.21 USD (66 313 pips)
最大连续赢利:
46 (80.54 USD)
最大连续盈利:
80.54 USD (46)
夏普比率:
0.09
交易活动:
98.61%
最大入金加载:
11.74%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
57
平均持有时间:
22 小时
采收率:
1.63
长期交易:
393 (49.75%)
短期交易:
397 (50.25%)
利润因子:
1.30
预期回报:
0.22 USD
平均利润:
1.63 USD
平均损失:
-1.80 USD
最大连续失误:
28 (-107.98 USD)
最大连续亏损:
-107.98 USD (28)
每月增长:
16.24%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
3.60 USD
最大值:
107.98 USD (9.21%)
相对跌幅:
结余:
9.56% (107.98 USD)
净值:
11.41% (128.85 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 98
EURJPY 97
GBPUSD 95
NZDUSD 87
USDCHF 87
USDCAD 86
AUDUSD 85
EURUSD 78
EURGBP 77
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 56
EURJPY 37
GBPUSD 70
NZDUSD 6
USDCHF 2
USDCAD -4
AUDUSD -4
EURUSD 7
EURGBP 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 8.7K
EURJPY 5.7K
GBPUSD 7K
NZDUSD 647
USDCHF 145
USDCAD -676
AUDUSD -389
EURUSD 698
EURGBP 487
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +14.13 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 46
最大连续失误: 28
最大连续盈利: +80.54 USD
最大连续亏损: -107.98 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

AnzoCapital-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
FTT-Live2
0.00 × 4
GlobalPrime-Live
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 4
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
VARIANSE-Main
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
JPMarkets-Live
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 28
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
GDMFX-Live
0.00 × 7
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
380 更多...
不要把所有鸡蛋放在同一个篮子里。

当市场处于震荡或不确定时，仅依赖单一货币对是非常危险的。本策略旨在通过将风险分散到 9 种精选货币对 来构建一个反脆弱投资组合

我们要选择 9 种相关性低的货币对。这意味着，如果一种货币对出现回撤，其他货币对将产生利润来覆盖并实现账户增长。

🛡️ 策略优势：
  • 🌍 智能分散： 风险被分散。我们不依赖单一货币的命运。
  • 🛡️ 隐形保护 (Hidden SL & TP)： 风险水平由系统内部管理，以防止经纪商扫损 (Stop Hunting)。虽然图表上不可见，但风险受到严格限制。
  • 📉 超低回撤： 保证金负担均匀分布，与单一货币对交易相比，增长曲线更加平滑和平静。
⚠️ 订阅要求：
最低入金： $1,000 (强制要求，以保证 9 种货币对的保证金稳定性)。
杠杆： 1:500。
必须： 使用 VPS，以确隐形止损/止盈的执行没有延迟。

复制此信号，实现稳定、冷静且可衡量的资产增长。
没有评论
2025.11.30 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
