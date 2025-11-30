- 成长
交易:
790
盈利交易:
465 (58.86%)
亏损交易:
325 (41.14%)
最好交易:
14.13 USD
最差交易:
-14.16 USD
毛利:
759.95 USD (88 559 pips)
毛利亏损:
-584.21 USD (66 313 pips)
最大连续赢利:
46 (80.54 USD)
最大连续盈利:
80.54 USD (46)
夏普比率:
0.09
交易活动:
98.61%
最大入金加载:
11.74%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
57
平均持有时间:
22 小时
采收率:
1.63
长期交易:
393 (49.75%)
短期交易:
397 (50.25%)
利润因子:
1.30
预期回报:
0.22 USD
平均利润:
1.63 USD
平均损失:
-1.80 USD
最大连续失误:
28 (-107.98 USD)
最大连续亏损:
-107.98 USD (28)
每月增长:
16.24%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
3.60 USD
最大值:
107.98 USD (9.21%)
相对跌幅:
结余:
9.56% (107.98 USD)
净值:
11.41% (128.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|98
|EURJPY
|97
|GBPUSD
|95
|NZDUSD
|87
|USDCHF
|87
|USDCAD
|86
|AUDUSD
|85
|EURUSD
|78
|EURGBP
|77
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|56
|EURJPY
|37
|GBPUSD
|70
|NZDUSD
|6
|USDCHF
|2
|USDCAD
|-4
|AUDUSD
|-4
|EURUSD
|7
|EURGBP
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|8.7K
|EURJPY
|5.7K
|GBPUSD
|7K
|NZDUSD
|647
|USDCHF
|145
|USDCAD
|-676
|AUDUSD
|-389
|EURUSD
|698
|EURGBP
|487
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.13 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 46
最大连续失误: 28
最大连续盈利: +80.54 USD
最大连续亏损: -107.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 4
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 28
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
GDMFX-Live
|0.00 × 7
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
Exness-Real5
|0.00 × 12
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 5
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
不要把所有鸡蛋放在同一个篮子里。
当市场处于震荡或不确定时，仅依赖单一货币对是非常危险的。本策略旨在通过将风险分散到 9 种精选货币对 来构建一个反脆弱投资组合。
我们要选择 9 种相关性低的货币对。这意味着，如果一种货币对出现回撤，其他货币对将产生利润来覆盖并实现账户增长。
🛡️ 策略优势：
• 最低入金： $1,000 (强制要求，以保证 9 种货币对的保证金稳定性)。
• 杠杆： 1:500。
• 必须： 使用 VPS，以确隐形止损/止盈的执行没有延迟。
复制此信号，实现稳定、冷静且可衡量的资产增长。
当市场处于震荡或不确定时，仅依赖单一货币对是非常危险的。本策略旨在通过将风险分散到 9 种精选货币对 来构建一个反脆弱投资组合。
我们要选择 9 种相关性低的货币对。这意味着，如果一种货币对出现回撤，其他货币对将产生利润来覆盖并实现账户增长。
🛡️ 策略优势：
- 🌍 智能分散： 风险被分散。我们不依赖单一货币的命运。
- 🛡️ 隐形保护 (Hidden SL & TP)： 风险水平由系统内部管理，以防止经纪商扫损 (Stop Hunting)。虽然图表上不可见，但风险受到严格限制。
- 📉 超低回撤： 保证金负担均匀分布，与单一货币对交易相比，增长曲线更加平滑和平静。
• 最低入金： $1,000 (强制要求，以保证 9 种货币对的保证金稳定性)。
• 杠杆： 1:500。
• 必须： 使用 VPS，以确隐形止损/止盈的执行没有延迟。
复制此信号，实现稳定、冷静且可衡量的资产增长。
没有评论
