SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Spruce EX
Kuan Kuan Fu

Spruce EX

Kuan Kuan Fu
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
26 (83.87%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (16.13%)
En iyi işlem:
100.60 USD
En kötü işlem:
-87.14 USD
Brüt kâr:
520.48 USD (68 552 pips)
Brüt zarar:
-172.10 USD (20 031 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (105.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
241.26 USD (4)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
4.00
Alış işlemleri:
16 (51.61%)
Satış işlemleri:
15 (48.39%)
Kâr faktörü:
3.02
Beklenen getiri:
11.24 USD
Ortalama kâr:
20.02 USD
Ortalama zarar:
-34.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-87.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-87.14 USD (1)
Aylık büyüme:
17.42%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
87.14 USD (3.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 13
USOIL 11
BTCUSD 4
EURGBP 1
NZDUSD 1
XAGUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 257
USOIL 44
BTCUSD 20
EURGBP 2
NZDUSD 9
XAGUSD 16
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 26K
USOIL 500
BTCUSD 22K
EURGBP 16
NZDUSD 101
XAGUSD 82
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +100.60 USD
En kötü işlem: -87 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +105.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -87.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Exness-Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 19
RoboForex-Pro-2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Axi-US02-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
mForex-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
HalifaxPro-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FTMBrokersLLC-Real
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 12
ForexChief-DirectFX
0.00 × 8
Axi-US09-Live
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 21
159 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
More than 12 Years Trading Experience.

波段交易.

不采用马丁，网格等危险策略.

主要交易黄金，原油，BTC等，交易商Exness.

Major Trading Code：

XAUUSD 

USOIL

BTCUSD

EURUSD


Exness 用户专享利润分成模式：

手机上下载“social trading”app,点击如下链接：

https://social-trading.exness.com/strategy/110567627/a/t7grmnrfwx?sharer=trader

İnceleme yok
2025.11.30 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol