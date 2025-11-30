- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
26 (83.87%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (16.13%)
En iyi işlem:
100.60 USD
En kötü işlem:
-87.14 USD
Brüt kâr:
520.48 USD (68 552 pips)
Brüt zarar:
-172.10 USD (20 031 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (105.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
241.26 USD (4)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
4.00
Alış işlemleri:
16 (51.61%)
Satış işlemleri:
15 (48.39%)
Kâr faktörü:
3.02
Beklenen getiri:
11.24 USD
Ortalama kâr:
20.02 USD
Ortalama zarar:
-34.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-87.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-87.14 USD (1)
Aylık büyüme:
17.42%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
87.14 USD (3.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|USOIL
|11
|BTCUSD
|4
|EURGBP
|1
|NZDUSD
|1
|XAGUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|257
|USOIL
|44
|BTCUSD
|20
|EURGBP
|2
|NZDUSD
|9
|XAGUSD
|16
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|26K
|USOIL
|500
|BTCUSD
|22K
|EURGBP
|16
|NZDUSD
|101
|XAGUSD
|82
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +100.60 USD
En kötü işlem: -87 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +105.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -87.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 19
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
HalifaxPro-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 12
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 8
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
More than 12 Years Trading Experience.
https://social-trading.exness.com/strategy/110567627/a/t7grmnrfwx?sharer=trader
波段交易.
不采用马丁，网格等危险策略.
主要交易黄金，原油，BTC等，交易商Exness.
Major Trading Code：
XAUUSD
USOIL
BTCUSD
EURUSD
Exness 用户专享利润分成模式：
手机上下载“social trading”app,点击如下链接：
https://social-trading.exness.com/strategy/110567627/a/t7grmnrfwx?sharer=trader
