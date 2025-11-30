- Crescimento
Negociações:
54
Negociações com lucro:
48 (88.88%)
Negociações com perda:
6 (11.11%)
Melhor negociação:
100.60 USD
Pior negociação:
-87.14 USD
Lucro bruto:
860.41 USD (156 358 pips)
Perda bruta:
-212.58 USD (20 729 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (293.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
293.93 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.46
Atividade de negociação:
79.56%
Depósito máximo carregado:
11.23%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
7.43
Negociações longas:
21 (38.89%)
Negociações curtas:
33 (61.11%)
Fator de lucro:
4.05
Valor esperado:
12.00 USD
Lucro médio:
17.93 USD
Perda média:
-35.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-87.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-87.14 USD (1)
Crescimento mensal:
14.91%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
87.14 USD (3.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.71% (87.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.54% (219.64 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|USOIL
|12
|BTCUSD
|8
|XAGUSD
|4
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|EURGBP
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|362
|USOIL
|49
|BTCUSD
|79
|XAGUSD
|172
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|-37
|EURGBP
|2
|NZDUSD
|9
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|3
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|39K
|USOIL
|560
|BTCUSD
|96K
|XAGUSD
|470
|GBPUSD
|49
|USDCAD
|-643
|EURGBP
|16
|NZDUSD
|101
|USDCHF
|8
|AUDUSD
|36
|CHFJPY
|32
|EURJPY
|49
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +100.60 USD
Pior negociação: -87 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +293.93 USD
Máxima perda consecutiva: -87.14 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
QETrade-REAL SERVER
|0.00 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 4
|
mForex-REAL
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 5
|
BenchMark-Real
|0.00 × 5
|
SwissquoteLtd-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
ThreeTrader-Demo
|0.00 × 20
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
BCS-Real
|0.00 × 7
|
AM-Live2
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 12
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 10
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 18
More than 12 Years Trading Experience.
https://social-trading.exness.com/strategy/110567627/a/t7grmnrfwx?sharer=trader
波段交易.
不采用马丁，网格等危险策略.
主要交易黄金，原油，BTC等，交易商Exness.
Major Trading Code：
XAUUSD
USOIL
BTCUSD
EURUSD
Exness 用户专享利润分成模式：
手机上下载“social trading”app,点击如下链接：
https://social-trading.exness.com/strategy/110567627/a/t7grmnrfwx?sharer=trader
Sem comentários
