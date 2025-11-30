SinaisSeções
Kuan Kuan Fu

Spruce EX

Kuan Kuan Fu
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 32%
Exness-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
54
Negociações com lucro:
48 (88.88%)
Negociações com perda:
6 (11.11%)
Melhor negociação:
100.60 USD
Pior negociação:
-87.14 USD
Lucro bruto:
860.41 USD (156 358 pips)
Perda bruta:
-212.58 USD (20 729 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (293.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
293.93 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.46
Atividade de negociação:
79.56%
Depósito máximo carregado:
11.23%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
7.43
Negociações longas:
21 (38.89%)
Negociações curtas:
33 (61.11%)
Fator de lucro:
4.05
Valor esperado:
12.00 USD
Lucro médio:
17.93 USD
Perda média:
-35.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-87.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-87.14 USD (1)
Crescimento mensal:
14.91%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
87.14 USD (3.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.71% (87.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.54% (219.64 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 20
USOIL 12
BTCUSD 8
XAGUSD 4
GBPUSD 2
USDCAD 2
EURGBP 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 362
USOIL 49
BTCUSD 79
XAGUSD 172
GBPUSD 4
USDCAD -37
EURGBP 2
NZDUSD 9
USDCHF 1
AUDUSD 3
CHFJPY 2
EURJPY 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 39K
USOIL 560
BTCUSD 96K
XAGUSD 470
GBPUSD 49
USDCAD -643
EURGBP 16
NZDUSD 101
USDCHF 8
AUDUSD 36
CHFJPY 32
EURJPY 49
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +100.60 USD
Pior negociação: -87 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +293.93 USD
Máxima perda consecutiva: -87.14 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

QETrade-REAL SERVER
0.00 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 4
mForex-REAL
0.00 × 6
VantageInternational-Live 16
0.00 × 3
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 7
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 5
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 5
BenchMark-Real
0.00 × 5
SwissquoteLtd-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
ThreeTrader-Demo
0.00 × 20
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
BCS-Real
0.00 × 7
AM-Live2
0.00 × 12
ICMarkets-Live05
0.00 × 12
XMTrading-Real 11
0.00 × 10
LiteForex-ECN.com
0.00 × 18
More than 12 Years Trading Experience.

波段交易.

不采用马丁，网格等危险策略.

主要交易黄金，原油，BTC等，交易商Exness.

Major Trading Code：

XAUUSD 

USOIL

BTCUSD

EURUSD


Exness 用户专享利润分成模式：

手机上下载“social trading”app,点击如下链接：

https://social-trading.exness.com/strategy/110567627/a/t7grmnrfwx?sharer=trader

Sem comentários
2025.12.12 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.11.30 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
