- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
55
Gewinntrades:
49 (89.09%)
Verlusttrades:
6 (10.91%)
Bester Trade:
100.60 USD
Schlechtester Trade:
-87.14 USD
Bruttoprofit:
912.01 USD (156 487 pips)
Bruttoverlust:
-212.58 USD (20 729 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (293.93 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
293.93 USD (22)
Sharpe Ratio:
0.48
Trading-Aktivität:
79.56%
Max deposit load:
11.23%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
8.03
Long-Positionen:
21 (38.18%)
Short-Positionen:
34 (61.82%)
Profit-Faktor:
4.29
Mathematische Gewinnerwartung:
12.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-35.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-87.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-87.14 USD (1)
Wachstum pro Monat :
15.76%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
87.14 USD (3.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.71% (87.14 USD)
Kapital:
8.54% (219.64 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|USOIL
|12
|BTCUSD
|8
|XAGUSD
|5
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|EURGBP
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|362
|USOIL
|49
|BTCUSD
|79
|XAGUSD
|224
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|-37
|EURGBP
|2
|NZDUSD
|9
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|3
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|39K
|USOIL
|560
|BTCUSD
|96K
|XAGUSD
|599
|GBPUSD
|49
|USDCAD
|-643
|EURGBP
|16
|NZDUSD
|101
|USDCHF
|8
|AUDUSD
|36
|CHFJPY
|32
|EURJPY
|49
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +100.60 USD
Schlechtester Trade: -87 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +293.93 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -87.14 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
QETrade-REAL SERVER
|0.00 × 2
SwissquoteLtd-Live
|0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
Exness-Real33
|0.00 × 3
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
JFD-Live02
|0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
mForex-REAL
|0.00 × 6
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 5
ICMarkets-Live09
|0.00 × 7
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 5
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
ICMarkets-Live07
|0.00 × 6
OANDA-v20 Live
|0.00 × 6
Capital.com-Real
|0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
BCS-Real
|0.00 × 7
AM-Live2
|0.00 × 12
ICMarkets-Live05
|0.00 × 12
XMTrading-Real 11
|0.00 × 10
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 18
More than 12 Years Trading Experience.
https://social-trading.exness.com/strategy/110567627/a/t7grmnrfwx?sharer=trader
波段交易.
不采用马丁，网格等危险策略.
主要交易黄金，原油，BTC等，交易商Exness.
Major Trading Code：
XAUUSD
USOIL
BTCUSD
EURUSD
Exness 用户专享利润分成模式：
手机上下载“social trading”app,点击如下链接：
https://social-trading.exness.com/strategy/110567627/a/t7grmnrfwx?sharer=trader
Keine Bewertungen
