SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Spruce EX
Kuan Kuan Fu

Spruce EX

Kuan Kuan Fu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 35%
Exness-Real
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
55
Gewinntrades:
49 (89.09%)
Verlusttrades:
6 (10.91%)
Bester Trade:
100.60 USD
Schlechtester Trade:
-87.14 USD
Bruttoprofit:
912.01 USD (156 487 pips)
Bruttoverlust:
-212.58 USD (20 729 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (293.93 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
293.93 USD (22)
Sharpe Ratio:
0.48
Trading-Aktivität:
79.56%
Max deposit load:
11.23%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
8.03
Long-Positionen:
21 (38.18%)
Short-Positionen:
34 (61.82%)
Profit-Faktor:
4.29
Mathematische Gewinnerwartung:
12.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-35.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-87.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-87.14 USD (1)
Wachstum pro Monat :
15.76%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
87.14 USD (3.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.71% (87.14 USD)
Kapital:
8.54% (219.64 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 20
USOIL 12
BTCUSD 8
XAGUSD 5
GBPUSD 2
USDCAD 2
EURGBP 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 362
USOIL 49
BTCUSD 79
XAGUSD 224
GBPUSD 4
USDCAD -37
EURGBP 2
NZDUSD 9
USDCHF 1
AUDUSD 3
CHFJPY 2
EURJPY 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 39K
USOIL 560
BTCUSD 96K
XAGUSD 599
GBPUSD 49
USDCAD -643
EURGBP 16
NZDUSD 101
USDCHF 8
AUDUSD 36
CHFJPY 32
EURJPY 49
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +100.60 USD
Schlechtester Trade: -87 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +293.93 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -87.14 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

QETrade-REAL SERVER
0.00 × 2
SwissquoteLtd-Live
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 3
mForex-REAL
0.00 × 6
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 7
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 6
OANDA-v20 Live
0.00 × 6
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
BCS-Real
0.00 × 7
AM-Live2
0.00 × 12
ICMarkets-Live05
0.00 × 12
XMTrading-Real 11
0.00 × 10
LiteForex-ECN.com
0.00 × 18
noch 435 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
More than 12 Years Trading Experience.

波段交易.

不采用马丁，网格等危险策略.

主要交易黄金，原油，BTC等，交易商Exness.

Major Trading Code：

XAUUSD 

USOIL

BTCUSD

EURUSD


Exness 用户专享利润分成模式：

手机上下载“social trading”app,点击如下链接：

https://social-trading.exness.com/strategy/110567627/a/t7grmnrfwx?sharer=trader

Keine Bewertungen
2025.12.12 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.11.30 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Spruce EX
30 USD pro Monat
35%
0
0
USD
2.7K
USD
8
0%
55
89%
80%
4.29
12.72
USD
9%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.