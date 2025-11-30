シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Spruce EX
Kuan Kuan Fu

Spruce EX

Kuan Kuan Fu
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 32%
Exness-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
54
利益トレード:
48 (88.88%)
損失トレード:
6 (11.11%)
ベストトレード:
100.60 USD
最悪のトレード:
-87.14 USD
総利益:
860.41 USD (156 358 pips)
総損失:
-212.58 USD (20 729 pips)
最大連続の勝ち:
22 (293.93 USD)
最大連続利益:
293.93 USD (22)
シャープレシオ:
0.46
取引アクティビティ:
79.56%
最大入金額:
11.23%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
7.43
長いトレード:
21 (38.89%)
短いトレード:
33 (61.11%)
プロフィットファクター:
4.05
期待されたペイオフ:
12.00 USD
平均利益:
17.93 USD
平均損失:
-35.43 USD
最大連続の負け:
1 (-87.14 USD)
最大連続損失:
-87.14 USD (1)
月間成長:
14.91%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
87.14 USD (3.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.71% (87.14 USD)
エクイティによる:
8.54% (219.64 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 20
USOIL 12
BTCUSD 8
XAGUSD 4
GBPUSD 2
USDCAD 2
EURGBP 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 362
USOIL 49
BTCUSD 79
XAGUSD 172
GBPUSD 4
USDCAD -37
EURGBP 2
NZDUSD 9
USDCHF 1
AUDUSD 3
CHFJPY 2
EURJPY 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 39K
USOIL 560
BTCUSD 96K
XAGUSD 470
GBPUSD 49
USDCAD -643
EURGBP 16
NZDUSD 101
USDCHF 8
AUDUSD 36
CHFJPY 32
EURJPY 49
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +100.60 USD
最悪のトレード: -87 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +293.93 USD
最大連続損失: -87.14 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

More than 12 Years Trading Experience.

波段交易.

不采用马丁，网格等危险策略.

主要交易黄金，原油，BTC等，交易商Exness.

Major Trading Code：

XAUUSD 

USOIL

BTCUSD

EURUSD


Exness 用户专享利润分成模式：

手机上下载“social trading”app,点击如下链接：

https://social-trading.exness.com/strategy/110567627/a/t7grmnrfwx?sharer=trader

レビューなし
2025.12.12 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.11.30 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
