- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
54
利益トレード:
48 (88.88%)
損失トレード:
6 (11.11%)
ベストトレード:
100.60 USD
最悪のトレード:
-87.14 USD
総利益:
860.41 USD (156 358 pips)
総損失:
-212.58 USD (20 729 pips)
最大連続の勝ち:
22 (293.93 USD)
最大連続利益:
293.93 USD (22)
シャープレシオ:
0.46
取引アクティビティ:
79.56%
最大入金額:
11.23%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
7.43
長いトレード:
21 (38.89%)
短いトレード:
33 (61.11%)
プロフィットファクター:
4.05
期待されたペイオフ:
12.00 USD
平均利益:
17.93 USD
平均損失:
-35.43 USD
最大連続の負け:
1 (-87.14 USD)
最大連続損失:
-87.14 USD (1)
月間成長:
14.91%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
87.14 USD (3.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.71% (87.14 USD)
エクイティによる:
8.54% (219.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|USOIL
|12
|BTCUSD
|8
|XAGUSD
|4
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|EURGBP
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|362
|USOIL
|49
|BTCUSD
|79
|XAGUSD
|172
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|-37
|EURGBP
|2
|NZDUSD
|9
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|3
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|39K
|USOIL
|560
|BTCUSD
|96K
|XAGUSD
|470
|GBPUSD
|49
|USDCAD
|-643
|EURGBP
|16
|NZDUSD
|101
|USDCHF
|8
|AUDUSD
|36
|CHFJPY
|32
|EURJPY
|49
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +100.60 USD
最悪のトレード: -87 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +293.93 USD
最大連続損失: -87.14 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
QETrade-REAL SERVER
|0.00 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 4
|
mForex-REAL
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 5
|
BenchMark-Real
|0.00 × 5
|
SwissquoteLtd-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
ThreeTrader-Demo
|0.00 × 20
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
BCS-Real
|0.00 × 7
|
AM-Live2
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 12
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 10
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 18
More than 12 Years Trading Experience.
https://social-trading.exness.com/strategy/110567627/a/t7grmnrfwx?sharer=trader
波段交易.
不采用马丁，网格等危险策略.
主要交易黄金，原油，BTC等，交易商Exness.
Major Trading Code：
XAUUSD
USOIL
BTCUSD
EURUSD
Exness 用户专享利润分成模式：
手机上下载“social trading”app,点击如下链接：
https://social-trading.exness.com/strategy/110567627/a/t7grmnrfwx?sharer=trader
レビューなし
