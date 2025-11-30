SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Spruce EX
Kuan Kuan Fu

Spruce EX

Kuan Kuan Fu
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
26 (83.87%)
Loss Trade:
5 (16.13%)
Best Trade:
100.60 USD
Worst Trade:
-87.14 USD
Profitto lordo:
520.48 USD (68 552 pips)
Perdita lorda:
-172.10 USD (20 031 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (105.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
241.26 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
4.00
Long Trade:
16 (51.61%)
Short Trade:
15 (48.39%)
Fattore di profitto:
3.02
Profitto previsto:
11.24 USD
Profitto medio:
20.02 USD
Perdita media:
-34.42 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-87.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-87.14 USD (1)
Crescita mensile:
17.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
87.14 USD (3.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 13
USOIL 11
BTCUSD 4
EURGBP 1
NZDUSD 1
XAGUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 257
USOIL 44
BTCUSD 20
EURGBP 2
NZDUSD 9
XAGUSD 16
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 26K
USOIL 500
BTCUSD 22K
EURGBP 16
NZDUSD 101
XAGUSD 82
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +100.60 USD
Worst Trade: -87 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +105.89 USD
Massima perdita consecutiva: -87.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Exness-Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 19
RoboForex-Pro-2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Axi-US02-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
mForex-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
HalifaxPro-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FTMBrokersLLC-Real
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 12
ForexChief-DirectFX
0.00 × 8
Axi-US09-Live
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 21
159 più
More than 12 Years Trading Experience.

波段交易.

不采用马丁，网格等危险策略.

主要交易黄金，原油，BTC等，交易商Exness.

Major Trading Code：

XAUUSD 

USOIL

BTCUSD

EURUSD


Exness 用户专享利润分成模式：

手机上下载“social trading”app,点击如下链接：

https://social-trading.exness.com/strategy/110567627/a/t7grmnrfwx?sharer=trader

Non ci sono recensioni
2025.11.30 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
