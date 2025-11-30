- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
26 (83.87%)
Loss Trade:
5 (16.13%)
Best Trade:
100.60 USD
Worst Trade:
-87.14 USD
Profitto lordo:
520.48 USD (68 552 pips)
Perdita lorda:
-172.10 USD (20 031 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (105.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
241.26 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
4.00
Long Trade:
16 (51.61%)
Short Trade:
15 (48.39%)
Fattore di profitto:
3.02
Profitto previsto:
11.24 USD
Profitto medio:
20.02 USD
Perdita media:
-34.42 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-87.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-87.14 USD (1)
Crescita mensile:
17.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
87.14 USD (3.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|USOIL
|11
|BTCUSD
|4
|EURGBP
|1
|NZDUSD
|1
|XAGUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|257
|USOIL
|44
|BTCUSD
|20
|EURGBP
|2
|NZDUSD
|9
|XAGUSD
|16
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|26K
|USOIL
|500
|BTCUSD
|22K
|EURGBP
|16
|NZDUSD
|101
|XAGUSD
|82
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +100.60 USD
Worst Trade: -87 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +105.89 USD
Massima perdita consecutiva: -87.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 19
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
HalifaxPro-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 12
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 8
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
