Kuan Kuan Fu

Spruce EX

Kuan Kuan Fu
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
26 (83.87%)
Perte trades:
5 (16.13%)
Meilleure transaction:
100.60 USD
Pire transaction:
-87.14 USD
Bénéfice brut:
520.48 USD (68 552 pips)
Perte brute:
-172.10 USD (20 031 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (105.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
241.26 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
4.00
Longs trades:
16 (51.61%)
Courts trades:
15 (48.39%)
Facteur de profit:
3.02
Rendement attendu:
11.24 USD
Bénéfice moyen:
20.02 USD
Perte moyenne:
-34.42 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-87.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-87.14 USD (1)
Croissance mensuelle:
17.42%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
87.14 USD (3.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 13
USOIL 11
BTCUSD 4
EURGBP 1
NZDUSD 1
XAGUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 257
USOIL 44
BTCUSD 20
EURGBP 2
NZDUSD 9
XAGUSD 16
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 26K
USOIL 500
BTCUSD 22K
EURGBP 16
NZDUSD 101
XAGUSD 82
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Exness-Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 19
RoboForex-Pro-2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Axi-US02-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
mForex-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
HalifaxPro-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FTMBrokersLLC-Real
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 12
ForexChief-DirectFX
0.00 × 8
Axi-US09-Live
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 21
159 plus...
More than 12 Years Trading Experience.

波段交易.

不采用马丁，网格等危险策略.

主要交易黄金，原油，BTC等，交易商Exness.

Major Trading Code：

XAUUSD 

USOIL

BTCUSD

EURUSD


Exness 用户专享利润分成模式：

手机上下载“social trading”app,点击如下链接：

https://social-trading.exness.com/strategy/110567627/a/t7grmnrfwx?sharer=trader

Aucun avis
2025.11.30 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
