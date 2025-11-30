- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
26 (83.87%)
Perte trades:
5 (16.13%)
Meilleure transaction:
100.60 USD
Pire transaction:
-87.14 USD
Bénéfice brut:
520.48 USD (68 552 pips)
Perte brute:
-172.10 USD (20 031 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (105.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
241.26 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
4.00
Longs trades:
16 (51.61%)
Courts trades:
15 (48.39%)
Facteur de profit:
3.02
Rendement attendu:
11.24 USD
Bénéfice moyen:
20.02 USD
Perte moyenne:
-34.42 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-87.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-87.14 USD (1)
Croissance mensuelle:
17.42%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
87.14 USD (3.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|USOIL
|11
|BTCUSD
|4
|EURGBP
|1
|NZDUSD
|1
|XAGUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|257
|USOIL
|44
|BTCUSD
|20
|EURGBP
|2
|NZDUSD
|9
|XAGUSD
|16
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|26K
|USOIL
|500
|BTCUSD
|22K
|EURGBP
|16
|NZDUSD
|101
|XAGUSD
|82
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +100.60 USD
Pire transaction: -87 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +105.89 USD
Perte consécutive maximale: -87.14 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 19
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
HalifaxPro-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 12
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 8
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
More than 12 Years Trading Experience.
https://social-trading.exness.com/strategy/110567627/a/t7grmnrfwx?sharer=trader
波段交易.
不采用马丁，网格等危险策略.
主要交易黄金，原油，BTC等，交易商Exness.
Major Trading Code：
XAUUSD
USOIL
BTCUSD
EURUSD
Exness 用户专享利润分成模式：
手机上下载“social trading”app,点击如下链接：
https://social-trading.exness.com/strategy/110567627/a/t7grmnrfwx?sharer=trader
