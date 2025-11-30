- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
47 (88.67%)
Убыточных трейдов:
6 (11.32%)
Лучший трейд:
100.60 USD
Худший трейд:
-87.14 USD
Общая прибыль:
798.01 USD (156 202 pips)
Общий убыток:
-212.58 USD (20 729 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (293.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
293.93 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
77.19%
Макс. загрузка депозита:
11.23%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
6.72
Длинных трейдов:
21 (39.62%)
Коротких трейдов:
32 (60.38%)
Профит фактор:
3.75
Мат. ожидание:
11.05 USD
Средняя прибыль:
16.98 USD
Средний убыток:
-35.43 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-87.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.14 USD (1)
Прирост в месяц:
13.80%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
87.14 USD (3.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.71% (87.14 USD)
По эквити:
8.54% (219.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|USOIL
|12
|BTCUSD
|8
|XAGUSD
|3
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|EURGBP
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|362
|USOIL
|49
|BTCUSD
|79
|XAGUSD
|110
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|-37
|EURGBP
|2
|NZDUSD
|9
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|3
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|39K
|USOIL
|560
|BTCUSD
|96K
|XAGUSD
|314
|GBPUSD
|49
|USDCAD
|-643
|EURGBP
|16
|NZDUSD
|101
|USDCHF
|8
|AUDUSD
|36
|CHFJPY
|32
|EURJPY
|49
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +100.60 USD
Худший трейд: -87 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +293.93 USD
Макс. убыток в серии: -87.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
QETrade-REAL SERVER
|0.00 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 4
|
mForex-REAL
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 5
|
BenchMark-Real
|0.00 × 5
|
SwissquoteLtd-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
ThreeTrader-Demo
|0.00 × 20
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
BCS-Real
|0.00 × 7
|
AM-Live2
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 12
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 10
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 18
More than 12 Years Trading Experience.
https://social-trading.exness.com/strategy/110567627/a/t7grmnrfwx?sharer=trader
波段交易.
不采用马丁，网格等危险策略.
主要交易黄金，原油，BTC等，交易商Exness.
Major Trading Code：
XAUUSD
USOIL
BTCUSD
EURUSD
Exness 用户专享利润分成模式：
手机上下载“social trading”app,点击如下链接：
https://social-trading.exness.com/strategy/110567627/a/t7grmnrfwx?sharer=trader
Нет отзывов
