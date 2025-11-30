СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Spruce EX
Kuan Kuan Fu

Spruce EX

Kuan Kuan Fu
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 29%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
47 (88.67%)
Убыточных трейдов:
6 (11.32%)
Лучший трейд:
100.60 USD
Худший трейд:
-87.14 USD
Общая прибыль:
798.01 USD (156 202 pips)
Общий убыток:
-212.58 USD (20 729 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (293.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
293.93 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
77.19%
Макс. загрузка депозита:
11.23%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
6.72
Длинных трейдов:
21 (39.62%)
Коротких трейдов:
32 (60.38%)
Профит фактор:
3.75
Мат. ожидание:
11.05 USD
Средняя прибыль:
16.98 USD
Средний убыток:
-35.43 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-87.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.14 USD (1)
Прирост в месяц:
13.80%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
87.14 USD (3.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.71% (87.14 USD)
По эквити:
8.54% (219.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 20
USOIL 12
BTCUSD 8
XAGUSD 3
GBPUSD 2
USDCAD 2
EURGBP 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 362
USOIL 49
BTCUSD 79
XAGUSD 110
GBPUSD 4
USDCAD -37
EURGBP 2
NZDUSD 9
USDCHF 1
AUDUSD 3
CHFJPY 2
EURJPY 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 39K
USOIL 560
BTCUSD 96K
XAGUSD 314
GBPUSD 49
USDCAD -643
EURGBP 16
NZDUSD 101
USDCHF 8
AUDUSD 36
CHFJPY 32
EURJPY 49
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +100.60 USD
Худший трейд: -87 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +293.93 USD
Макс. убыток в серии: -87.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

QETrade-REAL SERVER
0.00 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 4
mForex-REAL
0.00 × 6
VantageInternational-Live 16
0.00 × 3
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 7
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 5
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 5
BenchMark-Real
0.00 × 5
SwissquoteLtd-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
ThreeTrader-Demo
0.00 × 20
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
BCS-Real
0.00 × 7
AM-Live2
0.00 × 12
ICMarkets-Live05
0.00 × 12
XMTrading-Real 11
0.00 × 10
LiteForex-ECN.com
0.00 × 18
еще 435...
More than 12 Years Trading Experience.

波段交易.

不采用马丁，网格等危险策略.

主要交易黄金，原油，BTC等，交易商Exness.

Major Trading Code：

XAUUSD 

USOIL

BTCUSD

EURUSD


Exness 用户专享利润分成模式：

手机上下载“social trading”app,点击如下链接：

https://social-trading.exness.com/strategy/110567627/a/t7grmnrfwx?sharer=trader

Нет отзывов
2025.12.12 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.11.30 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.