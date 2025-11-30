- Incremento
Total de Trades:
54
Transacciones Rentables:
48 (88.88%)
Transacciones Irrentables:
6 (11.11%)
Mejor transacción:
100.60 USD
Peor transacción:
-87.14 USD
Beneficio Bruto:
860.41 USD (156 358 pips)
Pérdidas Brutas:
-212.58 USD (20 729 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (293.93 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
293.93 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.46
Actividad comercial:
79.56%
Carga máxima del depósito:
11.23%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
7.43
Transacciones Largas:
21 (38.89%)
Transacciones Cortas:
33 (61.11%)
Factor de Beneficio:
4.05
Beneficio Esperado:
12.00 USD
Beneficio medio:
17.93 USD
Pérdidas medias:
-35.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-87.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-87.14 USD (1)
Crecimiento al mes:
14.91%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
87.14 USD (3.71%)
Reducción relativa:
De balance:
3.71% (87.14 USD)
De fondos:
8.54% (219.64 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|USOIL
|12
|BTCUSD
|8
|XAGUSD
|4
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|EURGBP
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|362
|USOIL
|49
|BTCUSD
|79
|XAGUSD
|172
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|-37
|EURGBP
|2
|NZDUSD
|9
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|3
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|39K
|USOIL
|560
|BTCUSD
|96K
|XAGUSD
|470
|GBPUSD
|49
|USDCAD
|-643
|EURGBP
|16
|NZDUSD
|101
|USDCHF
|8
|AUDUSD
|36
|CHFJPY
|32
|EURJPY
|49
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +100.60 USD
Peor transacción: -87 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +293.93 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -87.14 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
QETrade-REAL SERVER
|0.00 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 4
|
mForex-REAL
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 5
|
BenchMark-Real
|0.00 × 5
|
SwissquoteLtd-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
ThreeTrader-Demo
|0.00 × 20
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
BCS-Real
|0.00 × 7
|
AM-Live2
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 12
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 10
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 18
otros 435...
More than 12 Years Trading Experience.
https://social-trading.exness.com/strategy/110567627/a/t7grmnrfwx?sharer=trader
波段交易.
不采用马丁，网格等危险策略.
主要交易黄金，原油，BTC等，交易商Exness.
Major Trading Code：
XAUUSD
USOIL
BTCUSD
EURUSD
Exness 用户专享利润分成模式：
手机上下载“social trading”app,点击如下链接：
https://social-trading.exness.com/strategy/110567627/a/t7grmnrfwx?sharer=trader
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
32%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
8
0%
54
88%
80%
4.04
12.00
USD
USD
9%
1:200