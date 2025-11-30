- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
54
盈利交易:
48 (88.88%)
亏损交易:
6 (11.11%)
最好交易:
100.60 USD
最差交易:
-87.14 USD
毛利:
860.41 USD (156 358 pips)
毛利亏损:
-212.58 USD (20 729 pips)
最大连续赢利:
22 (293.93 USD)
最大连续盈利:
293.93 USD (22)
夏普比率:
0.46
交易活动:
78.55%
最大入金加载:
11.23%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
10 小时
采收率:
7.43
长期交易:
21 (38.89%)
短期交易:
33 (61.11%)
利润因子:
4.05
预期回报:
12.00 USD
平均利润:
17.93 USD
平均损失:
-35.43 USD
最大连续失误:
1 (-87.14 USD)
最大连续亏损:
-87.14 USD (1)
每月增长:
14.91%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
87.14 USD (3.71%)
相对跌幅:
结余:
3.71% (87.14 USD)
净值:
8.54% (219.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|USOIL
|12
|BTCUSD
|8
|XAGUSD
|4
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|EURGBP
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|362
|USOIL
|49
|BTCUSD
|79
|XAGUSD
|172
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|-37
|EURGBP
|2
|NZDUSD
|9
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|3
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|39K
|USOIL
|560
|BTCUSD
|96K
|XAGUSD
|470
|GBPUSD
|49
|USDCAD
|-643
|EURGBP
|16
|NZDUSD
|101
|USDCHF
|8
|AUDUSD
|36
|CHFJPY
|32
|EURJPY
|49
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +100.60 USD
最差交易: -87 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +293.93 USD
最大连续亏损: -87.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
QETrade-REAL SERVER
|0.00 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 4
|
mForex-REAL
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 5
|
BenchMark-Real
|0.00 × 5
|
SwissquoteLtd-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
ThreeTrader-Demo
|0.00 × 20
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
BCS-Real
|0.00 × 7
|
AM-Live2
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 12
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 10
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 18
More than 12 Years Trading Experience.
https://social-trading.exness.com/strategy/110567627/a/t7grmnrfwx?sharer=trader
波段交易.
不采用马丁，网格等危险策略.
主要交易黄金，原油，BTC等，交易商Exness.
Major Trading Code：
XAUUSD
USOIL
BTCUSD
EURUSD
Exness 用户专享利润分成模式：
手机上下载“social trading”app,点击如下链接：
https://social-trading.exness.com/strategy/110567627/a/t7grmnrfwx?sharer=trader
