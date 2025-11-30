信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Spruce EX
Kuan Kuan Fu

Spruce EX

Kuan Kuan Fu
0条评论
可靠性
8
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 32%
Exness-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
54
盈利交易:
48 (88.88%)
亏损交易:
6 (11.11%)
最好交易:
100.60 USD
最差交易:
-87.14 USD
毛利:
860.41 USD (156 358 pips)
毛利亏损:
-212.58 USD (20 729 pips)
最大连续赢利:
22 (293.93 USD)
最大连续盈利:
293.93 USD (22)
夏普比率:
0.46
交易活动:
78.55%
最大入金加载:
11.23%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
10 小时
采收率:
7.43
长期交易:
21 (38.89%)
短期交易:
33 (61.11%)
利润因子:
4.05
预期回报:
12.00 USD
平均利润:
17.93 USD
平均损失:
-35.43 USD
最大连续失误:
1 (-87.14 USD)
最大连续亏损:
-87.14 USD (1)
每月增长:
14.91%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
87.14 USD (3.71%)
相对跌幅:
结余:
3.71% (87.14 USD)
净值:
8.54% (219.64 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 20
USOIL 12
BTCUSD 8
XAGUSD 4
GBPUSD 2
USDCAD 2
EURGBP 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 362
USOIL 49
BTCUSD 79
XAGUSD 172
GBPUSD 4
USDCAD -37
EURGBP 2
NZDUSD 9
USDCHF 1
AUDUSD 3
CHFJPY 2
EURJPY 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 39K
USOIL 560
BTCUSD 96K
XAGUSD 470
GBPUSD 49
USDCAD -643
EURGBP 16
NZDUSD 101
USDCHF 8
AUDUSD 36
CHFJPY 32
EURJPY 49
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +100.60 USD
最差交易: -87 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +293.93 USD
最大连续亏损: -87.14 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

QETrade-REAL SERVER
0.00 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 4
mForex-REAL
0.00 × 6
VantageInternational-Live 16
0.00 × 3
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 7
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 5
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 5
BenchMark-Real
0.00 × 5
SwissquoteLtd-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
ThreeTrader-Demo
0.00 × 20
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
BCS-Real
0.00 × 7
AM-Live2
0.00 × 12
ICMarkets-Live05
0.00 × 12
XMTrading-Real 11
0.00 × 10
LiteForex-ECN.com
0.00 × 18
435 更多...
More than 12 Years Trading Experience.

波段交易.

不采用马丁，网格等危险策略.

主要交易黄金，原油，BTC等，交易商Exness.

Major Trading Code：

XAUUSD 

USOIL

BTCUSD

EURUSD


Exness 用户专享利润分成模式：

手机上下载“social trading”app,点击如下链接：

https://social-trading.exness.com/strategy/110567627/a/t7grmnrfwx?sharer=trader

没有评论
2025.12.12 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.11.30 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载