- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15 834
Kârla kapanan işlemler:
10 693 (67.53%)
Zararla kapanan işlemler:
5 141 (32.47%)
En iyi işlem:
3 499.20 USD
En kötü işlem:
-3 650.40 USD
Brüt kâr:
418 420.84 USD (4 672 476 pips)
Brüt zarar:
-382 722.33 USD (4 622 525 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (327.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 370.18 USD (13)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
78.42%
Maks. mevduat yükü:
0.72%
En son işlem:
10 dakika önce
Hafta başına işlemler:
992
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
1.46
Alış işlemleri:
8 100 (51.16%)
Satış işlemleri:
7 734 (48.84%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
2.25 USD
Ortalama kâr:
39.13 USD
Ortalama zarar:
-74.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-15 485.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18 793.56 USD (14)
Aylık büyüme:
12.59%
Yıllık tahmin:
152.81%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 132.71 USD
Maksimum:
24 409.71 USD (31.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.85% (22 578.97 USD)
Varlığa göre:
0.95% (669.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15709
|BTCUSD
|73
|NAS100+
|24
|DJ30+
|15
|GBPJPY
|13
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|35K
|BTCUSD
|498
|NAS100+
|-63
|DJ30+
|-14
|GBPJPY
|74
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|314K
|BTCUSD
|-208K
|NAS100+
|-54K
|DJ30+
|-3.3K
|GBPJPY
|763
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 499.20 USD
En kötü işlem: -3 650 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +327.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -15 485.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
102%
0
0
USD
USD
71K
USD
USD
25
95%
15 834
67%
78%
1.09
2.25
USD
USD
42%
1:500