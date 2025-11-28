SinyallerBölümler
Chun Jie Cui

VnTrader002

Chun Jie Cui
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 102%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
15 834
Kârla kapanan işlemler:
10 693 (67.53%)
Zararla kapanan işlemler:
5 141 (32.47%)
En iyi işlem:
3 499.20 USD
En kötü işlem:
-3 650.40 USD
Brüt kâr:
418 420.84 USD (4 672 476 pips)
Brüt zarar:
-382 722.33 USD (4 622 525 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (327.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 370.18 USD (13)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
78.42%
Maks. mevduat yükü:
0.72%
En son işlem:
10 dakika önce
Hafta başına işlemler:
992
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
1.46
Alış işlemleri:
8 100 (51.16%)
Satış işlemleri:
7 734 (48.84%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
2.25 USD
Ortalama kâr:
39.13 USD
Ortalama zarar:
-74.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-15 485.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18 793.56 USD (14)
Aylık büyüme:
12.59%
Yıllık tahmin:
152.81%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 132.71 USD
Maksimum:
24 409.71 USD (31.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.85% (22 578.97 USD)
Varlığa göre:
0.95% (669.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 15709
BTCUSD 73
NAS100+ 24
DJ30+ 15
GBPJPY 13
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 35K
BTCUSD 498
NAS100+ -63
DJ30+ -14
GBPJPY 74
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 314K
BTCUSD -208K
NAS100+ -54K
DJ30+ -3.3K
GBPJPY 763
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 499.20 USD
En kötü işlem: -3 650 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +327.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -15 485.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
7.20 × 1306
ICMarketsSC-Live11
7.34 × 2992
ICMarketsSC-Live25
16.00 × 1
Exness-Real35
16.90 × 1397
İnceleme yok
2025.11.28 02:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.74% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
