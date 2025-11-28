- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
19 271
Gewinntrades:
13 102 (67.98%)
Verlusttrades:
6 169 (32.01%)
Bester Trade:
3 499.20 USD
Schlechtester Trade:
-3 650.40 USD
Bruttoprofit:
470 844.37 USD (5 530 076 pips)
Bruttoverlust:
-438 000.61 USD (5 361 822 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (126.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 370.18 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
86.46%
Max deposit load:
8.55%
Letzter Trade:
7 Minuten
Trades pro Woche:
664
Durchschn. Haltezeit:
38 Minuten
Erholungsfaktor:
1.35
Long-Positionen:
9 684 (50.25%)
Short-Positionen:
9 587 (49.75%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
1.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
35.94 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-71.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-15 485.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-18 793.56 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-5.05%
Jahresprognose:
-61.25%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 132.71 USD
Maximaler:
24 409.71 USD (31.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.85% (22 578.97 USD)
Kapital:
11.16% (8 738.30 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19146
|BTCUSD
|73
|NAS100+
|24
|DJ30+
|15
|GBPJPY
|13
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|32K
|BTCUSD
|498
|NAS100+
|-63
|DJ30+
|-14
|GBPJPY
|74
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|433K
|BTCUSD
|-208K
|NAS100+
|-54K
|DJ30+
|-3.3K
|GBPJPY
|763
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3 499.20 USD
Schlechtester Trade: -3 650 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +126.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15 485.82 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STARTRADERFinancial-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-Edge01
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|7.20 × 1306
|
ICMarketsSC-Live11
|7.34 × 2992
|
ICMarketsSC-Live25
|16.00 × 1
|
Exness-Real35
|16.90 × 1397
黄金对冲策略，固定止损1w，谨慎订阅！
Keine Bewertungen
