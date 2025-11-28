SignaleKategorien
Chun Jie Cui

VnTrader002

Chun Jie Cui
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
29 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 94%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
19 271
Gewinntrades:
13 102 (67.98%)
Verlusttrades:
6 169 (32.01%)
Bester Trade:
3 499.20 USD
Schlechtester Trade:
-3 650.40 USD
Bruttoprofit:
470 844.37 USD (5 530 076 pips)
Bruttoverlust:
-438 000.61 USD (5 361 822 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (126.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 370.18 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
86.46%
Max deposit load:
8.55%
Letzter Trade:
7 Minuten
Trades pro Woche:
664
Durchschn. Haltezeit:
38 Minuten
Erholungsfaktor:
1.35
Long-Positionen:
9 684 (50.25%)
Short-Positionen:
9 587 (49.75%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
1.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
35.94 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-71.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-15 485.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-18 793.56 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-5.05%
Jahresprognose:
-61.25%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 132.71 USD
Maximaler:
24 409.71 USD (31.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.85% (22 578.97 USD)
Kapital:
11.16% (8 738.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 19146
BTCUSD 73
NAS100+ 24
DJ30+ 15
GBPJPY 13
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 32K
BTCUSD 498
NAS100+ -63
DJ30+ -14
GBPJPY 74
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 433K
BTCUSD -208K
NAS100+ -54K
DJ30+ -3.3K
GBPJPY 763
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 499.20 USD
Schlechtester Trade: -3 650 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +126.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15 485.82 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STARTRADERFinancial-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge01
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
7.20 × 1306
ICMarketsSC-Live11
7.34 × 2992
ICMarketsSC-Live25
16.00 × 1
Exness-Real35
16.90 × 1397
黄金对冲策略，固定止损1w，谨慎订阅！
Keine Bewertungen
2025.11.28 02:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.74% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
VnTrader002
30 USD pro Monat
94%
0
0
USD
68K
USD
29
96%
19 271
67%
86%
1.07
1.70
USD
42%
1:500
