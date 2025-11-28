- Incremento
Total de Trades:
19 180
Transacciones Rentables:
13 048 (68.02%)
Transacciones Irrentables:
6 132 (31.97%)
Mejor transacción:
3 499.20 USD
Peor transacción:
-3 650.40 USD
Beneficio Bruto:
465 359.28 USD (5 459 354 pips)
Pérdidas Brutas:
-423 441.08 USD (5 255 284 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (126.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 370.18 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
89.66%
Carga máxima del depósito:
8.55%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
678
Tiempo medio de espera:
38 minutos
Factor de Recuperación:
1.72
Transacciones Largas:
9 643 (50.28%)
Transacciones Cortas:
9 537 (49.72%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
2.19 USD
Beneficio medio:
35.67 USD
Pérdidas medias:
-69.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-15 485.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-18 793.56 USD (14)
Crecimiento al mes:
9.99%
Pronóstico anual:
121.25%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 132.71 USD
Máxima:
24 409.71 USD (31.30%)
Reducción relativa:
De balance:
41.85% (22 578.97 USD)
De fondos:
11.16% (8 738.30 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19055
|BTCUSD
|73
|NAS100+
|24
|DJ30+
|15
|GBPJPY
|13
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|41K
|BTCUSD
|498
|NAS100+
|-63
|DJ30+
|-14
|GBPJPY
|74
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|469K
|BTCUSD
|-208K
|NAS100+
|-54K
|DJ30+
|-3.3K
|GBPJPY
|763
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
Mejor transacción: +3 499.20 USD
Peor transacción: -3 650 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +126.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15 485.82 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STARTRADERFinancial-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge01
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|7.20 × 1306
|
ICMarketsSC-Live11
|7.34 × 2992
|
ICMarketsSC-Live25
|16.00 × 1
|
Exness-Real35
|16.90 × 1397
黄金对冲策略，固定止损1w，谨慎订阅！
