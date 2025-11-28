SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / VnTrader002
Chun Jie Cui

VnTrader002

Chun Jie Cui
0 comentarios
Fiabilidad
29 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 120%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
19 180
Transacciones Rentables:
13 048 (68.02%)
Transacciones Irrentables:
6 132 (31.97%)
Mejor transacción:
3 499.20 USD
Peor transacción:
-3 650.40 USD
Beneficio Bruto:
465 359.28 USD (5 459 354 pips)
Pérdidas Brutas:
-423 441.08 USD (5 255 284 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (126.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 370.18 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
89.66%
Carga máxima del depósito:
8.55%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
678
Tiempo medio de espera:
38 minutos
Factor de Recuperación:
1.72
Transacciones Largas:
9 643 (50.28%)
Transacciones Cortas:
9 537 (49.72%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
2.19 USD
Beneficio medio:
35.67 USD
Pérdidas medias:
-69.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-15 485.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-18 793.56 USD (14)
Crecimiento al mes:
9.99%
Pronóstico anual:
121.25%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 132.71 USD
Máxima:
24 409.71 USD (31.30%)
Reducción relativa:
De balance:
41.85% (22 578.97 USD)
De fondos:
11.16% (8 738.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 19055
BTCUSD 73
NAS100+ 24
DJ30+ 15
GBPJPY 13
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 41K
BTCUSD 498
NAS100+ -63
DJ30+ -14
GBPJPY 74
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 469K
BTCUSD -208K
NAS100+ -54K
DJ30+ -3.3K
GBPJPY 763
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 499.20 USD
Peor transacción: -3 650 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +126.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15 485.82 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STARTRADERFinancial-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge01
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
7.20 × 1306
ICMarketsSC-Live11
7.34 × 2992
ICMarketsSC-Live25
16.00 × 1
Exness-Real35
16.90 × 1397
黄金对冲策略，固定止损1w，谨慎订阅！
2025.11.28 02:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.74% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
