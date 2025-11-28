SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / VnTrader002
Chun Jie Cui

VnTrader002

Chun Jie Cui
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 102%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15 834
Profit Trade:
10 693 (67.53%)
Loss Trade:
5 141 (32.47%)
Best Trade:
3 499.20 USD
Worst Trade:
-3 650.40 USD
Profitto lordo:
418 420.84 USD (4 672 476 pips)
Perdita lorda:
-382 722.33 USD (4 622 525 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (327.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 370.18 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
81.44%
Massimo carico di deposito:
0.72%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
986
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
1.46
Long Trade:
8 100 (51.16%)
Short Trade:
7 734 (48.84%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
2.25 USD
Profitto medio:
39.13 USD
Perdita media:
-74.45 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-15 485.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18 793.56 USD (14)
Crescita mensile:
12.42%
Previsione annuale:
152.81%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 132.71 USD
Massimale:
24 409.71 USD (31.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.85% (22 578.97 USD)
Per equità:
0.95% (669.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 15709
BTCUSD 73
NAS100+ 24
DJ30+ 15
GBPJPY 13
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 35K
BTCUSD 498
NAS100+ -63
DJ30+ -14
GBPJPY 74
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 314K
BTCUSD -208K
NAS100+ -54K
DJ30+ -3.3K
GBPJPY 763
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 499.20 USD
Worst Trade: -3 650 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +327.24 USD
Massima perdita consecutiva: -15 485.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
7.20 × 1306
ICMarketsSC-Live11
7.34 × 2992
ICMarketsSC-Live25
16.00 × 1
Exness-Real35
16.90 × 1397
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.28 02:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.74% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
VnTrader002
30USD al mese
102%
0
0
USD
71K
USD
25
95%
15 834
67%
81%
1.09
2.25
USD
42%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.