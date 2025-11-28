- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15 834
Profit Trade:
10 693 (67.53%)
Loss Trade:
5 141 (32.47%)
Best Trade:
3 499.20 USD
Worst Trade:
-3 650.40 USD
Profitto lordo:
418 420.84 USD (4 672 476 pips)
Perdita lorda:
-382 722.33 USD (4 622 525 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (327.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 370.18 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
81.44%
Massimo carico di deposito:
0.72%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
986
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
1.46
Long Trade:
8 100 (51.16%)
Short Trade:
7 734 (48.84%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
2.25 USD
Profitto medio:
39.13 USD
Perdita media:
-74.45 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-15 485.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18 793.56 USD (14)
Crescita mensile:
12.42%
Previsione annuale:
152.81%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 132.71 USD
Massimale:
24 409.71 USD (31.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.85% (22 578.97 USD)
Per equità:
0.95% (669.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15709
|BTCUSD
|73
|NAS100+
|24
|DJ30+
|15
|GBPJPY
|13
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|35K
|BTCUSD
|498
|NAS100+
|-63
|DJ30+
|-14
|GBPJPY
|74
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|314K
|BTCUSD
|-208K
|NAS100+
|-54K
|DJ30+
|-3.3K
|GBPJPY
|763
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 499.20 USD
Worst Trade: -3 650 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +327.24 USD
Massima perdita consecutiva: -15 485.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|7.20 × 1306
|
ICMarketsSC-Live11
|7.34 × 2992
|
ICMarketsSC-Live25
|16.00 × 1
|
Exness-Real35
|16.90 × 1397
