Chun Jie Cui

VnTrader002

Chun Jie Cui
0条评论
可靠性
29
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 119%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
19 154
盈利交易:
13 028 (68.01%)
亏损交易:
6 126 (31.98%)
最好交易:
3 499.20 USD
最差交易:
-3 650.40 USD
毛利:
465 219.34 USD (5 455 283 pips)
毛利亏损:
-423 401.58 USD (5 253 762 pips)
最大连续赢利:
25 (126.01 USD)
最大连续盈利:
8 370.18 USD (13)
夏普比率:
0.01
交易活动:
89.66%
最大入金加载:
8.55%
最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
656
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
1.71
长期交易:
9 634 (50.30%)
短期交易:
9 520 (49.70%)
利润因子:
1.10
预期回报:
2.18 USD
平均利润:
35.71 USD
平均损失:
-69.12 USD
最大连续失误:
15 (-15 485.82 USD)
最大连续亏损:
-18 793.56 USD (14)
每月增长:
10.15%
年度预测:
123.14%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
4 132.71 USD
最大值:
24 409.71 USD (31.30%)
相对跌幅:
结余:
41.85% (22 578.97 USD)
净值:
11.16% (8 738.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 19029
BTCUSD 73
NAS100+ 24
DJ30+ 15
GBPJPY 13
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 41K
BTCUSD 498
NAS100+ -63
DJ30+ -14
GBPJPY 74
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 466K
BTCUSD -208K
NAS100+ -54K
DJ30+ -3.3K
GBPJPY 763
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 499.20 USD
最差交易: -3 650 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +126.01 USD
最大连续亏损: -15 485.82 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 STARTRADERFinancial-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge01
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
7.20 × 1306
ICMarketsSC-Live11
7.34 × 2992
ICMarketsSC-Live25
16.00 × 1
Exness-Real35
16.90 × 1397
黄金对冲策略，固定止损1w，谨慎订阅！
没有评论
2025.11.28 02:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.74% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
