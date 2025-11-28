- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
19 154
盈利交易:
13 028 (68.01%)
亏损交易:
6 126 (31.98%)
最好交易:
3 499.20 USD
最差交易:
-3 650.40 USD
毛利:
465 219.34 USD (5 455 283 pips)
毛利亏损:
-423 401.58 USD (5 253 762 pips)
最大连续赢利:
25 (126.01 USD)
最大连续盈利:
8 370.18 USD (13)
夏普比率:
0.01
交易活动:
89.66%
最大入金加载:
8.55%
最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
656
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
1.71
长期交易:
9 634 (50.30%)
短期交易:
9 520 (49.70%)
利润因子:
1.10
预期回报:
2.18 USD
平均利润:
35.71 USD
平均损失:
-69.12 USD
最大连续失误:
15 (-15 485.82 USD)
最大连续亏损:
-18 793.56 USD (14)
每月增长:
10.15%
年度预测:
123.14%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
4 132.71 USD
最大值:
24 409.71 USD (31.30%)
相对跌幅:
结余:
41.85% (22 578.97 USD)
净值:
11.16% (8 738.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19029
|BTCUSD
|73
|NAS100+
|24
|DJ30+
|15
|GBPJPY
|13
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|41K
|BTCUSD
|498
|NAS100+
|-63
|DJ30+
|-14
|GBPJPY
|74
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|466K
|BTCUSD
|-208K
|NAS100+
|-54K
|DJ30+
|-3.3K
|GBPJPY
|763
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 499.20 USD
最差交易: -3 650 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +126.01 USD
最大连续亏损: -15 485.82 USD
黄金对冲策略，固定止损1w，谨慎订阅！
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
119%
0
0
USD
USD
77K
USD
USD
29
96%
19 154
68%
90%
1.09
2.18
USD
USD
42%
1:500