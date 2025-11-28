シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / VnTrader002
Chun Jie Cui

VnTrader002

Chun Jie Cui
レビュー0件
信頼性
29週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 120%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
19 180
利益トレード:
13 048 (68.02%)
損失トレード:
6 132 (31.97%)
ベストトレード:
3 499.20 USD
最悪のトレード:
-3 650.40 USD
総利益:
465 359.28 USD (5 459 354 pips)
総損失:
-423 441.08 USD (5 255 284 pips)
最大連続の勝ち:
25 (126.01 USD)
最大連続利益:
8 370.18 USD (13)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
89.66%
最大入金額:
8.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
678
平均保有時間:
38 分
リカバリーファクター:
1.72
長いトレード:
9 643 (50.28%)
短いトレード:
9 537 (49.72%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
2.19 USD
平均利益:
35.67 USD
平均損失:
-69.05 USD
最大連続の負け:
15 (-15 485.82 USD)
最大連続損失:
-18 793.56 USD (14)
月間成長:
9.99%
年間予想:
121.25%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 132.71 USD
最大の:
24 409.71 USD (31.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.85% (22 578.97 USD)
エクイティによる:
11.16% (8 738.30 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 19055
BTCUSD 73
NAS100+ 24
DJ30+ 15
GBPJPY 13
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 41K
BTCUSD 498
NAS100+ -63
DJ30+ -14
GBPJPY 74
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 469K
BTCUSD -208K
NAS100+ -54K
DJ30+ -3.3K
GBPJPY 763
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 499.20 USD
最悪のトレード: -3 650 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +126.01 USD
最大連続損失: -15 485.82 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"STARTRADERFinancial-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge01
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
7.20 × 1306
ICMarketsSC-Live11
7.34 × 2992
ICMarketsSC-Live25
16.00 × 1
Exness-Real35
16.90 × 1397
黄金对冲策略，固定止损1w，谨慎订阅！
レビューなし
2025.11.28 02:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.74% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください