いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"STARTRADERFinancial-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge01 4.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 7.20 × 1306 ICMarketsSC-Live11 7.34 × 2992 ICMarketsSC-Live25 16.00 × 1 Exness-Real35 16.90 × 1397