トレード:
19 180
利益トレード:
13 048 (68.02%)
損失トレード:
6 132 (31.97%)
ベストトレード:
3 499.20 USD
最悪のトレード:
-3 650.40 USD
総利益:
465 359.28 USD (5 459 354 pips)
総損失:
-423 441.08 USD (5 255 284 pips)
最大連続の勝ち:
25 (126.01 USD)
最大連続利益:
8 370.18 USD (13)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
89.66%
最大入金額:
8.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
678
平均保有時間:
38 分
リカバリーファクター:
1.72
長いトレード:
9 643 (50.28%)
短いトレード:
9 537 (49.72%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
2.19 USD
平均利益:
35.67 USD
平均損失:
-69.05 USD
最大連続の負け:
15 (-15 485.82 USD)
最大連続損失:
-18 793.56 USD (14)
月間成長:
9.99%
年間予想:
121.25%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 132.71 USD
最大の:
24 409.71 USD (31.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.85% (22 578.97 USD)
エクイティによる:
11.16% (8 738.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19055
|BTCUSD
|73
|NAS100+
|24
|DJ30+
|15
|GBPJPY
|13
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|41K
|BTCUSD
|498
|NAS100+
|-63
|DJ30+
|-14
|GBPJPY
|74
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|469K
|BTCUSD
|-208K
|NAS100+
|-54K
|DJ30+
|-3.3K
|GBPJPY
|763
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
ベストトレード: +3 499.20 USD
最悪のトレード: -3 650 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +126.01 USD
最大連続損失: -15 485.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"STARTRADERFinancial-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge01
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|7.20 × 1306
|
ICMarketsSC-Live11
|7.34 × 2992
|
ICMarketsSC-Live25
|16.00 × 1
|
Exness-Real35
|16.90 × 1397
黄金对冲策略，固定止损1w，谨慎订阅！
レビューなし
