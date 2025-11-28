SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / VnTrader002
Chun Jie Cui

VnTrader002

Chun Jie Cui
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 102%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
15 834
Bénéfice trades:
10 693 (67.53%)
Perte trades:
5 141 (32.47%)
Meilleure transaction:
3 499.20 USD
Pire transaction:
-3 650.40 USD
Bénéfice brut:
418 420.84 USD (4 672 476 pips)
Perte brute:
-382 722.33 USD (4 622 525 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (327.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 370.18 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
78.42%
Charge de dépôt maximale:
0.72%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
992
Temps de détention moyen:
32 minutes
Facteur de récupération:
1.46
Longs trades:
8 100 (51.16%)
Courts trades:
7 734 (48.84%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
2.25 USD
Bénéfice moyen:
39.13 USD
Perte moyenne:
-74.45 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-15 485.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-18 793.56 USD (14)
Croissance mensuelle:
12.59%
Prévision annuelle:
152.81%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 132.71 USD
Maximal:
24 409.71 USD (31.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.85% (22 578.97 USD)
Par fonds propres:
0.95% (669.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 15709
BTCUSD 73
NAS100+ 24
DJ30+ 15
GBPJPY 13
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 35K
BTCUSD 498
NAS100+ -63
DJ30+ -14
GBPJPY 74
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 314K
BTCUSD -208K
NAS100+ -54K
DJ30+ -3.3K
GBPJPY 763
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 499.20 USD
Pire transaction: -3 650 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +327.24 USD
Perte consécutive maximale: -15 485.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge01
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
7.20 × 1306
ICMarketsSC-Live11
7.34 × 2992
ICMarketsSC-Live25
16.00 × 1
Exness-Real35
16.90 × 1397
Aucun avis
2025.11.28 02:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.74% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
VnTrader002
30 USD par mois
102%
0
0
USD
71K
USD
25
95%
15 834
67%
78%
1.09
2.25
USD
42%
1:500
