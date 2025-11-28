시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / VnTrader002
Chun Jie Cui

VnTrader002

Chun Jie Cui
0 리뷰
안정성
31
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 84%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
20 688
이익 거래:
14 113 (68.21%)
손실 거래:
6 575 (31.78%)
최고의 거래:
3 499.20 USD
최악의 거래:
-3 650.40 USD
총 수익:
487 779.72 USD (5 888 430 pips)
총 손실:
-458 461.18 USD (5 680 650 pips)
연속 최대 이익:
25 (126.01 USD)
연속 최대 이익:
8 370.18 USD (13)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
88.74%
최대 입금량:
10.59%
최근 거래:
23 분 전
주별 거래 수:
970
평균 유지 시간:
39 분
회복 요인:
1.20
롱(주식매수):
10 268 (49.63%)
숏(주식차입매도):
10 420 (50.37%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
1.42 USD
평균 이익:
34.56 USD
평균 손실:
-69.73 USD
연속 최대 손실:
15 (-15 485.82 USD)
연속 최대 손실:
-18 793.56 USD (14)
월별 성장률:
-15.45%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 132.71 USD
최대한의:
24 409.71 USD (31.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.85% (22 578.97 USD)
자본금별:
11.16% (8 738.30 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 20563
BTCUSD 73
NAS100+ 24
DJ30+ 15
GBPJPY 13
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 29K
BTCUSD 498
NAS100+ -63
DJ30+ -14
GBPJPY 74
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 472K
BTCUSD -208K
NAS100+ -54K
DJ30+ -3.3K
GBPJPY 763
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3 499.20 USD
최악의 거래: -3 650 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +126.01 USD
연속 최대 손실: -15 485.82 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "STARTRADERFinancial-Live4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge01
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
7.20 × 1306
ICMarketsSC-Live11
7.34 × 2992
ICMarketsSC-Live25
16.00 × 1
Exness-Real35
16.90 × 1397
黄金对冲策略，固定止损1w，谨慎订阅！
리뷰 없음
2025.11.28 02:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.74% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.