- 자본
- 축소
트레이드:
20 688
이익 거래:
14 113 (68.21%)
손실 거래:
6 575 (31.78%)
최고의 거래:
3 499.20 USD
최악의 거래:
-3 650.40 USD
총 수익:
487 779.72 USD (5 888 430 pips)
총 손실:
-458 461.18 USD (5 680 650 pips)
연속 최대 이익:
25 (126.01 USD)
연속 최대 이익:
8 370.18 USD (13)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
88.74%
최대 입금량:
10.59%
최근 거래:
23 분 전
주별 거래 수:
970
평균 유지 시간:
39 분
회복 요인:
1.20
롱(주식매수):
10 268 (49.63%)
숏(주식차입매도):
10 420 (50.37%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
1.42 USD
평균 이익:
34.56 USD
평균 손실:
-69.73 USD
연속 최대 손실:
15 (-15 485.82 USD)
연속 최대 손실:
-18 793.56 USD (14)
월별 성장률:
-15.45%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 132.71 USD
최대한의:
24 409.71 USD (31.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.85% (22 578.97 USD)
자본금별:
11.16% (8 738.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20563
|BTCUSD
|73
|NAS100+
|24
|DJ30+
|15
|GBPJPY
|13
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|29K
|BTCUSD
|498
|NAS100+
|-63
|DJ30+
|-14
|GBPJPY
|74
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|472K
|BTCUSD
|-208K
|NAS100+
|-54K
|DJ30+
|-3.3K
|GBPJPY
|763
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 499.20 USD
최악의 거래: -3 650 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +126.01 USD
연속 최대 손실: -15 485.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "STARTRADERFinancial-Live4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
黄金对冲策略，固定止损1w，谨慎订阅！
리뷰 없음
