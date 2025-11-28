SinaisSeções
Chun Jie Cui

VnTrader002

Chun Jie Cui
0 comentários
Confiabilidade
29 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 120%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
19 180
Negociações com lucro:
13 048 (68.02%)
Negociações com perda:
6 132 (31.97%)
Melhor negociação:
3 499.20 USD
Pior negociação:
-3 650.40 USD
Lucro bruto:
465 359.28 USD (5 459 354 pips)
Perda bruta:
-423 441.08 USD (5 255 284 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (126.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 370.18 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
89.66%
Depósito máximo carregado:
8.55%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
678
Tempo médio de espera:
38 minutos
Fator de recuperação:
1.72
Negociações longas:
9 643 (50.28%)
Negociações curtas:
9 537 (49.72%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
2.19 USD
Lucro médio:
35.67 USD
Perda média:
-69.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-15 485.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-18 793.56 USD (14)
Crescimento mensal:
9.99%
Previsão anual:
121.25%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 132.71 USD
Máximo:
24 409.71 USD (31.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.85% (22 578.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.16% (8 738.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 19055
BTCUSD 73
NAS100+ 24
DJ30+ 15
GBPJPY 13
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 41K
BTCUSD 498
NAS100+ -63
DJ30+ -14
GBPJPY 74
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 469K
BTCUSD -208K
NAS100+ -54K
DJ30+ -3.3K
GBPJPY 763
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 499.20 USD
Pior negociação: -3 650 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +126.01 USD
Máxima perda consecutiva: -15 485.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge01
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
7.20 × 1306
ICMarketsSC-Live11
7.34 × 2992
ICMarketsSC-Live25
16.00 × 1
Exness-Real35
16.90 × 1397
黄金对冲策略，固定止损1w，谨慎订阅！
Sem comentários
2025.11.28 02:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.74% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
