Negociações:
19 180
Negociações com lucro:
13 048 (68.02%)
Negociações com perda:
6 132 (31.97%)
Melhor negociação:
3 499.20 USD
Pior negociação:
-3 650.40 USD
Lucro bruto:
465 359.28 USD (5 459 354 pips)
Perda bruta:
-423 441.08 USD (5 255 284 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (126.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 370.18 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
89.66%
Depósito máximo carregado:
8.55%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
678
Tempo médio de espera:
38 minutos
Fator de recuperação:
1.72
Negociações longas:
9 643 (50.28%)
Negociações curtas:
9 537 (49.72%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
2.19 USD
Lucro médio:
35.67 USD
Perda média:
-69.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-15 485.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-18 793.56 USD (14)
Crescimento mensal:
9.99%
Previsão anual:
121.25%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 132.71 USD
Máximo:
24 409.71 USD (31.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.85% (22 578.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.16% (8 738.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19055
|BTCUSD
|73
|NAS100+
|24
|DJ30+
|15
|GBPJPY
|13
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|41K
|BTCUSD
|498
|NAS100+
|-63
|DJ30+
|-14
|GBPJPY
|74
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|469K
|BTCUSD
|-208K
|NAS100+
|-54K
|DJ30+
|-3.3K
|GBPJPY
|763
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge01
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|7.20 × 1306
|
ICMarketsSC-Live11
|7.34 × 2992
|
ICMarketsSC-Live25
|16.00 × 1
|
Exness-Real35
|16.90 × 1397
黄金对冲策略，固定止损1w，谨慎订阅！
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
120%
0
0
USD
USD
77K
USD
USD
29
96%
19 180
68%
90%
1.09
2.19
USD
USD
42%
1:500