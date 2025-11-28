СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / VnTrader002
Chun Jie Cui

VnTrader002

Chun Jie Cui
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 118%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
19 096
Прибыльных трейдов:
12 995 (68.05%)
Убыточных трейдов:
6 101 (31.95%)
Лучший трейд:
3 499.20 USD
Худший трейд:
-3 650.40 USD
Общая прибыль:
462 585.05 USD (5 431 962 pips)
Общий убыток:
-421 395.45 USD (5 213 502 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (126.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 370.18 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
89.66%
Макс. загрузка депозита:
8.55%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
713
Ср. время удержания:
37 минут
Фактор восстановления:
1.69
Длинных трейдов:
9 611 (50.33%)
Коротких трейдов:
9 485 (49.67%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
2.16 USD
Средняя прибыль:
35.60 USD
Средний убыток:
-69.07 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-15 485.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-18 793.56 USD (14)
Прирост в месяц:
11.83%
Годовой прогноз:
143.48%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 132.71 USD
Максимальная:
24 409.71 USD (31.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.85% (22 578.97 USD)
По эквити:
11.16% (8 738.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 18971
BTCUSD 73
NAS100+ 24
DJ30+ 15
GBPJPY 13
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 41K
BTCUSD 498
NAS100+ -63
DJ30+ -14
GBPJPY 74
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 483K
BTCUSD -208K
NAS100+ -54K
DJ30+ -3.3K
GBPJPY 763
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 499.20 USD
Худший трейд: -3 650 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +126.01 USD
Макс. убыток в серии: -15 485.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
7.20 × 1306
ICMarketsSC-Live11
7.34 × 2992
ICMarketsSC-Live25
16.00 × 1
Exness-Real35
16.90 × 1397
黄金对冲策略，固定止损1w，谨慎订阅！
Нет отзывов
2025.11.28 02:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.74% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
