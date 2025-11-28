- Прирост
Всего трейдов:
19 096
Прибыльных трейдов:
12 995 (68.05%)
Убыточных трейдов:
6 101 (31.95%)
Лучший трейд:
3 499.20 USD
Худший трейд:
-3 650.40 USD
Общая прибыль:
462 585.05 USD (5 431 962 pips)
Общий убыток:
-421 395.45 USD (5 213 502 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (126.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 370.18 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
89.66%
Макс. загрузка депозита:
8.55%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
713
Ср. время удержания:
37 минут
Фактор восстановления:
1.69
Длинных трейдов:
9 611 (50.33%)
Коротких трейдов:
9 485 (49.67%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
2.16 USD
Средняя прибыль:
35.60 USD
Средний убыток:
-69.07 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-15 485.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-18 793.56 USD (14)
Прирост в месяц:
11.83%
Годовой прогноз:
143.48%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 132.71 USD
Максимальная:
24 409.71 USD (31.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.85% (22 578.97 USD)
По эквити:
11.16% (8 738.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18971
|BTCUSD
|73
|NAS100+
|24
|DJ30+
|15
|GBPJPY
|13
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|41K
|BTCUSD
|498
|NAS100+
|-63
|DJ30+
|-14
|GBPJPY
|74
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|483K
|BTCUSD
|-208K
|NAS100+
|-54K
|DJ30+
|-3.3K
|GBPJPY
|763
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 499.20 USD
Худший трейд: -3 650 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +126.01 USD
Макс. убыток в серии: -15 485.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|7.20 × 1306
|
ICMarketsSC-Live11
|7.34 × 2992
|
ICMarketsSC-Live25
|16.00 × 1
|
Exness-Real35
|16.90 × 1397
黄金对冲策略，固定止损1w，谨慎订阅！
Нет отзывов
