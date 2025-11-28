SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AliNaoSelect5380
Maria Eduarda Campanha De Rezende

AliNaoSelect5380

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 inceleme
Güvenilirlik
39 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Axi-US05-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
50 (90.90%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (9.09%)
En iyi işlem:
16.05 USD
En kötü işlem:
-15.55 USD
Brüt kâr:
142.37 USD (9 334 pips)
Brüt zarar:
-39.90 USD (2 838 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (32.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.26 USD (10)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.50%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.52
Alış işlemleri:
25 (45.45%)
Satış işlemleri:
30 (54.55%)
Kâr faktörü:
3.57
Beklenen getiri:
1.86 USD
Ortalama kâr:
2.85 USD
Ortalama zarar:
-7.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-18.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.55 USD (2)
Aylık büyüme:
7.06%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18.55 USD (1.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.38% (18.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF.pro 13
GBPJPY.pro 9
GBPAUD.pro 8
AUDCAD.pro 7
EURUSD.pro 7
AUDUSD.pro 4
NZDJPY.pro 2
USDJPY.pro 2
GBPCHF.pro 2
EURCAD.pro 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF.pro 37
GBPJPY.pro 8
GBPAUD.pro 17
AUDCAD.pro 10
EURUSD.pro 14
AUDUSD.pro 6
NZDJPY.pro 3
USDJPY.pro 3
GBPCHF.pro 4
EURCAD.pro 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF.pro 1.7K
GBPJPY.pro 624
GBPAUD.pro 1.4K
AUDCAD.pro 754
EURUSD.pro 746
AUDUSD.pro 406
NZDJPY.pro 254
USDJPY.pro 216
GBPCHF.pro 278
EURCAD.pro 106
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.05 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +32.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US05-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.28 01:45
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 8.12% of days out of the 271 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
80% of trades performed within 11 days. This comprises 4.06% of days out of the 271 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AliNaoSelect5380
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
1.3K
USD
39
90%
55
90%
100%
3.56
1.86
USD
1%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.