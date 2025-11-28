- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
70
Negociações com lucro:
65 (92.85%)
Negociações com perda:
5 (7.14%)
Melhor negociação:
16.05 USD
Pior negociação:
-15.55 USD
Lucro bruto:
166.38 USD (11 433 pips)
Perda bruta:
-39.90 USD (2 838 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (58.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
58.27 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.46
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
18.55%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.82
Negociações longas:
28 (40.00%)
Negociações curtas:
42 (60.00%)
Fator de lucro:
4.17
Valor esperado:
1.81 USD
Lucro médio:
2.56 USD
Perda média:
-7.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-18.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-18.55 USD (2)
Crescimento mensal:
5.27%
Previsão anual:
63.91%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
18.55 USD (1.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.05% (18.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.94% (151.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCHF.pro
|15
|GBPJPY.pro
|11
|AUDUSD.pro
|9
|AUDCAD.pro
|8
|GBPAUD.pro
|8
|EURUSD.pro
|7
|NZDJPY.pro
|3
|USDJPY.pro
|2
|GBPCHF.pro
|2
|AUDNZD.pro
|2
|NZDCAD.pro
|2
|EURCAD.pro
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCHF.pro
|38
|GBPJPY.pro
|10
|AUDUSD.pro
|19
|AUDCAD.pro
|12
|GBPAUD.pro
|17
|EURUSD.pro
|14
|NZDJPY.pro
|4
|USDJPY.pro
|3
|GBPCHF.pro
|4
|AUDNZD.pro
|2
|NZDCAD.pro
|3
|EURCAD.pro
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCHF.pro
|1.9K
|GBPJPY.pro
|911
|AUDUSD.pro
|1.3K
|AUDCAD.pro
|867
|GBPAUD.pro
|1.4K
|EURUSD.pro
|746
|NZDJPY.pro
|373
|USDJPY.pro
|216
|GBPCHF.pro
|278
|AUDNZD.pro
|232
|NZDCAD.pro
|219
|EURCAD.pro
|106
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.05 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +58.27 USD
Máxima perda consecutiva: -18.55 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US05-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
