Maria Eduarda Campanha De Rezende

AliNaoSelect5380

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 11%
Axi-US05-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
70
Negociações com lucro:
65 (92.85%)
Negociações com perda:
5 (7.14%)
Melhor negociação:
16.05 USD
Pior negociação:
-15.55 USD
Lucro bruto:
166.38 USD (11 433 pips)
Perda bruta:
-39.90 USD (2 838 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (58.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
58.27 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.46
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
18.55%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.82
Negociações longas:
28 (40.00%)
Negociações curtas:
42 (60.00%)
Fator de lucro:
4.17
Valor esperado:
1.81 USD
Lucro médio:
2.56 USD
Perda média:
-7.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-18.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-18.55 USD (2)
Crescimento mensal:
5.27%
Previsão anual:
63.91%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
18.55 USD (1.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.05% (18.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.94% (151.93 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCHF.pro 15
GBPJPY.pro 11
AUDUSD.pro 9
AUDCAD.pro 8
GBPAUD.pro 8
EURUSD.pro 7
NZDJPY.pro 3
USDJPY.pro 2
GBPCHF.pro 2
AUDNZD.pro 2
NZDCAD.pro 2
EURCAD.pro 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCHF.pro 38
GBPJPY.pro 10
AUDUSD.pro 19
AUDCAD.pro 12
GBPAUD.pro 17
EURUSD.pro 14
NZDJPY.pro 4
USDJPY.pro 3
GBPCHF.pro 4
AUDNZD.pro 2
NZDCAD.pro 3
EURCAD.pro 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCHF.pro 1.9K
GBPJPY.pro 911
AUDUSD.pro 1.3K
AUDCAD.pro 867
GBPAUD.pro 1.4K
EURUSD.pro 746
NZDJPY.pro 373
USDJPY.pro 216
GBPCHF.pro 278
AUDNZD.pro 232
NZDCAD.pro 219
EURCAD.pro 106
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.05 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +58.27 USD
Máxima perda consecutiva: -18.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US05-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.22 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 04:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 18:37
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 10:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 21:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Share of trading days is too low
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 01:45
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 8.12% of days out of the 271 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
80% of trades performed within 11 days. This comprises 4.06% of days out of the 271 days of the signal's entire lifetime.
