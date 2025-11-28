SignaleKategorien
Maria Eduarda Campanha De Rezende

AliNaoSelect5380

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 11%
Axi-US05-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
70
Gewinntrades:
65 (92.85%)
Verlusttrades:
5 (7.14%)
Bester Trade:
16.05 USD
Schlechtester Trade:
-15.55 USD
Bruttoprofit:
166.38 USD (11 433 pips)
Bruttoverlust:
-39.90 USD (2 838 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (58.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
58.27 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.46
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
18.55%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
6.82
Long-Positionen:
28 (40.00%)
Short-Positionen:
42 (60.00%)
Profit-Faktor:
4.17
Mathematische Gewinnerwartung:
1.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-18.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-18.55 USD (2)
Wachstum pro Monat :
5.27%
Jahresprognose:
63.91%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
18.55 USD (1.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.05% (18.55 USD)
Kapital:
19.94% (151.93 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCHF.pro 15
GBPJPY.pro 11
AUDUSD.pro 9
AUDCAD.pro 8
GBPAUD.pro 8
EURUSD.pro 7
NZDJPY.pro 3
USDJPY.pro 2
GBPCHF.pro 2
AUDNZD.pro 2
NZDCAD.pro 2
EURCAD.pro 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCHF.pro 38
GBPJPY.pro 10
AUDUSD.pro 19
AUDCAD.pro 12
GBPAUD.pro 17
EURUSD.pro 14
NZDJPY.pro 4
USDJPY.pro 3
GBPCHF.pro 4
AUDNZD.pro 2
NZDCAD.pro 3
EURCAD.pro 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCHF.pro 1.9K
GBPJPY.pro 911
AUDUSD.pro 1.3K
AUDCAD.pro 867
GBPAUD.pro 1.4K
EURUSD.pro 746
NZDJPY.pro 373
USDJPY.pro 216
GBPCHF.pro 278
AUDNZD.pro 232
NZDCAD.pro 219
EURCAD.pro 106
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.05 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +58.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -18.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US05-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 04:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 18:37
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 10:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 21:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Share of trading days is too low
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 01:45
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 8.12% of days out of the 271 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
80% of trades performed within 11 days. This comprises 4.06% of days out of the 271 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AliNaoSelect5380
30 USD pro Monat
11%
0
0
USD
762
USD
8
85%
70
92%
100%
4.16
1.81
USD
20%
1:100
