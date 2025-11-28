信号部分
信号 / MetaTrader 4 / AliNaoSelect5380
Maria Eduarda Campanha De Rezende

AliNaoSelect5380

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0条评论
可靠性
8
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 11%
Axi-US05-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
70
盈利交易:
65 (92.85%)
亏损交易:
5 (7.14%)
最好交易:
16.05 USD
最差交易:
-15.55 USD
毛利:
166.38 USD (11 433 pips)
毛利亏损:
-39.90 USD (2 838 pips)
最大连续赢利:
25 (58.27 USD)
最大连续盈利:
58.27 USD (25)
夏普比率:
0.46
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
18.55%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.82
长期交易:
28 (40.00%)
短期交易:
42 (60.00%)
利润因子:
4.17
预期回报:
1.81 USD
平均利润:
2.56 USD
平均损失:
-7.98 USD
最大连续失误:
2 (-18.55 USD)
最大连续亏损:
-18.55 USD (2)
每月增长:
5.27%
年度预测:
63.91%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
18.55 USD (1.05%)
相对跌幅:
结余:
1.05% (18.55 USD)
净值:
19.94% (151.93 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCHF.pro 15
GBPJPY.pro 11
AUDUSD.pro 9
AUDCAD.pro 8
GBPAUD.pro 8
EURUSD.pro 7
NZDJPY.pro 3
USDJPY.pro 2
GBPCHF.pro 2
AUDNZD.pro 2
NZDCAD.pro 2
EURCAD.pro 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCHF.pro 38
GBPJPY.pro 10
AUDUSD.pro 19
AUDCAD.pro 12
GBPAUD.pro 17
EURUSD.pro 14
NZDJPY.pro 4
USDJPY.pro 3
GBPCHF.pro 4
AUDNZD.pro 2
NZDCAD.pro 3
EURCAD.pro 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCHF.pro 1.9K
GBPJPY.pro 911
AUDUSD.pro 1.3K
AUDCAD.pro 867
GBPAUD.pro 1.4K
EURUSD.pro 746
NZDJPY.pro 373
USDJPY.pro 216
GBPCHF.pro 278
AUDNZD.pro 232
NZDCAD.pro 219
EURCAD.pro 106
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16.05 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +58.27 USD
最大连续亏损: -18.55 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US05-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2025.12.22 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 04:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 18:37
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 10:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 21:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Share of trading days is too low
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 01:45
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 8.12% of days out of the 271 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
80% of trades performed within 11 days. This comprises 4.06% of days out of the 271 days of the signal's entire lifetime.
