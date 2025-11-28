- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
70
盈利交易:
65 (92.85%)
亏损交易:
5 (7.14%)
最好交易:
16.05 USD
最差交易:
-15.55 USD
毛利:
166.38 USD (11 433 pips)
毛利亏损:
-39.90 USD (2 838 pips)
最大连续赢利:
25 (58.27 USD)
最大连续盈利:
58.27 USD (25)
夏普比率:
0.46
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
18.55%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.82
长期交易:
28 (40.00%)
短期交易:
42 (60.00%)
利润因子:
4.17
预期回报:
1.81 USD
平均利润:
2.56 USD
平均损失:
-7.98 USD
最大连续失误:
2 (-18.55 USD)
最大连续亏损:
-18.55 USD (2)
每月增长:
5.27%
年度预测:
63.91%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
18.55 USD (1.05%)
相对跌幅:
结余:
1.05% (18.55 USD)
净值:
19.94% (151.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCHF.pro
|15
|GBPJPY.pro
|11
|AUDUSD.pro
|9
|AUDCAD.pro
|8
|GBPAUD.pro
|8
|EURUSD.pro
|7
|NZDJPY.pro
|3
|USDJPY.pro
|2
|GBPCHF.pro
|2
|AUDNZD.pro
|2
|NZDCAD.pro
|2
|EURCAD.pro
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCHF.pro
|38
|GBPJPY.pro
|10
|AUDUSD.pro
|19
|AUDCAD.pro
|12
|GBPAUD.pro
|17
|EURUSD.pro
|14
|NZDJPY.pro
|4
|USDJPY.pro
|3
|GBPCHF.pro
|4
|AUDNZD.pro
|2
|NZDCAD.pro
|3
|EURCAD.pro
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCHF.pro
|1.9K
|GBPJPY.pro
|911
|AUDUSD.pro
|1.3K
|AUDCAD.pro
|867
|GBPAUD.pro
|1.4K
|EURUSD.pro
|746
|NZDJPY.pro
|373
|USDJPY.pro
|216
|GBPCHF.pro
|278
|AUDNZD.pro
|232
|NZDCAD.pro
|219
|EURCAD.pro
|106
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.05 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +58.27 USD
最大连续亏损: -18.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US05-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
11%
0
0
USD
USD
762
USD
USD
8
85%
70
92%
100%
4.16
1.81
USD
USD
20%
1:100