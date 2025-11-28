SeñalesSecciones
Maria Eduarda Campanha De Rezende

AliNaoSelect5380

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 11%
Axi-US05-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
70
Transacciones Rentables:
65 (92.85%)
Transacciones Irrentables:
5 (7.14%)
Mejor transacción:
16.05 USD
Peor transacción:
-15.55 USD
Beneficio Bruto:
166.38 USD (11 433 pips)
Pérdidas Brutas:
-39.90 USD (2 838 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (58.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
58.27 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.46
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
18.55%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
6.82
Transacciones Largas:
28 (40.00%)
Transacciones Cortas:
42 (60.00%)
Factor de Beneficio:
4.17
Beneficio Esperado:
1.81 USD
Beneficio medio:
2.56 USD
Pérdidas medias:
-7.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-18.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-18.55 USD (2)
Crecimiento al mes:
5.27%
Pronóstico anual:
63.91%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
18.55 USD (1.05%)
Reducción relativa:
De balance:
1.05% (18.55 USD)
De fondos:
19.94% (151.93 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCHF.pro 15
GBPJPY.pro 11
AUDUSD.pro 9
AUDCAD.pro 8
GBPAUD.pro 8
EURUSD.pro 7
NZDJPY.pro 3
USDJPY.pro 2
GBPCHF.pro 2
AUDNZD.pro 2
NZDCAD.pro 2
EURCAD.pro 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCHF.pro 38
GBPJPY.pro 10
AUDUSD.pro 19
AUDCAD.pro 12
GBPAUD.pro 17
EURUSD.pro 14
NZDJPY.pro 4
USDJPY.pro 3
GBPCHF.pro 4
AUDNZD.pro 2
NZDCAD.pro 3
EURCAD.pro 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCHF.pro 1.9K
GBPJPY.pro 911
AUDUSD.pro 1.3K
AUDCAD.pro 867
GBPAUD.pro 1.4K
EURUSD.pro 746
NZDJPY.pro 373
USDJPY.pro 216
GBPCHF.pro 278
AUDNZD.pro 232
NZDCAD.pro 219
EURCAD.pro 106
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.05 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +58.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -18.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US05-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.22 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 04:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 18:37
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 10:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 21:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Share of trading days is too low
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 01:45
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 8.12% of days out of the 271 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
80% of trades performed within 11 days. This comprises 4.06% of days out of the 271 days of the signal's entire lifetime.
