Maria Eduarda Campanha De Rezende

AliNaoSelect5380

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 avis
Fiabilité
39 semaines
0 / 0 USD
0%
Axi-US05-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
55
Bénéfice trades:
50 (90.90%)
Perte trades:
5 (9.09%)
Meilleure transaction:
16.05 USD
Pire transaction:
-15.55 USD
Bénéfice brut:
142.37 USD (9 334 pips)
Perte brute:
-39.90 USD (2 838 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (32.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
34.26 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.43
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.50%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.52
Longs trades:
25 (45.45%)
Courts trades:
30 (54.55%)
Facteur de profit:
3.57
Rendement attendu:
1.86 USD
Bénéfice moyen:
2.85 USD
Perte moyenne:
-7.98 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-18.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-18.55 USD (2)
Croissance mensuelle:
7.06%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
18.55 USD (1.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
1.38% (18.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF.pro 13
GBPJPY.pro 9
GBPAUD.pro 8
AUDCAD.pro 7
EURUSD.pro 7
AUDUSD.pro 4
NZDJPY.pro 2
USDJPY.pro 2
GBPCHF.pro 2
EURCAD.pro 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF.pro 37
GBPJPY.pro 8
GBPAUD.pro 17
AUDCAD.pro 10
EURUSD.pro 14
AUDUSD.pro 6
NZDJPY.pro 3
USDJPY.pro 3
GBPCHF.pro 4
EURCAD.pro 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF.pro 1.7K
GBPJPY.pro 624
GBPAUD.pro 1.4K
AUDCAD.pro 754
EURUSD.pro 746
AUDUSD.pro 406
NZDJPY.pro 254
USDJPY.pro 216
GBPCHF.pro 278
EURCAD.pro 106
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.05 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +32.77 USD
Perte consécutive maximale: -18.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US05-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.28 01:45
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 8.12% of days out of the 271 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
80% of trades performed within 11 days. This comprises 4.06% of days out of the 271 days of the signal's entire lifetime.
