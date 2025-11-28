SegnaliSezioni
Maria Eduarda Campanha De Rezende

AliNaoSelect5380

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 recensioni
Affidabilità
39 settimane
0 / 0 USD
0%
Axi-US05-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
50 (90.90%)
Loss Trade:
5 (9.09%)
Best Trade:
16.05 USD
Worst Trade:
-15.55 USD
Profitto lordo:
142.37 USD (9 334 pips)
Perdita lorda:
-39.90 USD (2 838 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (32.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.26 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.50%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.52
Long Trade:
25 (45.45%)
Short Trade:
30 (54.55%)
Fattore di profitto:
3.57
Profitto previsto:
1.86 USD
Profitto medio:
2.85 USD
Perdita media:
-7.98 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-18.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.55 USD (2)
Crescita mensile:
7.06%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.55 USD (1.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.38% (18.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF.pro 13
GBPJPY.pro 9
GBPAUD.pro 8
AUDCAD.pro 7
EURUSD.pro 7
AUDUSD.pro 4
NZDJPY.pro 2
USDJPY.pro 2
GBPCHF.pro 2
EURCAD.pro 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF.pro 37
GBPJPY.pro 8
GBPAUD.pro 17
AUDCAD.pro 10
EURUSD.pro 14
AUDUSD.pro 6
NZDJPY.pro 3
USDJPY.pro 3
GBPCHF.pro 4
EURCAD.pro 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF.pro 1.7K
GBPJPY.pro 624
GBPAUD.pro 1.4K
AUDCAD.pro 754
EURUSD.pro 746
AUDUSD.pro 406
NZDJPY.pro 254
USDJPY.pro 216
GBPCHF.pro 278
EURCAD.pro 106
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.05 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +32.77 USD
Massima perdita consecutiva: -18.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US05-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.28 01:45
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 8.12% of days out of the 271 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
80% of trades performed within 11 days. This comprises 4.06% of days out of the 271 days of the signal's entire lifetime.
