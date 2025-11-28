- Прирост
Всего трейдов:
70
Прибыльных трейдов:
65 (92.85%)
Убыточных трейдов:
5 (7.14%)
Лучший трейд:
16.05 USD
Худший трейд:
-15.55 USD
Общая прибыль:
166.38 USD (11 433 pips)
Общий убыток:
-39.90 USD (2 838 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (58.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
58.27 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
18.55%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.82
Длинных трейдов:
28 (40.00%)
Коротких трейдов:
42 (60.00%)
Профит фактор:
4.17
Мат. ожидание:
1.81 USD
Средняя прибыль:
2.56 USD
Средний убыток:
-7.98 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-18.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.55 USD (2)
Прирост в месяц:
5.27%
Годовой прогноз:
63.91%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
18.55 USD (1.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.05% (18.55 USD)
По эквити:
19.94% (151.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCHF.pro
|15
|GBPJPY.pro
|11
|AUDUSD.pro
|9
|AUDCAD.pro
|8
|GBPAUD.pro
|8
|EURUSD.pro
|7
|NZDJPY.pro
|3
|USDJPY.pro
|2
|GBPCHF.pro
|2
|AUDNZD.pro
|2
|NZDCAD.pro
|2
|EURCAD.pro
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCHF.pro
|38
|GBPJPY.pro
|10
|AUDUSD.pro
|19
|AUDCAD.pro
|12
|GBPAUD.pro
|17
|EURUSD.pro
|14
|NZDJPY.pro
|4
|USDJPY.pro
|3
|GBPCHF.pro
|4
|AUDNZD.pro
|2
|NZDCAD.pro
|3
|EURCAD.pro
|1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCHF.pro
|1.9K
|GBPJPY.pro
|911
|AUDUSD.pro
|1.3K
|AUDCAD.pro
|867
|GBPAUD.pro
|1.4K
|EURUSD.pro
|746
|NZDJPY.pro
|373
|USDJPY.pro
|216
|GBPCHF.pro
|278
|AUDNZD.pro
|232
|NZDCAD.pro
|219
|EURCAD.pro
|106
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.05 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +58.27 USD
Макс. убыток в серии: -18.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US05-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
