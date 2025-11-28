СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AliNaoSelect5380
Maria Eduarda Campanha De Rezende

AliNaoSelect5380

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 11%
Axi-US05-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
70
Прибыльных трейдов:
65 (92.85%)
Убыточных трейдов:
5 (7.14%)
Лучший трейд:
16.05 USD
Худший трейд:
-15.55 USD
Общая прибыль:
166.38 USD (11 433 pips)
Общий убыток:
-39.90 USD (2 838 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (58.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
58.27 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
18.55%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.82
Длинных трейдов:
28 (40.00%)
Коротких трейдов:
42 (60.00%)
Профит фактор:
4.17
Мат. ожидание:
1.81 USD
Средняя прибыль:
2.56 USD
Средний убыток:
-7.98 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-18.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.55 USD (2)
Прирост в месяц:
5.27%
Годовой прогноз:
63.91%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
18.55 USD (1.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.05% (18.55 USD)
По эквити:
19.94% (151.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCHF.pro 15
GBPJPY.pro 11
AUDUSD.pro 9
AUDCAD.pro 8
GBPAUD.pro 8
EURUSD.pro 7
NZDJPY.pro 3
USDJPY.pro 2
GBPCHF.pro 2
AUDNZD.pro 2
NZDCAD.pro 2
EURCAD.pro 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCHF.pro 38
GBPJPY.pro 10
AUDUSD.pro 19
AUDCAD.pro 12
GBPAUD.pro 17
EURUSD.pro 14
NZDJPY.pro 4
USDJPY.pro 3
GBPCHF.pro 4
AUDNZD.pro 2
NZDCAD.pro 3
EURCAD.pro 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCHF.pro 1.9K
GBPJPY.pro 911
AUDUSD.pro 1.3K
AUDCAD.pro 867
GBPAUD.pro 1.4K
EURUSD.pro 746
NZDJPY.pro 373
USDJPY.pro 216
GBPCHF.pro 278
AUDNZD.pro 232
NZDCAD.pro 219
EURCAD.pro 106
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.05 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +58.27 USD
Макс. убыток в серии: -18.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US05-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.12.29 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 04:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 18:37
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 10:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 21:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Share of trading days is too low
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 01:45
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 8.12% of days out of the 271 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
80% of trades performed within 11 days. This comprises 4.06% of days out of the 271 days of the signal's entire lifetime.
