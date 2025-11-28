シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AliNaoSelect5380
Maria Eduarda Campanha De Rezende

AliNaoSelect5380

Maria Eduarda Campanha De Rezende
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 11%
Axi-US05-Live
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
70
利益トレード:
65 (92.85%)
損失トレード:
5 (7.14%)
ベストトレード:
16.05 USD
最悪のトレード:
-15.55 USD
総利益:
166.38 USD (11 433 pips)
総損失:
-39.90 USD (2 838 pips)
最大連続の勝ち:
25 (58.27 USD)
最大連続利益:
58.27 USD (25)
シャープレシオ:
0.46
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
18.55%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.82
長いトレード:
28 (40.00%)
短いトレード:
42 (60.00%)
プロフィットファクター:
4.17
期待されたペイオフ:
1.81 USD
平均利益:
2.56 USD
平均損失:
-7.98 USD
最大連続の負け:
2 (-18.55 USD)
最大連続損失:
-18.55 USD (2)
月間成長:
5.27%
年間予想:
63.91%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
18.55 USD (1.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.05% (18.55 USD)
エクイティによる:
19.94% (151.93 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCHF.pro 15
GBPJPY.pro 11
AUDUSD.pro 9
AUDCAD.pro 8
GBPAUD.pro 8
EURUSD.pro 7
NZDJPY.pro 3
USDJPY.pro 2
GBPCHF.pro 2
AUDNZD.pro 2
NZDCAD.pro 2
EURCAD.pro 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCHF.pro 38
GBPJPY.pro 10
AUDUSD.pro 19
AUDCAD.pro 12
GBPAUD.pro 17
EURUSD.pro 14
NZDJPY.pro 4
USDJPY.pro 3
GBPCHF.pro 4
AUDNZD.pro 2
NZDCAD.pro 3
EURCAD.pro 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCHF.pro 1.9K
GBPJPY.pro 911
AUDUSD.pro 1.3K
AUDCAD.pro 867
GBPAUD.pro 1.4K
EURUSD.pro 746
NZDJPY.pro 373
USDJPY.pro 216
GBPCHF.pro 278
AUDNZD.pro 232
NZDCAD.pro 219
EURCAD.pro 106
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.05 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +58.27 USD
最大連続損失: -18.55 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US05-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.22 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 04:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 18:37
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 10:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 21:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Share of trading days is too low
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 01:45
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 8.12% of days out of the 271 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
80% of trades performed within 11 days. This comprises 4.06% of days out of the 271 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
AliNaoSelect5380
30 USD/月
11%
0
0
USD
762
USD
8
85%
70
92%
100%
4.16
1.81
USD
20%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください