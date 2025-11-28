- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
70
利益トレード:
65 (92.85%)
損失トレード:
5 (7.14%)
ベストトレード:
16.05 USD
最悪のトレード:
-15.55 USD
総利益:
166.38 USD (11 433 pips)
総損失:
-39.90 USD (2 838 pips)
最大連続の勝ち:
25 (58.27 USD)
最大連続利益:
58.27 USD (25)
シャープレシオ:
0.46
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
18.55%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.82
長いトレード:
28 (40.00%)
短いトレード:
42 (60.00%)
プロフィットファクター:
4.17
期待されたペイオフ:
1.81 USD
平均利益:
2.56 USD
平均損失:
-7.98 USD
最大連続の負け:
2 (-18.55 USD)
最大連続損失:
-18.55 USD (2)
月間成長:
5.27%
年間予想:
63.91%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
18.55 USD (1.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.05% (18.55 USD)
エクイティによる:
19.94% (151.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCHF.pro
|15
|GBPJPY.pro
|11
|AUDUSD.pro
|9
|AUDCAD.pro
|8
|GBPAUD.pro
|8
|EURUSD.pro
|7
|NZDJPY.pro
|3
|USDJPY.pro
|2
|GBPCHF.pro
|2
|AUDNZD.pro
|2
|NZDCAD.pro
|2
|EURCAD.pro
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCHF.pro
|38
|GBPJPY.pro
|10
|AUDUSD.pro
|19
|AUDCAD.pro
|12
|GBPAUD.pro
|17
|EURUSD.pro
|14
|NZDJPY.pro
|4
|USDJPY.pro
|3
|GBPCHF.pro
|4
|AUDNZD.pro
|2
|NZDCAD.pro
|3
|EURCAD.pro
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCHF.pro
|1.9K
|GBPJPY.pro
|911
|AUDUSD.pro
|1.3K
|AUDCAD.pro
|867
|GBPAUD.pro
|1.4K
|EURUSD.pro
|746
|NZDJPY.pro
|373
|USDJPY.pro
|216
|GBPCHF.pro
|278
|AUDNZD.pro
|232
|NZDCAD.pro
|219
|EURCAD.pro
|106
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.05 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +58.27 USD
最大連続損失: -18.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US05-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
11%
0
0
USD
USD
762
USD
USD
8
85%
70
92%
100%
4.16
1.81
USD
USD
20%
1:100