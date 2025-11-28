SignalsSections
Maria Eduarda Campanha De Rezende

AliNaoSelect5380

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 reviews
Reliability
8 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 11%
Axi-US05-Live
1:100
Trades:
70
Profit Trades:
65 (92.85%)
Loss Trades:
5 (7.14%)
Best trade:
16.05 USD
Worst trade:
-15.55 USD
Gross Profit:
166.38 USD (11 433 pips)
Gross Loss:
-39.90 USD (2 838 pips)
Maximum consecutive wins:
25 (58.27 USD)
Maximal consecutive profit:
58.27 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.46
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
18.55%
Latest trade:
7 days ago
Trades per week:
4
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
6.82
Long Trades:
28 (40.00%)
Short Trades:
42 (60.00%)
Profit Factor:
4.17
Expected Payoff:
1.81 USD
Average Profit:
2.56 USD
Average Loss:
-7.98 USD
Maximum consecutive losses:
2 (-18.55 USD)
Maximal consecutive loss:
-18.55 USD (2)
Monthly growth:
5.27%
Annual Forecast:
63.91%
Algo trading:
85%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
18.55 USD (1.05%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.05% (18.55 USD)
By Equity:
19.94% (151.93 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDCHF.pro 15
GBPJPY.pro 11
AUDUSD.pro 9
AUDCAD.pro 8
GBPAUD.pro 8
EURUSD.pro 7
NZDJPY.pro 3
USDJPY.pro 2
GBPCHF.pro 2
AUDNZD.pro 2
NZDCAD.pro 2
EURCAD.pro 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCHF.pro 38
GBPJPY.pro 10
AUDUSD.pro 19
AUDCAD.pro 12
GBPAUD.pro 17
EURUSD.pro 14
NZDJPY.pro 4
USDJPY.pro 3
GBPCHF.pro 4
AUDNZD.pro 2
NZDCAD.pro 3
EURCAD.pro 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCHF.pro 1.9K
GBPJPY.pro 911
AUDUSD.pro 1.3K
AUDCAD.pro 867
GBPAUD.pro 1.4K
EURUSD.pro 746
NZDJPY.pro 373
USDJPY.pro 216
GBPCHF.pro 278
AUDNZD.pro 232
NZDCAD.pro 219
EURCAD.pro 106
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Best trade: +16.05 USD
Worst trade: -16 USD
Maximum consecutive wins: 25
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +58.27 USD
Maximal consecutive loss: -18.55 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Axi-US05-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.12.29 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 04:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 18:37
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 10:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 21:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Share of trading days is too low
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 01:45
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 8.12% of days out of the 271 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
80% of trades performed within 11 days. This comprises 4.06% of days out of the 271 days of the signal's entire lifetime.
