- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 425
Kârla kapanan işlemler:
1 122 (78.73%)
Zararla kapanan işlemler:
303 (21.26%)
En iyi işlem:
11.82 USD
En kötü işlem:
-44.00 USD
Brüt kâr:
1 121.22 USD (110 365 pips)
Brüt zarar:
-479.14 USD (37 631 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (50.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
105.81 USD (38)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.43%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
4.63
Alış işlemleri:
608 (42.67%)
Satış işlemleri:
817 (57.33%)
Kâr faktörü:
2.34
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
1.00 USD
Ortalama zarar:
-1.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-138.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-138.61 USD (11)
Aylık büyüme:
1.44%
Yıllık tahmin:
17.48%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
138.61 USD (12.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.72% (138.61 USD)
Varlığa göre:
47.71% (1 302.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1397
|EURGBP
|18
|NZDCAD
|2
|CHFJPY
|2
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|588
|EURGBP
|43
|NZDCAD
|1
|CHFJPY
|3
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|1
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|73K
|EURGBP
|1.9K
|NZDCAD
|215
|CHFJPY
|244
|AUDCAD
|216
|AUDNZD
|116
|NZDJPY
|121
|EURJPY
|111
|CADJPY
|112
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.82 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +50.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -138.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 3
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
OEXNLimited-Asia
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.22 × 45
|
ICMarkets-Live20
|0.28 × 95
|
Exness-Real17
|0.33 × 6
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.33 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.40 × 15
|
ICMarketsSC-Live01
|0.45 × 65
|
LiteFinance-ECN.com
|0.51 × 85
|
DooFintech-Live 5
|0.51 × 35
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.53 × 15
|
Afterprime-Live AP
|0.54 × 1874
|
ICMarkets-Live02
|0.55 × 211
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.57 × 7
|
FusionMarkets-Demo
|0.60 × 615
|
ICMarkets-Live11
|0.60 × 10
|
Mtrading-Live
|0.67 × 3
|
VTMarkets-Live 5
|0.71 × 17
|
FXPIG-LIVE
|0.73 × 11
|
ICMarketsSC-Live22
|0.80 × 351
