Maria Eduarda Campanha De Rezende

CarlTickmill5407

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 inceleme
Güvenilirlik
80 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 158%
Tickmill-Live05
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 425
Kârla kapanan işlemler:
1 122 (78.73%)
Zararla kapanan işlemler:
303 (21.26%)
En iyi işlem:
11.82 USD
En kötü işlem:
-44.00 USD
Brüt kâr:
1 121.22 USD (110 365 pips)
Brüt zarar:
-479.14 USD (37 631 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (50.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
105.81 USD (38)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.43%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
4.63
Alış işlemleri:
608 (42.67%)
Satış işlemleri:
817 (57.33%)
Kâr faktörü:
2.34
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
1.00 USD
Ortalama zarar:
-1.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-138.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-138.61 USD (11)
Aylık büyüme:
1.44%
Yıllık tahmin:
17.48%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
138.61 USD (12.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.72% (138.61 USD)
Varlığa göre:
47.71% (1 302.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1397
EURGBP 18
NZDCAD 2
CHFJPY 2
AUDCAD 2
AUDNZD 1
NZDJPY 1
EURJPY 1
CADJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 588
EURGBP 43
NZDCAD 1
CHFJPY 3
AUDCAD 3
AUDNZD 1
NZDJPY 1
EURJPY 1
CADJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 73K
EURGBP 1.9K
NZDCAD 215
CHFJPY 244
AUDCAD 216
AUDNZD 116
NZDJPY 121
EURJPY 111
CADJPY 112
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.82 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +50.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -138.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
Eightcap-Real
0.00 × 2
BDSwissSC-Real01
0.00 × 3
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.22 × 45
ICMarkets-Live20
0.28 × 95
Exness-Real17
0.33 × 6
MEXAtlantic-Real-2
0.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
ICMarketsSC-Live01
0.45 × 65
LiteFinance-ECN.com
0.51 × 85
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.55 × 211
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
FusionMarkets-Demo
0.60 × 615
ICMarkets-Live11
0.60 × 10
Mtrading-Live
0.67 × 3
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
FXPIG-LIVE
0.73 × 11
ICMarketsSC-Live22
0.80 × 351
391 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.28 00:34
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 00:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
