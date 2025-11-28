SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / CarlTickmill5407
Maria Eduarda Campanha De Rezende

CarlTickmill5407

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 comentarios
Fiabilidad
85 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 161%
Tickmill-Live05
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 433
Transacciones Rentables:
1 130 (78.85%)
Transacciones Irrentables:
303 (21.14%)
Mejor transacción:
11.82 USD
Peor transacción:
-44.00 USD
Beneficio Bruto:
1 155.56 USD (112 663 pips)
Pérdidas Brutas:
-479.14 USD (37 631 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (50.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
105.81 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.13%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
4.88
Transacciones Largas:
608 (42.43%)
Transacciones Cortas:
825 (57.57%)
Factor de Beneficio:
2.41
Beneficio Esperado:
0.47 USD
Beneficio medio:
1.02 USD
Pérdidas medias:
-1.58 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-138.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-138.61 USD (11)
Crecimiento al mes:
1.58%
Pronóstico anual:
19.23%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
138.61 USD (12.97%)
Reducción relativa:
De balance:
9.72% (138.61 USD)
De fondos:
59.56% (1 645.35 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 1399
EURGBP 19
AUDUSD 3
NZDCAD 2
AUDNZD 2
CHFJPY 2
AUDCAD 2
NZDJPY 1
EURJPY 1
CADJPY 1
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 594
EURGBP 48
AUDUSD 12
NZDCAD 1
AUDNZD 3
CHFJPY 3
AUDCAD 3
NZDJPY 1
EURJPY 1
CADJPY 1
CADCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 74K
EURGBP 2.2K
AUDUSD 767
NZDCAD 215
AUDNZD 305
CHFJPY 244
AUDCAD 216
NZDJPY 121
EURJPY 111
CADJPY 112
CADCHF 395
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +11.82 USD
Peor transacción: -44 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 38
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +50.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -138.61 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live05" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
Eightcap-Real
0.00 × 2
BDSwissSC-Real01
0.00 × 3
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Exness-Real17
0.25 × 8
ICMarkets-Live20
0.30 × 122
ICMarkets-Live24
0.30 × 53
MEXAtlantic-Real-2
0.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
ICMarkets-Live11
0.50 × 12
LiteFinance-ECN.com
0.51 × 85
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.55 × 211
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
FusionMarkets-Demo
0.60 × 615
ICMarketsSC-Live01
0.62 × 76
Mtrading-Live
0.67 × 3
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.79 × 360
FXPIG-LIVE
0.86 × 14
otros 393...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.30 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 13:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 00:34
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 00:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada