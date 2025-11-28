- Incremento
Total de Trades:
1 433
Transacciones Rentables:
1 130 (78.85%)
Transacciones Irrentables:
303 (21.14%)
Mejor transacción:
11.82 USD
Peor transacción:
-44.00 USD
Beneficio Bruto:
1 155.56 USD (112 663 pips)
Pérdidas Brutas:
-479.14 USD (37 631 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (50.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
105.81 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.13%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
4.88
Transacciones Largas:
608 (42.43%)
Transacciones Cortas:
825 (57.57%)
Factor de Beneficio:
2.41
Beneficio Esperado:
0.47 USD
Beneficio medio:
1.02 USD
Pérdidas medias:
-1.58 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-138.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-138.61 USD (11)
Crecimiento al mes:
1.58%
Pronóstico anual:
19.23%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
138.61 USD (12.97%)
Reducción relativa:
De balance:
9.72% (138.61 USD)
De fondos:
59.56% (1 645.35 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1399
|EURGBP
|19
|AUDUSD
|3
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|CHFJPY
|2
|AUDCAD
|2
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|CADCHF
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|594
|EURGBP
|48
|AUDUSD
|12
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|3
|CHFJPY
|3
|AUDCAD
|3
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|CADCHF
|9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|74K
|EURGBP
|2.2K
|AUDUSD
|767
|NZDCAD
|215
|AUDNZD
|305
|CHFJPY
|244
|AUDCAD
|216
|NZDJPY
|121
|EURJPY
|111
|CADJPY
|112
|CADCHF
|395
Mejor transacción: +11.82 USD
Peor transacción: -44 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 38
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +50.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -138.61 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live05" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 3
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
OEXNLimited-Asia
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.25 × 8
|
ICMarkets-Live20
|0.30 × 122
|
ICMarkets-Live24
|0.30 × 53
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.33 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.40 × 15
|
ICMarkets-Live11
|0.50 × 12
|
LiteFinance-ECN.com
|0.51 × 85
|
DooFintech-Live 5
|0.51 × 35
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.53 × 15
|
Afterprime-Live AP
|0.54 × 1874
|
ICMarkets-Live02
|0.55 × 211
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.57 × 7
|
FusionMarkets-Demo
|0.60 × 615
|
ICMarketsSC-Live01
|0.62 × 76
|
Mtrading-Live
|0.67 × 3
|
VTMarkets-Live 5
|0.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live22
|0.79 × 360
|
FXPIG-LIVE
|0.86 × 14
otros 393...
