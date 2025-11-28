- Crescimento
Negociações:
1 433
Negociações com lucro:
1 130 (78.85%)
Negociações com perda:
303 (21.14%)
Melhor negociação:
11.82 USD
Pior negociação:
-44.00 USD
Lucro bruto:
1 155.56 USD (112 663 pips)
Perda bruta:
-479.14 USD (37 631 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (50.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
105.81 USD (38)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.13%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
4.88
Negociações longas:
608 (42.43%)
Negociações curtas:
825 (57.57%)
Fator de lucro:
2.41
Valor esperado:
0.47 USD
Lucro médio:
1.02 USD
Perda média:
-1.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-138.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-138.61 USD (11)
Crescimento mensal:
1.58%
Previsão anual:
19.23%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
138.61 USD (12.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.72% (138.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
59.56% (1 645.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1399
|EURGBP
|19
|AUDUSD
|3
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|CHFJPY
|2
|AUDCAD
|2
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|CADCHF
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|594
|EURGBP
|48
|AUDUSD
|12
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|3
|CHFJPY
|3
|AUDCAD
|3
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|CADCHF
|9
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|74K
|EURGBP
|2.2K
|AUDUSD
|767
|NZDCAD
|215
|AUDNZD
|305
|CHFJPY
|244
|AUDCAD
|216
|NZDJPY
|121
|EURJPY
|111
|CADJPY
|112
|CADCHF
|395
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.82 USD
Pior negociação: -44 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 38
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +50.38 USD
Máxima perda consecutiva: -138.61 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live05" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 3
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
OEXNLimited-Asia
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.25 × 8
|
ICMarkets-Live20
|0.30 × 122
|
ICMarkets-Live24
|0.30 × 53
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.33 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.40 × 15
|
ICMarkets-Live11
|0.50 × 12
|
LiteFinance-ECN.com
|0.51 × 85
|
DooFintech-Live 5
|0.51 × 35
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.53 × 15
|
Afterprime-Live AP
|0.54 × 1874
|
ICMarkets-Live02
|0.55 × 211
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.57 × 7
|
FusionMarkets-Demo
|0.60 × 615
|
ICMarketsSC-Live01
|0.62 × 76
|
Mtrading-Live
|0.67 × 3
|
VTMarkets-Live 5
|0.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live22
|0.79 × 360
|
FXPIG-LIVE
|0.86 × 14
