Sinais / MetaTrader 4 / CarlTickmill5407
Maria Eduarda Campanha De Rezende

CarlTickmill5407

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 comentários
Confiabilidade
85 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 161%
Tickmill-Live05
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 433
Negociações com lucro:
1 130 (78.85%)
Negociações com perda:
303 (21.14%)
Melhor negociação:
11.82 USD
Pior negociação:
-44.00 USD
Lucro bruto:
1 155.56 USD (112 663 pips)
Perda bruta:
-479.14 USD (37 631 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (50.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
105.81 USD (38)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.13%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
4.88
Negociações longas:
608 (42.43%)
Negociações curtas:
825 (57.57%)
Fator de lucro:
2.41
Valor esperado:
0.47 USD
Lucro médio:
1.02 USD
Perda média:
-1.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-138.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-138.61 USD (11)
Crescimento mensal:
1.58%
Previsão anual:
19.23%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
138.61 USD (12.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.72% (138.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
59.56% (1 645.35 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 1399
EURGBP 19
AUDUSD 3
NZDCAD 2
AUDNZD 2
CHFJPY 2
AUDCAD 2
NZDJPY 1
EURJPY 1
CADJPY 1
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 594
EURGBP 48
AUDUSD 12
NZDCAD 1
AUDNZD 3
CHFJPY 3
AUDCAD 3
NZDJPY 1
EURJPY 1
CADJPY 1
CADCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 74K
EURGBP 2.2K
AUDUSD 767
NZDCAD 215
AUDNZD 305
CHFJPY 244
AUDCAD 216
NZDJPY 121
EURJPY 111
CADJPY 112
CADCHF 395
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11.82 USD
Pior negociação: -44 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 38
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +50.38 USD
Máxima perda consecutiva: -138.61 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live05" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
Eightcap-Real
0.00 × 2
BDSwissSC-Real01
0.00 × 3
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Exness-Real17
0.25 × 8
ICMarkets-Live20
0.30 × 122
ICMarkets-Live24
0.30 × 53
MEXAtlantic-Real-2
0.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
ICMarkets-Live11
0.50 × 12
LiteFinance-ECN.com
0.51 × 85
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.55 × 211
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
FusionMarkets-Demo
0.60 × 615
ICMarketsSC-Live01
0.62 × 76
Mtrading-Live
0.67 × 3
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.79 × 360
FXPIG-LIVE
0.86 × 14
393 mais ...
Sem comentários
2025.12.30 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 13:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 00:34
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 00:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
