- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 433
Прибыльных трейдов:
1 130 (78.85%)
Убыточных трейдов:
303 (21.14%)
Лучший трейд:
11.82 USD
Худший трейд:
-44.00 USD
Общая прибыль:
1 155.56 USD (112 663 pips)
Общий убыток:
-479.14 USD (37 631 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (50.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
105.81 USD (38)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.13%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
4.88
Длинных трейдов:
608 (42.43%)
Коротких трейдов:
825 (57.57%)
Профит фактор:
2.41
Мат. ожидание:
0.47 USD
Средняя прибыль:
1.02 USD
Средний убыток:
-1.58 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-138.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-138.61 USD (11)
Прирост в месяц:
1.58%
Годовой прогноз:
19.23%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
138.61 USD (12.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.72% (138.61 USD)
По эквити:
59.56% (1 645.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1399
|EURGBP
|19
|AUDUSD
|3
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|CHFJPY
|2
|AUDCAD
|2
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|CADCHF
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|594
|EURGBP
|48
|AUDUSD
|12
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|3
|CHFJPY
|3
|AUDCAD
|3
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|CADCHF
|9
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|74K
|EURGBP
|2.2K
|AUDUSD
|767
|NZDCAD
|215
|AUDNZD
|305
|CHFJPY
|244
|AUDCAD
|216
|NZDJPY
|121
|EURJPY
|111
|CADJPY
|112
|CADCHF
|395
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.82 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 38
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +50.38 USD
Макс. убыток в серии: -138.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 3
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
OEXNLimited-Asia
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.25 × 8
|
ICMarkets-Live20
|0.30 × 122
|
ICMarkets-Live24
|0.30 × 53
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.33 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.40 × 15
|
ICMarkets-Live11
|0.50 × 12
|
LiteFinance-ECN.com
|0.51 × 85
|
DooFintech-Live 5
|0.51 × 35
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.53 × 15
|
Afterprime-Live AP
|0.54 × 1874
|
ICMarkets-Live02
|0.55 × 211
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.57 × 7
|
FusionMarkets-Demo
|0.60 × 615
|
ICMarketsSC-Live01
|0.62 × 76
|
Mtrading-Live
|0.67 × 3
|
VTMarkets-Live 5
|0.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live22
|0.79 × 360
|
FXPIG-LIVE
|0.86 × 14
еще 393...
Нет отзывов