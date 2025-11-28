СигналыРазделы
Maria Eduarda Campanha De Rezende

CarlTickmill5407

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 отзывов
Надежность
85 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 161%
Tickmill-Live05
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 433
Прибыльных трейдов:
1 130 (78.85%)
Убыточных трейдов:
303 (21.14%)
Лучший трейд:
11.82 USD
Худший трейд:
-44.00 USD
Общая прибыль:
1 155.56 USD (112 663 pips)
Общий убыток:
-479.14 USD (37 631 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (50.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
105.81 USD (38)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.13%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
4.88
Длинных трейдов:
608 (42.43%)
Коротких трейдов:
825 (57.57%)
Профит фактор:
2.41
Мат. ожидание:
0.47 USD
Средняя прибыль:
1.02 USD
Средний убыток:
-1.58 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-138.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-138.61 USD (11)
Прирост в месяц:
1.58%
Годовой прогноз:
19.23%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
138.61 USD (12.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.72% (138.61 USD)
По эквити:
59.56% (1 645.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 1399
EURGBP 19
AUDUSD 3
NZDCAD 2
AUDNZD 2
CHFJPY 2
AUDCAD 2
NZDJPY 1
EURJPY 1
CADJPY 1
CADCHF 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 594
EURGBP 48
AUDUSD 12
NZDCAD 1
AUDNZD 3
CHFJPY 3
AUDCAD 3
NZDJPY 1
EURJPY 1
CADJPY 1
CADCHF 9
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 74K
EURGBP 2.2K
AUDUSD 767
NZDCAD 215
AUDNZD 305
CHFJPY 244
AUDCAD 216
NZDJPY 121
EURJPY 111
CADJPY 112
CADCHF 395
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.82 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 38
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +50.38 USD
Макс. убыток в серии: -138.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
Eightcap-Real
0.00 × 2
BDSwissSC-Real01
0.00 × 3
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Exness-Real17
0.25 × 8
ICMarkets-Live20
0.30 × 122
ICMarkets-Live24
0.30 × 53
MEXAtlantic-Real-2
0.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
ICMarkets-Live11
0.50 × 12
LiteFinance-ECN.com
0.51 × 85
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.55 × 211
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
FusionMarkets-Demo
0.60 × 615
ICMarketsSC-Live01
0.62 × 76
Mtrading-Live
0.67 × 3
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.79 × 360
FXPIG-LIVE
0.86 × 14
Нет отзывов
2025.12.30 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 13:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 00:34
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 00:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
