SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CarlTickmill5407
Maria Eduarda Campanha De Rezende

CarlTickmill5407

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
85 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 161%
Tickmill-Live05
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 433
Gewinntrades:
1 130 (78.85%)
Verlusttrades:
303 (21.14%)
Bester Trade:
11.82 USD
Schlechtester Trade:
-44.00 USD
Bruttoprofit:
1 155.56 USD (112 663 pips)
Bruttoverlust:
-479.14 USD (37 631 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (50.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
105.81 USD (38)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.13%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
4.88
Long-Positionen:
608 (42.43%)
Short-Positionen:
825 (57.57%)
Profit-Faktor:
2.41
Mathematische Gewinnerwartung:
0.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.58 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-138.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-138.61 USD (11)
Wachstum pro Monat :
1.58%
Jahresprognose:
19.23%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
138.61 USD (12.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.72% (138.61 USD)
Kapital:
59.56% (1 645.35 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 1399
EURGBP 19
AUDUSD 3
NZDCAD 2
AUDNZD 2
CHFJPY 2
AUDCAD 2
NZDJPY 1
EURJPY 1
CADJPY 1
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 594
EURGBP 48
AUDUSD 12
NZDCAD 1
AUDNZD 3
CHFJPY 3
AUDCAD 3
NZDJPY 1
EURJPY 1
CADJPY 1
CADCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 74K
EURGBP 2.2K
AUDUSD 767
NZDCAD 215
AUDNZD 305
CHFJPY 244
AUDCAD 216
NZDJPY 121
EURJPY 111
CADJPY 112
CADCHF 395
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11.82 USD
Schlechtester Trade: -44 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 38
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +50.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -138.61 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live05" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
Eightcap-Real
0.00 × 2
BDSwissSC-Real01
0.00 × 3
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Exness-Real17
0.25 × 8
ICMarkets-Live20
0.30 × 122
ICMarkets-Live24
0.30 × 53
MEXAtlantic-Real-2
0.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
ICMarkets-Live11
0.50 × 12
LiteFinance-ECN.com
0.51 × 85
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.55 × 211
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
FusionMarkets-Demo
0.60 × 615
ICMarketsSC-Live01
0.62 × 76
Mtrading-Live
0.67 × 3
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.79 × 360
FXPIG-LIVE
0.86 × 14
noch 393 ...
Keine Bewertungen
2025.12.30 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 13:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 00:34
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 00:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
