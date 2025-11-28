- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 433
Gewinntrades:
1 130 (78.85%)
Verlusttrades:
303 (21.14%)
Bester Trade:
11.82 USD
Schlechtester Trade:
-44.00 USD
Bruttoprofit:
1 155.56 USD (112 663 pips)
Bruttoverlust:
-479.14 USD (37 631 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (50.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
105.81 USD (38)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.13%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
4.88
Long-Positionen:
608 (42.43%)
Short-Positionen:
825 (57.57%)
Profit-Faktor:
2.41
Mathematische Gewinnerwartung:
0.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.58 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-138.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-138.61 USD (11)
Wachstum pro Monat :
1.58%
Jahresprognose:
19.23%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
138.61 USD (12.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.72% (138.61 USD)
Kapital:
59.56% (1 645.35 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1399
|EURGBP
|19
|AUDUSD
|3
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|CHFJPY
|2
|AUDCAD
|2
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|CADCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|594
|EURGBP
|48
|AUDUSD
|12
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|3
|CHFJPY
|3
|AUDCAD
|3
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|CADCHF
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|74K
|EURGBP
|2.2K
|AUDUSD
|767
|NZDCAD
|215
|AUDNZD
|305
|CHFJPY
|244
|AUDCAD
|216
|NZDJPY
|121
|EURJPY
|111
|CADJPY
|112
|CADCHF
|395
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +11.82 USD
Schlechtester Trade: -44 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 38
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +50.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -138.61 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live05" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 3
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
OEXNLimited-Asia
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.25 × 8
|
ICMarkets-Live20
|0.30 × 122
|
ICMarkets-Live24
|0.30 × 53
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.33 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.40 × 15
|
ICMarkets-Live11
|0.50 × 12
|
LiteFinance-ECN.com
|0.51 × 85
|
DooFintech-Live 5
|0.51 × 35
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.53 × 15
|
Afterprime-Live AP
|0.54 × 1874
|
ICMarkets-Live02
|0.55 × 211
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.57 × 7
|
FusionMarkets-Demo
|0.60 × 615
|
ICMarketsSC-Live01
|0.62 × 76
|
Mtrading-Live
|0.67 × 3
|
VTMarkets-Live 5
|0.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live22
|0.79 × 360
|
FXPIG-LIVE
|0.86 × 14
