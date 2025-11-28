- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 433
利益トレード:
1 130 (78.85%)
損失トレード:
303 (21.14%)
ベストトレード:
11.82 USD
最悪のトレード:
-44.00 USD
総利益:
1 155.56 USD (112 663 pips)
総損失:
-479.14 USD (37 631 pips)
最大連続の勝ち:
39 (50.38 USD)
最大連続利益:
105.81 USD (38)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.13%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
4.88
長いトレード:
608 (42.43%)
短いトレード:
825 (57.57%)
プロフィットファクター:
2.41
期待されたペイオフ:
0.47 USD
平均利益:
1.02 USD
平均損失:
-1.58 USD
最大連続の負け:
11 (-138.61 USD)
最大連続損失:
-138.61 USD (11)
月間成長:
1.58%
年間予想:
19.23%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
138.61 USD (12.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.72% (138.61 USD)
エクイティによる:
59.56% (1 645.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1399
|EURGBP
|19
|AUDUSD
|3
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|CHFJPY
|2
|AUDCAD
|2
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|CADCHF
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|594
|EURGBP
|48
|AUDUSD
|12
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|3
|CHFJPY
|3
|AUDCAD
|3
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|CADCHF
|9
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|74K
|EURGBP
|2.2K
|AUDUSD
|767
|NZDCAD
|215
|AUDNZD
|305
|CHFJPY
|244
|AUDCAD
|216
|NZDJPY
|121
|EURJPY
|111
|CADJPY
|112
|CADCHF
|395
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.82 USD
最悪のトレード: -44 USD
最大連続の勝ち: 38
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +50.38 USD
最大連続損失: -138.61 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live05"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 3
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
OEXNLimited-Asia
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.25 × 8
|
ICMarkets-Live20
|0.30 × 122
|
ICMarkets-Live24
|0.30 × 53
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.33 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.40 × 15
|
ICMarkets-Live11
|0.50 × 12
|
LiteFinance-ECN.com
|0.51 × 85
|
DooFintech-Live 5
|0.51 × 35
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.53 × 15
|
Afterprime-Live AP
|0.54 × 1874
|
ICMarkets-Live02
|0.55 × 211
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.57 × 7
|
FusionMarkets-Demo
|0.60 × 615
|
ICMarketsSC-Live01
|0.62 × 76
|
Mtrading-Live
|0.67 × 3
|
VTMarkets-Live 5
|0.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live22
|0.79 × 360
|
FXPIG-LIVE
|0.86 × 14
