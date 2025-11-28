シグナルセクション
CarlTickmill5407
Maria Eduarda Campanha De Rezende

CarlTickmill5407

Maria Eduarda Campanha De Rezende
レビュー0件
信頼性
85週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2024 161%
Tickmill-Live05
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 433
利益トレード:
1 130 (78.85%)
損失トレード:
303 (21.14%)
ベストトレード:
11.82 USD
最悪のトレード:
-44.00 USD
総利益:
1 155.56 USD (112 663 pips)
総損失:
-479.14 USD (37 631 pips)
最大連続の勝ち:
39 (50.38 USD)
最大連続利益:
105.81 USD (38)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.13%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
4.88
長いトレード:
608 (42.43%)
短いトレード:
825 (57.57%)
プロフィットファクター:
2.41
期待されたペイオフ:
0.47 USD
平均利益:
1.02 USD
平均損失:
-1.58 USD
最大連続の負け:
11 (-138.61 USD)
最大連続損失:
-138.61 USD (11)
月間成長:
1.58%
年間予想:
19.23%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
138.61 USD (12.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.72% (138.61 USD)
エクイティによる:
59.56% (1 645.35 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 1399
EURGBP 19
AUDUSD 3
NZDCAD 2
AUDNZD 2
CHFJPY 2
AUDCAD 2
NZDJPY 1
EURJPY 1
CADJPY 1
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 594
EURGBP 48
AUDUSD 12
NZDCAD 1
AUDNZD 3
CHFJPY 3
AUDCAD 3
NZDJPY 1
EURJPY 1
CADJPY 1
CADCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 74K
EURGBP 2.2K
AUDUSD 767
NZDCAD 215
AUDNZD 305
CHFJPY 244
AUDCAD 216
NZDJPY 121
EURJPY 111
CADJPY 112
CADCHF 395
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +11.82 USD
最悪のトレード: -44 USD
最大連続の勝ち: 38
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +50.38 USD
最大連続損失: -138.61 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live05"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
Eightcap-Real
0.00 × 2
BDSwissSC-Real01
0.00 × 3
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Exness-Real17
0.25 × 8
ICMarkets-Live20
0.30 × 122
ICMarkets-Live24
0.30 × 53
MEXAtlantic-Real-2
0.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
ICMarkets-Live11
0.50 × 12
LiteFinance-ECN.com
0.51 × 85
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.55 × 211
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
FusionMarkets-Demo
0.60 × 615
ICMarketsSC-Live01
0.62 × 76
Mtrading-Live
0.67 × 3
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.79 × 360
FXPIG-LIVE
0.86 × 14
2025.12.30 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 13:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 00:34
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 00:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
