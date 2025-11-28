- 자본
- 축소
트레이드:
1 435
이익 거래:
1 132 (78.88%)
손실 거래:
303 (21.11%)
최고의 거래:
12.86 USD
최악의 거래:
-44.00 USD
총 수익:
1 178.61 USD (114 304 pips)
총 손실:
-479.14 USD (37 631 pips)
연속 최대 이익:
39 (50.38 USD)
연속 최대 이익:
105.81 USD (38)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.13%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
5.05
롱(주식매수):
609 (42.44%)
숏(주식차입매도):
826 (57.56%)
수익 요인:
2.46
기대수익:
0.49 USD
평균 이익:
1.04 USD
평균 손실:
-1.58 USD
연속 최대 손실:
11 (-138.61 USD)
연속 최대 손실:
-138.61 USD (11)
월별 성장률:
2.10%
연간 예측:
25.51%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
138.61 USD (12.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.72% (138.61 USD)
자본금별:
59.56% (1 645.35 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1399
|EURGBP
|20
|AUDUSD
|3
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|CHFJPY
|2
|AUDCAD
|2
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|CADCHF
|1
|USDCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|594
|EURGBP
|61
|AUDUSD
|12
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|3
|CHFJPY
|3
|AUDCAD
|3
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|CADCHF
|9
|USDCHF
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|74K
|EURGBP
|3.2K
|AUDUSD
|767
|NZDCAD
|215
|AUDNZD
|305
|CHFJPY
|244
|AUDCAD
|216
|NZDJPY
|121
|EURJPY
|111
|CADJPY
|112
|CADCHF
|395
|USDCHF
|729
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +12.86 USD
최악의 거래: -44 USD
연속 최대 이익: 38
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +50.38 USD
연속 최대 손실: -138.61 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live05"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 2
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 3
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
OEXNLimited-Asia
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.22 × 9
|
ICMarkets-Live24
|0.28 × 57
|
ICMarkets-Live20
|0.28 × 127
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.33 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.40 × 15
|
ICMarkets-Live11
|0.46 × 13
|
LiteFinance-ECN.com
|0.51 × 85
|
DooFintech-Live 5
|0.51 × 35
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.53 × 15
|
Afterprime-Live AP
|0.54 × 1874
|
ICMarkets-Live02
|0.55 × 211
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.57 × 7
|
ICMarketsSC-Live01
|0.59 × 82
|
FusionMarkets-Demo
|0.60 × 615
|
Mtrading-Live
|0.67 × 3
|
VTMarkets-Live 5
|0.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live22
|0.79 × 361
|
FXPIG-LIVE
|0.80 × 15
리뷰 없음