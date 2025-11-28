시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / CarlTickmill5407
Maria Eduarda Campanha De Rezende

CarlTickmill5407

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 리뷰
안정성
86
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2024 163%
Tickmill-Live05
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 435
이익 거래:
1 132 (78.88%)
손실 거래:
303 (21.11%)
최고의 거래:
12.86 USD
최악의 거래:
-44.00 USD
총 수익:
1 178.61 USD (114 304 pips)
총 손실:
-479.14 USD (37 631 pips)
연속 최대 이익:
39 (50.38 USD)
연속 최대 이익:
105.81 USD (38)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.13%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
5.05
롱(주식매수):
609 (42.44%)
숏(주식차입매도):
826 (57.56%)
수익 요인:
2.46
기대수익:
0.49 USD
평균 이익:
1.04 USD
평균 손실:
-1.58 USD
연속 최대 손실:
11 (-138.61 USD)
연속 최대 손실:
-138.61 USD (11)
월별 성장률:
2.10%
연간 예측:
25.51%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
138.61 USD (12.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.72% (138.61 USD)
자본금별:
59.56% (1 645.35 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 1399
EURGBP 20
AUDUSD 3
NZDCAD 2
AUDNZD 2
CHFJPY 2
AUDCAD 2
NZDJPY 1
EURJPY 1
CADJPY 1
CADCHF 1
USDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 594
EURGBP 61
AUDUSD 12
NZDCAD 1
AUDNZD 3
CHFJPY 3
AUDCAD 3
NZDJPY 1
EURJPY 1
CADJPY 1
CADCHF 9
USDCHF 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 74K
EURGBP 3.2K
AUDUSD 767
NZDCAD 215
AUDNZD 305
CHFJPY 244
AUDCAD 216
NZDJPY 121
EURJPY 111
CADJPY 112
CADCHF 395
USDCHF 729
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +12.86 USD
최악의 거래: -44 USD
연속 최대 이익: 38
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +50.38 USD
연속 최대 손실: -138.61 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live05"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live06
0.00 × 2
Eightcap-Real
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
BDSwissSC-Real01
0.00 × 3
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Exness-Real17
0.22 × 9
ICMarkets-Live24
0.28 × 57
ICMarkets-Live20
0.28 × 127
MEXAtlantic-Real-2
0.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
ICMarkets-Live11
0.46 × 13
LiteFinance-ECN.com
0.51 × 85
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.55 × 211
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
ICMarketsSC-Live01
0.59 × 82
FusionMarkets-Demo
0.60 × 615
Mtrading-Live
0.67 × 3
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.79 × 361
FXPIG-LIVE
0.80 × 15
394 더...
리뷰 없음
2025.12.30 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 13:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 00:34
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 00:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
