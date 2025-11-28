- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 433
盈利交易:
1 130 (78.85%)
亏损交易:
303 (21.14%)
最好交易:
11.82 USD
最差交易:
-44.00 USD
毛利:
1 155.56 USD (112 663 pips)
毛利亏损:
-479.14 USD (37 631 pips)
最大连续赢利:
39 (50.38 USD)
最大连续盈利:
105.81 USD (38)
夏普比率:
0.24
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.13%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
4 天
采收率:
4.88
长期交易:
608 (42.43%)
短期交易:
825 (57.57%)
利润因子:
2.41
预期回报:
0.47 USD
平均利润:
1.02 USD
平均损失:
-1.58 USD
最大连续失误:
11 (-138.61 USD)
最大连续亏损:
-138.61 USD (11)
每月增长:
1.58%
年度预测:
19.23%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
138.61 USD (12.97%)
相对跌幅:
结余:
9.72% (138.61 USD)
净值:
59.56% (1 645.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1399
|EURGBP
|19
|AUDUSD
|3
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|CHFJPY
|2
|AUDCAD
|2
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|CADCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|594
|EURGBP
|48
|AUDUSD
|12
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|3
|CHFJPY
|3
|AUDCAD
|3
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|CADCHF
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|74K
|EURGBP
|2.2K
|AUDUSD
|767
|NZDCAD
|215
|AUDNZD
|305
|CHFJPY
|244
|AUDCAD
|216
|NZDJPY
|121
|EURJPY
|111
|CADJPY
|112
|CADCHF
|395
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.82 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 38
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +50.38 USD
最大连续亏损: -138.61 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live05 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 3
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
OEXNLimited-Asia
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.25 × 8
|
ICMarkets-Live20
|0.30 × 122
|
ICMarkets-Live24
|0.30 × 53
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.33 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.40 × 15
|
ICMarkets-Live11
|0.50 × 12
|
LiteFinance-ECN.com
|0.51 × 85
|
DooFintech-Live 5
|0.51 × 35
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.53 × 15
|
Afterprime-Live AP
|0.54 × 1874
|
ICMarkets-Live02
|0.55 × 211
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.57 × 7
|
FusionMarkets-Demo
|0.60 × 615
|
ICMarketsSC-Live01
|0.62 × 76
|
Mtrading-Live
|0.67 × 3
|
VTMarkets-Live 5
|0.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live22
|0.79 × 360
|
FXPIG-LIVE
|0.86 × 14
没有评论