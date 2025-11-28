信号部分
信号 / MetaTrader 4 / CarlTickmill5407
Maria Eduarda Campanha De Rezende

CarlTickmill5407

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0条评论
可靠性
85
0 / 0 USD
增长自 2024 161%
Tickmill-Live05
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 433
盈利交易:
1 130 (78.85%)
亏损交易:
303 (21.14%)
最好交易:
11.82 USD
最差交易:
-44.00 USD
毛利:
1 155.56 USD (112 663 pips)
毛利亏损:
-479.14 USD (37 631 pips)
最大连续赢利:
39 (50.38 USD)
最大连续盈利:
105.81 USD (38)
夏普比率:
0.24
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.13%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
4 天
采收率:
4.88
长期交易:
608 (42.43%)
短期交易:
825 (57.57%)
利润因子:
2.41
预期回报:
0.47 USD
平均利润:
1.02 USD
平均损失:
-1.58 USD
最大连续失误:
11 (-138.61 USD)
最大连续亏损:
-138.61 USD (11)
每月增长:
1.58%
年度预测:
19.23%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
138.61 USD (12.97%)
相对跌幅:
结余:
9.72% (138.61 USD)
净值:
59.56% (1 645.35 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 1399
EURGBP 19
AUDUSD 3
NZDCAD 2
AUDNZD 2
CHFJPY 2
AUDCAD 2
NZDJPY 1
EURJPY 1
CADJPY 1
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 594
EURGBP 48
AUDUSD 12
NZDCAD 1
AUDNZD 3
CHFJPY 3
AUDCAD 3
NZDJPY 1
EURJPY 1
CADJPY 1
CADCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 74K
EURGBP 2.2K
AUDUSD 767
NZDCAD 215
AUDNZD 305
CHFJPY 244
AUDCAD 216
NZDJPY 121
EURJPY 111
CADJPY 112
CADCHF 395
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +11.82 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 38
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +50.38 USD
最大连续亏损: -138.61 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live05 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
Eightcap-Real
0.00 × 2
BDSwissSC-Real01
0.00 × 3
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Exness-Real17
0.25 × 8
ICMarkets-Live20
0.30 × 122
ICMarkets-Live24
0.30 × 53
MEXAtlantic-Real-2
0.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
ICMarkets-Live11
0.50 × 12
LiteFinance-ECN.com
0.51 × 85
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.55 × 211
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
FusionMarkets-Demo
0.60 × 615
ICMarketsSC-Live01
0.62 × 76
Mtrading-Live
0.67 × 3
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.79 × 360
FXPIG-LIVE
0.86 × 14
393 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.30 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 13:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 00:34
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 00:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
查看详细统计，请 登录 或者 注册