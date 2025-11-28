- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 425
Profit Trade:
1 122 (78.73%)
Loss Trade:
303 (21.26%)
Best Trade:
11.82 USD
Worst Trade:
-44.00 USD
Profitto lordo:
1 121.22 USD (110 365 pips)
Perdita lorda:
-479.14 USD (37 631 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (50.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
105.81 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.43%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
4.63
Long Trade:
608 (42.67%)
Short Trade:
817 (57.33%)
Fattore di profitto:
2.34
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
1.00 USD
Perdita media:
-1.58 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-138.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-138.61 USD (11)
Crescita mensile:
1.44%
Previsione annuale:
17.48%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
138.61 USD (12.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.72% (138.61 USD)
Per equità:
47.71% (1 302.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1397
|EURGBP
|18
|NZDCAD
|2
|CHFJPY
|2
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|588
|EURGBP
|43
|NZDCAD
|1
|CHFJPY
|3
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|1
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|73K
|EURGBP
|1.9K
|NZDCAD
|215
|CHFJPY
|244
|AUDCAD
|216
|AUDNZD
|116
|NZDJPY
|121
|EURJPY
|111
|CADJPY
|112
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.82 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +50.38 USD
Massima perdita consecutiva: -138.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 3
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
OEXNLimited-Asia
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.22 × 45
|
ICMarkets-Live20
|0.28 × 95
|
Exness-Real17
|0.33 × 6
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.33 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.40 × 15
|
ICMarketsSC-Live01
|0.45 × 65
|
LiteFinance-ECN.com
|0.51 × 85
|
DooFintech-Live 5
|0.51 × 35
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.53 × 15
|
Afterprime-Live AP
|0.54 × 1874
|
ICMarkets-Live02
|0.55 × 211
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.57 × 7
|
FusionMarkets-Demo
|0.60 × 615
|
ICMarkets-Live11
|0.60 × 10
|
Mtrading-Live
|0.67 × 3
|
VTMarkets-Live 5
|0.71 × 17
|
FXPIG-LIVE
|0.73 × 11
|
ICMarketsSC-Live22
|0.80 × 351
