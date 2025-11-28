SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CarlTickmill5407
Maria Eduarda Campanha De Rezende

CarlTickmill5407

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 recensioni
Affidabilità
80 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 158%
Tickmill-Live05
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 425
Profit Trade:
1 122 (78.73%)
Loss Trade:
303 (21.26%)
Best Trade:
11.82 USD
Worst Trade:
-44.00 USD
Profitto lordo:
1 121.22 USD (110 365 pips)
Perdita lorda:
-479.14 USD (37 631 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (50.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
105.81 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.43%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
4.63
Long Trade:
608 (42.67%)
Short Trade:
817 (57.33%)
Fattore di profitto:
2.34
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
1.00 USD
Perdita media:
-1.58 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-138.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-138.61 USD (11)
Crescita mensile:
1.44%
Previsione annuale:
17.48%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
138.61 USD (12.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.72% (138.61 USD)
Per equità:
47.71% (1 302.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1397
EURGBP 18
NZDCAD 2
CHFJPY 2
AUDCAD 2
AUDNZD 1
NZDJPY 1
EURJPY 1
CADJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 588
EURGBP 43
NZDCAD 1
CHFJPY 3
AUDCAD 3
AUDNZD 1
NZDJPY 1
EURJPY 1
CADJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 73K
EURGBP 1.9K
NZDCAD 215
CHFJPY 244
AUDCAD 216
AUDNZD 116
NZDJPY 121
EURJPY 111
CADJPY 112
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.82 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +50.38 USD
Massima perdita consecutiva: -138.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
Eightcap-Real
0.00 × 2
BDSwissSC-Real01
0.00 × 3
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.22 × 45
ICMarkets-Live20
0.28 × 95
Exness-Real17
0.33 × 6
MEXAtlantic-Real-2
0.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
ICMarketsSC-Live01
0.45 × 65
LiteFinance-ECN.com
0.51 × 85
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.55 × 211
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
FusionMarkets-Demo
0.60 × 615
ICMarkets-Live11
0.60 × 10
Mtrading-Live
0.67 × 3
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
FXPIG-LIVE
0.73 × 11
ICMarketsSC-Live22
0.80 × 351
391 più
Non ci sono recensioni
2025.11.28 00:34
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 00:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
