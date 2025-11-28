SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CarlTickmill5407
Maria Eduarda Campanha De Rezende

CarlTickmill5407

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 avis
Fiabilité
80 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 158%
Tickmill-Live05
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 425
Bénéfice trades:
1 122 (78.73%)
Perte trades:
303 (21.26%)
Meilleure transaction:
11.82 USD
Pire transaction:
-44.00 USD
Bénéfice brut:
1 121.22 USD (110 365 pips)
Perte brute:
-479.14 USD (37 631 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (50.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
105.81 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.43%
Dernier trade:
6 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
4.63
Longs trades:
608 (42.67%)
Courts trades:
817 (57.33%)
Facteur de profit:
2.34
Rendement attendu:
0.45 USD
Bénéfice moyen:
1.00 USD
Perte moyenne:
-1.58 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-138.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-138.61 USD (11)
Croissance mensuelle:
1.44%
Prévision annuelle:
17.48%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
138.61 USD (12.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.72% (138.61 USD)
Par fonds propres:
47.71% (1 302.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1397
EURGBP 18
NZDCAD 2
CHFJPY 2
AUDCAD 2
AUDNZD 1
NZDJPY 1
EURJPY 1
CADJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 588
EURGBP 43
NZDCAD 1
CHFJPY 3
AUDCAD 3
AUDNZD 1
NZDJPY 1
EURJPY 1
CADJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 73K
EURGBP 1.9K
NZDCAD 215
CHFJPY 244
AUDCAD 216
AUDNZD 116
NZDJPY 121
EURJPY 111
CADJPY 112
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.82 USD
Pire transaction: -44 USD
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +50.38 USD
Perte consécutive maximale: -138.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
Eightcap-Real
0.00 × 2
BDSwissSC-Real01
0.00 × 3
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.22 × 45
ICMarkets-Live20
0.28 × 95
Exness-Real17
0.33 × 6
MEXAtlantic-Real-2
0.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
ICMarketsSC-Live01
0.45 × 65
LiteFinance-ECN.com
0.51 × 85
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.55 × 211
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
FusionMarkets-Demo
0.60 × 615
ICMarkets-Live11
0.60 × 10
Mtrading-Live
0.67 × 3
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
FXPIG-LIVE
0.73 × 11
ICMarketsSC-Live22
0.80 × 351
391 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.28 00:34
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 00:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire