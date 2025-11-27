SinyallerBölümler
Jelmer Van Velzen

Aurum Optima breakout

Jelmer Van Velzen
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
0%
Axi-US03-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
17 (44.73%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (55.26%)
En iyi işlem:
22.83 EUR
En kötü işlem:
-15.84 EUR
Brüt kâr:
121.79 EUR (3 252 pips)
Brüt zarar:
-104.40 EUR (2 692 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (68.84 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
68.84 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
0.27
Alış işlemleri:
20 (52.63%)
Satış işlemleri:
18 (47.37%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.46 EUR
Ortalama kâr:
7.16 EUR
Ortalama zarar:
-4.97 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-40.83 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-40.83 EUR (5)
Aylık büyüme:
7.67%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
61.34 EUR
Maksimum:
63.41 EUR (62.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 560
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.83 EUR
En kötü işlem: -16 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +68.84 EUR
Maksimum ardışık zarar: -40.83 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US03-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Ava-Real 3
3.27 × 15
Aurum Optima EA – Precision Pivot Breakout Trading

Aurum Optima EA is an advanced, fully automated breakout algorithm engineered for traders who want consistent, rule-based execution without emotional interference. Built on a robust Pivot High/Low breakout model, this expert advisor enters the market only when price breaks key daily levels—ensuring trades are based on strong, market-driven movements.

Key Features
✓ Daily Pivot High/Low Breakout Logic

The EA automatically reads the previous day’s high and low to place BUYSTOP and SELLSTOP orders at precise breakout zones. This creates a disciplined, mechanical trading edge based on real market structure.

✓ Built-In Spread Filter

Avoids entries during unhealthy market conditions by blocking trades when spread exceeds your defined maximum.

✓ Dynamic Auto-Lot Sizing by Risk Level

Lot size automatically adapts to account balance for professional money management.

✓ Smart Profit Management

Move-to-Profit Trigger: Locks in safety once trade moves ahead by your defined pip amount.

Automatic Trailing Protection: Secure gains with precision stop-loss adjustments.

Configurable TP/SL for maximum flexibility.

✓ Clean Daily Reset System

At the start of each new trading day, the EA:

Calculates new pivot levels

Removes outdated pending orders

Places fresh breakout orders
Ensuring your strategy is always aligned with current market data.

Why Choose Aurum Optima EA?

✓ Eliminates emotional and discretionary errors
✓ Trades only high-quality, structure-based breakout levels
✓ Automatically adapts to market conditions
✓ Professional-grade risk control and automation
✓ Perfect for traders seeking a clean, reliable, “hands-off” breakout system
İnceleme yok
2025.11.27 14:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 14:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
