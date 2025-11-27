- Büyüme
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
17 (44.73%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (55.26%)
En iyi işlem:
22.83 EUR
En kötü işlem:
-15.84 EUR
Brüt kâr:
121.79 EUR (3 252 pips)
Brüt zarar:
-104.40 EUR (2 692 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (68.84 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
68.84 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
0.27
Alış işlemleri:
20 (52.63%)
Satış işlemleri:
18 (47.37%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.46 EUR
Ortalama kâr:
7.16 EUR
Ortalama zarar:
-4.97 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-40.83 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-40.83 EUR (5)
Aylık büyüme:
7.67%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
61.34 EUR
Maksimum:
63.41 EUR (62.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|560
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.83 EUR
En kötü işlem: -16 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +68.84 EUR
Maksimum ardışık zarar: -40.83 EUR
Aurum Optima EA – Precision Pivot Breakout Trading
Aurum Optima EA is an advanced, fully automated breakout algorithm engineered for traders who want consistent, rule-based execution without emotional interference. Built on a robust Pivot High/Low breakout model, this expert advisor enters the market only when price breaks key daily levels—ensuring trades are based on strong, market-driven movements.
Key Features
✓ Daily Pivot High/Low Breakout Logic
The EA automatically reads the previous day’s high and low to place BUYSTOP and SELLSTOP orders at precise breakout zones. This creates a disciplined, mechanical trading edge based on real market structure.
✓ Built-In Spread Filter
Avoids entries during unhealthy market conditions by blocking trades when spread exceeds your defined maximum.
✓ Dynamic Auto-Lot Sizing by Risk Level
Lot size automatically adapts to account balance for professional money management.
✓ Smart Profit Management
Move-to-Profit Trigger: Locks in safety once trade moves ahead by your defined pip amount.
Automatic Trailing Protection: Secure gains with precision stop-loss adjustments.
Configurable TP/SL for maximum flexibility.
✓ Clean Daily Reset System
At the start of each new trading day, the EA:
Calculates new pivot levels
Removes outdated pending orders
Places fresh breakout orders
Ensuring your strategy is always aligned with current market data.
Why Choose Aurum Optima EA?
✓ Eliminates emotional and discretionary errors
✓ Trades only high-quality, structure-based breakout levels
✓ Automatically adapts to market conditions
✓ Professional-grade risk control and automation
✓ Perfect for traders seeking a clean, reliable, “hands-off” breakout system
